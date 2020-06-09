Єрмак, Баканов і Венедіктова зустрічалися з прокурором Києва й обговорювали, як мене зупинити, - "слуга народу" Лерос

Глава СБУ Іван Баканов є другом глави Офісу Президента Андрія Єрмака, коли матеріали потрапляють у СБУ, по суті, він має розслідувати злочин проти свого друга.

Про це розповів нардеп фракції "Слуга народу" Гео Лерос в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Парламентарій розповів, що нещодавно журналістка Яніна Соколова опублікувала записи, яких у нього не було. На них Денис Єрмак каже про те, що Іван Баканов - його дуже близький друг. І що якщо треба про щось домовитися, він це без проблем зробить, що він його "криша", дослівно.

"Плюс до цього важливо розуміти, що насправді Баканов є близьким другом Андрія Єрмака. І коли матеріали потрапляють до нього у відомство, це він, по суті, має розслідувати злочин проти свого друга. Ну, і яке там може бути об'єктивне розслідування справи?" - пояснив Лерос.

"За моєю інформацією, була зустріч Єрмака, Баканова і Венедіктової з новопризначеним київським прокурором. Зустріч була присвячена тому, як мене зупинити. План погодили, я з'ясовую подробиці", - додав нардеп.

Інтерв'ю з народним депутатом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

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