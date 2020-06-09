Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів

Текст законопроєкту президента Володимира Зеленського №3612 про референдум опубліковано на сайті Верховної Ради. Зеленський пропонує проводити всеукраїнський референдум з ініціативи народу, якщо за це висловлюються не менше 3 млн виборців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

"Законопроєктом передбачаються таки види всеукраїнського референдуму з предмету: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата сили закону України або окремих його положень", - йдеться в пояснювальній записці.

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У той же час, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, закріпленим в першу чергу Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, протоколами до неї;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

У законопроєкті пропонується, щоб на референдум одночасно могло бути винесено тільки одне питання, він має бути сформульований чітко, зрозуміло, не допускати різних тлумачень і припускати відповіді "так" або "ні".

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Для того, щоб референдум відбувся, на ньому повинні будуть проголосувати не менше 50% виборців. Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати понад половина виборців, що проголосували.

Референдум про зміни в Конституції і референдум за народною ініціативою зможе призначати президент, референдум про зміну території України - Верховна Рада.

Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включно зі всіма областями, Києвом, Севастополем та АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.

Законопроєкт також передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, за допомогою якої громадяни зможуть підтримати ініціативу про проведення референдуму, а так само проголосувати на ньому.