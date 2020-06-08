Минздрав ослабил требования к работе рынков
Посетители и продавцы по-прежнему должны быть в масках, но устанавливать защитные экраны уже необязательно.
Новые требования утверждены постановлением замминистра здравоохранения — главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Об этом сам Ляшко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Ключевые правила:
* Допуск работников на рынок после термоскрининга;
* На входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
* 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
* Допуск на рынок только в защитной маске;
* Проведение дезинфекции поверхностей;
* Информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах", — написал Ляшко.
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При этом в перечне требований больше нет обязательства устанавливать между покупателями и продавцами защитные экраны. Также исчезла норма, согласно которой расстояние между рабочими местами продавцов должно было составлять не менее 3 метров.
"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке — информируйте Госпродпотребслужбу", — добавил Ляшко.
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а коли маски на УСІХ, і здоровий від здорового відстрибує, як від чумного прокаженого, - це масовий психоз з одного боку та хитрожопий бізнес з іншого
Ни масок, ни... да вообще ни-че-го
На выходе из "Таврии" ( супермаркет) в санитайзере обнаружила... пустоту((((((
Так и живем