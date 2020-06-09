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прокурор (612) Баканов Іван (328) Венедіктова (829) Єрмак Андрій (1352) Лерос Гео (383)

Єрмак, Баканов і Венедіктова зустрічалися з прокурором Києва й обговорювали, як мене зупинити, - "слуга народу" Лерос

Єрмак, Баканов і Венедіктова зустрічалися з прокурором Києва й обговорювали, як мене зупинити, -

Глава СБУ Іван Баканов є другом глави Офісу Президента Андрія Єрмака, коли матеріали потрапляють у СБУ, по суті, він має розслідувати злочин проти свого друга.

Про це розповів нардеп фракції "Слуга народу" Гео Лерос в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Парламентарій розповів, що нещодавно журналістка Яніна Соколова опублікувала записи, яких у нього не було. На них Денис Єрмак каже про те, що Іван Баканов - його дуже близький друг. І що якщо треба про щось домовитися, він це без проблем зробить, що він його "криша", дослівно.

"Плюс до цього важливо розуміти, що насправді Баканов є близьким другом Андрія Єрмака. І коли матеріали потрапляють до нього у відомство, це він, по суті, має розслідувати злочин проти свого друга. Ну, і яке там може бути об'єктивне розслідування справи?" - пояснив Лерос.

"За моєю інформацією, була зустріч Єрмака, Баканова і Венедіктової з новопризначеним київським прокурором. Зустріч була присвячена тому, як мене зупинити. План погодили, я з'ясовую подробиці", - додав нардеп.

Інтерв'ю з народним депутатом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Лерос: Єрмак проводить співбесіди з усім Кабміном, взяв на себе функцію прем'єра, глави ОП та віцепрезидента України

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Топ коментарі
+15
Да этот Лерос походу еще хуже Порошенка будет для зебилов скоро
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09.06.2020 13:40
+12
Зелебобы, вы точно голосовали за Ермака, Венедиктову, Баканова ?
Это те самые "новые лица" ?
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09.06.2020 13:50
+6
твари ************ , гниды-дешевки отрабатывают 🤑🤑портнову , свои места у корыта 🤮
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09.06.2020 13:56
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Да этот Лерос походу еще хуже Порошенка будет для зебилов скоро
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09.06.2020 13:40 Відповісти
лерос забавний.
У него вся коррупция от дерьмака, а вот кто того крышует он в упор не видит)
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09.06.2020 13:45 Відповісти
Шоу для простого народа.
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09.06.2020 13:51 Відповісти
Бригада гопников против Лероса.
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09.06.2020 13:46 Відповісти
Мне пока непонятно на кого работает Лерос, но то, что он далеко не самостоятельная единица в политике - это понятно. Натуральный цирк! Всякие леросы-арахамии-саакашвили воюют с кацапоидами медведчуками, бенедиктовой, ермаком.. Где украинские лидеры, где украинская интеллигенция, где они? Я не расист, но засилие черных, кацапов и евреев в украинской политике, как-то уже напрягает. Националисты наши - то же идиоты, все делали под ********** дудку, чтобы свалить украинскую власть, а сейчас сидят по кустам и даже не чирикают.
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09.06.2020 14:08 Відповісти
ЭТОТ очкастый "честный" СБУшник --крепко влип !!!!!!
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09.06.2020 16:00 Відповісти
Зелебобы, вы точно голосовали за Ермака, Венедиктову, Баканова ?
Это те самые "новые лица" ?
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09.06.2020 13:50 Відповісти
Лохторат зебанутых говорит , что Порошенко все равно виноват во всем , а у клована видите-ли ,не было своей команды !
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09.06.2020 14:00 Відповісти
Люди голосовали за изменения в стране и против Порошенко не обеспечившего эти изменения. Новые лица в старой системе вещь бесполезная. На следующих выборах люди снова будут пробовать что-то менять.
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09.06.2020 14:10 Відповісти
Правительство Порошенко-Гройсмана:
- создало поместную церковь,
- сделало Украину ассоциированным членом ЕС,
- создало мощную международную коалицию в поддержку Украины;
- воссоздало с полного нуля боеспособную армию;
- начало реформу медицины, и успело провести реформу первичного звена по европейской модели;
- отремонтировало 7000 км дорог;
- завершило строительство Бексидского тоннеля;
- построило железную дорогу в аэропорт Борисполь.
Население решило что всё это не надо и неправильно.

Перечислите достижения квартального режима за прошедший год, вот так же, по пунктам.
Я вас внимательно слушаю.
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09.06.2020 14:31 Відповісти
Тупые люди в очередной раз подумают, что они что-то поменяют, проголосовав за распаренного на олигарх-ТВ очередного популиста, называя при этом оппонентов если не порохоботами то соросятами...
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09.06.2020 19:02 Відповісти
твари ************ , гниды-дешевки отрабатывают 🤑🤑портнову , свои места у корыта 🤮
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09.06.2020 13:56 Відповісти
Шатуны трудятся не покладая рук.денно и нощно.Без перерыва в туалет.Украина пасла задних все 30 лет из-за шатунов- шайтанов.
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09.06.2020 14:08 Відповісти
Кто такое этот Лерос, что от него столько пыли? Хоть бы сказал что нибудь про свои успехи или предложил что толковое.
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09.06.2020 14:12 Відповісти
Ой вей як конструктивно таварищ критикует критикующего,так когда-ж ему успеть шото сделать, старая гвардия вожжи забрала,теперь таварищ зеновец наша телега котится по старой колее назад.
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09.06.2020 18:22 Відповісти
Лукавить Лерос. В таких випадках є цілком дієвий метод, яким не гребувала жодна влада: у під'їзді помешкання на жертву чекає пара тітуханів. Дочекавшись, кілька разів дадуть по організму і порадять більше не вібрувати.
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09.06.2020 18:03 Відповісти
Єрмак, Баканов і Венедіктова зустрічалися з прокурором Києва й обговорювали, як мене зупинити, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7463
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09.06.2020 19:20 Відповісти
А за чем эту чурку останавливать? Пусть говно воняет, засохнет перестанет!
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09.06.2020 20:21 Відповісти
 
 