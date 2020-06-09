Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів
Текст законопроєкту президента Володимира Зеленського №3612 про референдум опубліковано на сайті Верховної Ради. Зеленський пропонує проводити всеукраїнський референдум з ініціативи народу, якщо за це висловлюються не менше 3 млн виборців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
"Законопроєктом передбачаються таки види всеукраїнського референдуму з предмету: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата сили закону України або окремих його положень", - йдеться в пояснювальній записці.
У той же час, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, закріпленим в першу чергу Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, протоколами до неї;
спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії;
віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.
У законопроєкті пропонується, щоб на референдум одночасно могло бути винесено тільки одне питання, він має бути сформульований чітко, зрозуміло, не допускати різних тлумачень і припускати відповіді "так" або "ні".
Для того, щоб референдум відбувся, на ньому повинні будуть проголосувати не менше 50% виборців. Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати понад половина виборців, що проголосували.
Референдум про зміни в Конституції і референдум за народною ініціативою зможе призначати президент, референдум про зміну території України - Верховна Рада.
Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включно зі всіма областями, Києвом, Севастополем та АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.
Законопроєкт також передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, за допомогою якої громадяни зможуть підтримати ініціативу про проведення референдуму, а так само проголосувати на ньому.
Будь ласка, зачекайте...
...що в місто повернулися саркастичні ведмеді.
- Шл І-@ хи!
- Какая разніца!
А нам є різниця. Чим далі, тим менше відповідей, тим більше питань.
https://www.facebook.com/sokyra.party.ivanofrankivsk/posts/673007293279144 Демократична Сокира. Івано-Франківськ
То есть 51% граждан решит участвовать в референдуме похрензнает какому вопросу, из этой части "за" хрензнаетчто проголосует 51% (то есть, около 26% от всех граждан Украины).
В остатке - 1/4 граждан решит в каких условиях будет жить 3/4 населения страны.
А ещё сейчас проведут "реорганизацию" территориальных округов - обо на! Всем зелёный привет!
Будет ещё проще! Гуляй рванина от рубля и выше. Чего изволите побеждает!
направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;"
следующий абзац
референдум об изменении территории Украины будет назначать - Верховная Рада.
єто просто какой-то ЗЕпизц, зелуперы решили развалить Украину наверняка
С одной стороны разрешается референдум по изменению територии, с другой запрещается менять территорию. Это как? Нас за идиотов считают, закон как дышло? Классический украинский по вольной трактовке? Четкости формулировок нет.
Только "да" или "нет" !
Хотите ли вы повышения зарплат и пенсий в десять раз?
"3- относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии-"
а чому ...., а тому , що барани потрібні ВСІМ...
МАНИПУЛЯЦИЯ МНЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ПОДЛОГ И ШАРЛАТАНСТВО, не имеющее ничего общего с ВОЛЕЙ НАРОДА!
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tZE inform
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Даже ОБСУЖДЕНИЕ вопроса изменения границ Украины есть актом государственной измены и попыткой антиконституционного переворота.
Зеленский просто пытается создать конфликт в обществе, чтобы отвлечь внимание от полной ж..пы в экономике Вся эта чушь уйдет в КС где его и утопят.
Кацапские дебилы писавшие проект этого "закона" и подсунувшие его через Ермака Вове, умудрились даже в тексте внести взаимоисключающие понятия "референдум по изменению границ" "не может быть предметом референдума изменение границ "
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Вова решил ускорить процесс его утилизации и внес законопроект о референдуме в котором есть норма о референдуме по изменению территории Украины ... Давай Вова, продавать так продавать
Конституція Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
А чому так мало?
Даєш більше!
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/580665296186512?__cft__[0]=AZUYZSDOYo9gHHIor3xNYvdxYB_NplhHOq4sLCrcGnJ7TIqKlIBJD6Czrz87W9ZcPEf0dn6Bo-mBwOn1SXgls1N7cVKAHyI8QH3cJhn8cAq7B7nX-yPo3SiOuUVsi_Lc6AM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
ИЗЛОЖИЛ свое отношение к последней "интервьюшечке" Зеленского...
Чаплига: Різниця між Зеленським та Незнайкою в тому, що Незнайка - добрий, а Зеленський - цинічний...
А в клоуна в Верховній Раді немає 2/3 депутатів.
От для того і клоун+95 квартал роблять референдум.
И почему должна голосовать вата, смазавшая вазенином очко для мышебратьев???
73% оказались умней тебя, шокопарашник.