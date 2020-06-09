Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов

Текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3612 о референдуме опубликован на сайте Верховной Рады. Зеленский предлагает проводить всеукраинский референдум по инициативе народа, если за это высказываются не менее 3 млн избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата силы закона Украины или отдельных его положений", - говорится в пояснительной записке.

В то же время, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней; направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии; отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

В законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований и предполагать ответы "да" или "нет".

Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших избирателей.

Референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет назначать президент, референдум об изменении территории Украины - Верховная Рада.

Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.

Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем.

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