Минздрав ослабил требования к работе рынков

Посетители и продавцы по-прежнему должны быть в масках, но устанавливать защитные экраны уже необязательно.

Новые требования утверждены постановлением замминистра здравоохранения — главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Об этом сам Ляшко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Ключевые правила:

* Допуск работников на рынок после термоскрининга;

* На входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

* 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

* Допуск на рынок только в защитной маске;

* Проведение дезинфекции поверхностей;

* Информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах", — написал Ляшко.

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При этом в перечне требований больше нет обязательства устанавливать между покупателями и продавцами защитные экраны. Также исчезла норма, согласно которой расстояние между рабочими местами продавцов должно было составлять не менее 3 метров.

"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке — информируйте Госпродпотребслужбу", — добавил Ляшко.

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