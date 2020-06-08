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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав ослабил требования к работе рынков

Минздрав ослабил требования к работе рынков

Посетители и продавцы по-прежнему должны быть в масках, но устанавливать защитные экраны уже необязательно.

Новые требования утверждены постановлением замминистра здравоохранения — главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Об этом сам Ляшко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Ключевые правила:

* Допуск работников на рынок после термоскрининга;

* На входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

* 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

* Допуск на рынок только в защитной маске;

* Проведение дезинфекции поверхностей;

* Информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах", — написал Ляшко.

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При этом в перечне требований больше нет обязательства устанавливать между покупателями и продавцами защитные экраны. Также исчезла норма, согласно которой расстояние между рабочими местами продавцов должно было составлять не менее 3 метров.

"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке — информируйте Госпродпотребслужбу", — добавил Ляшко.

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Минздрав ослабил требования к работе рынков 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) рынок (532) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Не дай Боже , знову позакривати ринки . Буде соціальний вибух .
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08.06.2020 22:07
+5
Новое высказывание продавца собак за долги депутата СН Брагара (ненавистника пенсионеров и украинского языка)
Минздрав ослабил требования к работе рынков - Цензор.НЕТ 3264
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08.06.2020 22:26
+3
... - шоб не плювати своєю жовчу на оточуючих вас людей . ))
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08.06.2020 22:11
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Правила форума Совет форумчан
На деяких ринках перевіряють температуру, але в цілому по Києву контролю ринків майже нема.
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08.06.2020 22:01 Ответить
... - шоб не плювати своєю жовчу на оточуючих вас людей . ))
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08.06.2020 22:11 Ответить
Я про себе писав? Ні? Тоді прощавайте.
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08.06.2020 22:16 Ответить
Це ж і дурням очевидно, що маски дають свій позитивний ефект. Хто його знає, що за дятел іде мені назустріч і кашляє чи чхає? Туберкульозник чи коронавірусник, грипозник? Особливо якщо врахувати термін інкубаційного періоду. Так от, якщо він кашляне на мене чи в закритому просторі, то без маски зараза одразу потрапить до моїх бронхів.
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09.06.2020 10:39 Ответить
Маска - це запобіжник, який не стане зайвим. Просто хай хворий покашляє чи почхає на того, хто в масці і на того, хто без неї - і тоді все стане очевидним.
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09.06.2020 12:04 Ответить
хворий (той, що має явні ознаки застуди) ПОВИНЕН сидіти вдома, якщо в нього виникає нагальна потреба вийти в громадське місце, він одягає маску, тоді це буде сигналом для інших, щоб його оминати
а коли маски на УСІХ, і здоровий від здорового відстрибує, як від чумного прокаженого, - це масовий психоз з одного боку та хитрожопий бізнес з іншого
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09.06.2020 12:46 Ответить
В Одессе вообще ВСЕ забыли ( или заБили?)
Ни масок, ни... да вообще ни-че-го
На выходе из "Таврии" ( супермаркет) в санитайзере обнаружила... пустоту((((((
Так и живем
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08.06.2020 22:11 Ответить
Я сьогодні купував в АТБ, так деякі теж були без масок. На ринках Києва подібна ситуація.
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08.06.2020 22:14 Ответить
Ну на Харківщині в атб , посад та інших , та і взагалі -- в магазинах дотримують масочний режим . На ринках - так , спочатку все було по придписам ( аж до ідіотизму ) , а потім торговці самі познімали " защитні екрани " . Але масочний режим тримають . Я сам маску на свіжому повітрі і в таку спеку не вдягаю , но на робочому місці -- мушу . (
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08.06.2020 22:33 Ответить
А торгуватись можна? )
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08.06.2020 22:06 Ответить
Придурки...В Одессу приедьте,посмотрите на приаоз.
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08.06.2020 22:06 Ответить
Не дай Боже , знову позакривати ринки . Буде соціальний вибух .
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08.06.2020 22:07 Ответить
Ага, тоді саму владу порвуть на маски з її "вєлюровим" карантином ...😆😆😆
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08.06.2020 22:17 Ответить
Новое высказывание продавца собак за долги депутата СН Брагара (ненавистника пенсионеров и украинского языка)
Минздрав ослабил требования к работе рынков - Цензор.НЕТ 3264
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08.06.2020 22:26 Ответить
Ну да , правильно сказал. Прожили карантин без помощи государства, не передохли, значит у нас много чего припрятано.
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09.06.2020 10:21 Ответить
КоронвиRUSовался еще 11 марта,когда Вадим Рабинович весточку из Москвы притаранил,мол только Самоизоляция и карантин.спасут всех от Пандемии мирового масштаба...маску так ни разу и надевал с 11 марта.Назло Рабиновичу...как видите жив и здоров...
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08.06.2020 22:29 Ответить
Рынки, рынки... Фигня собачья! На святошинской линии толпа с электрички набивается в вагоны под завязку, никакого дистанцирования, никаких масок. А они на рынках температуру меряют, дебилы!
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08.06.2020 22:44 Ответить
Очень много не смогли начать свой бизнес. И теперь два варианта или эти люди уедут за бугор, по чем навсегда или опять N-ое участие в майдане или не в майдане. Народ очень злой, опять, в очередной раз обманули, твари.
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08.06.2020 22:45 Ответить
Кто им доктор, кроме ляшка?
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08.06.2020 23:27 Ответить
вы на улице были? русановский канал - ходят косяками, компании с детьми, дети шастают туда-сюда, все бухают на траве, на скамейках, прямо рядом с прогуливающимися, только что не совокупляются... 99% без масок. так что если через две недели не будет 1000 заболевших в день, то кто-то кого-то сильно наманал своими запугиваниями, и хорошо наварился на продаже масок и антисептиков.
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08.06.2020 23:44 Ответить
Почему не говорят коронобесы какие ужасы творятся в тех семи странах которые отказались признавать карантин, а некоторые и сам вирус.А тявкают там где купленые сми и правительства. Где научные публичные споры. Они просто боятся правды. А мы это позволяем. Трусость в сочетании с слабоумие это то что порождает панику. Этим и пользуются хозяева денег.
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09.06.2020 05:35 Ответить
 
 