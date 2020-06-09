Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов
Текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3612 о референдуме опубликован на сайте Верховной Рады. Зеленский предлагает проводить всеукраинский референдум по инициативе народа, если за это высказываются не менее 3 млн избирателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
"Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата силы закона Украины или отдельных его положений", - говорится в пояснительной записке.
В то же время, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:
- противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
- отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
В законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований и предполагать ответы "да" или "нет".
Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших избирателей.
Референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет назначать президент, референдум об изменении территории Украины - Верховная Рада.
Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.
Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем.
Пожалуйста, подождите...
...що в місто повернулися саркастичні ведмеді.
- Шл І-@ хи!
- Какая разніца!
А нам є різниця. Чим далі, тим менше відповідей, тим більше питань.
https://www.facebook.com/sokyra.party.ivanofrankivsk/posts/673007293279144 Демократична Сокира. Івано-Франківськ
То есть 51% граждан решит участвовать в референдуме похрензнает какому вопросу, из этой части "за" хрензнаетчто проголосует 51% (то есть, около 26% от всех граждан Украины).
В остатке - 1/4 граждан решит в каких условиях будет жить 3/4 населения страны.
А ещё сейчас проведут "реорганизацию" территориальных округов - обо на! Всем зелёный привет!
Будет ещё проще! Гуляй рванина от рубля и выше. Чего изволите побеждает!
направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;"
следующий абзац
референдум об изменении территории Украины будет назначать - Верховная Рада.
єто просто какой-то ЗЕпизц, зелуперы решили развалить Украину наверняка
С одной стороны разрешается референдум по изменению територии, с другой запрещается менять территорию. Это как? Нас за идиотов считают, закон как дышло? Классический украинский по вольной трактовке? Четкости формулировок нет.
Только "да" или "нет" !
Хотите ли вы повышения зарплат и пенсий в десять раз?
"3- относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии-"
а чому ...., а тому , що барани потрібні ВСІМ...
МАНИПУЛЯЦИЯ МНЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ПОДЛОГ И ШАРЛАТАНСТВО, не имеющее ничего общего с ВОЛЕЙ НАРОДА!
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tZE inform
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Даже ОБСУЖДЕНИЕ вопроса изменения границ Украины есть актом государственной измены и попыткой антиконституционного переворота.
Зеленский просто пытается создать конфликт в обществе, чтобы отвлечь внимание от полной ж..пы в экономике Вся эта чушь уйдет в КС где его и утопят.
Кацапские дебилы писавшие проект этого "закона" и подсунувшие его через Ермака Вове, умудрились даже в тексте внести взаимоисключающие понятия "референдум по изменению границ" "не может быть предметом референдума изменение границ "
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Вова решил ускорить процесс его утилизации и внес законопроект о референдуме в котором есть норма о референдуме по изменению территории Украины ... Давай Вова, продавать так продавать
Конституція Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
А чому так мало?
Даєш більше!
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/580665296186512?__cft__[0]=AZUYZSDOYo9gHHIor3xNYvdxYB_NplhHOq4sLCrcGnJ7TIqKlIBJD6Czrz87W9ZcPEf0dn6Bo-mBwOn1SXgls1N7cVKAHyI8QH3cJhn8cAq7B7nX-yPo3SiOuUVsi_Lc6AM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
ИЗЛОЖИЛ свое отношение к последней "интервьюшечке" Зеленского...
Чаплига: Різниця між Зеленським та Незнайкою в тому, що Незнайка - добрий, а Зеленський - цинічний...
А в клоуна в Верховній Раді немає 2/3 депутатів.
От для того і клоун+95 квартал роблять референдум.
И почему должна голосовать вата, смазавшая вазенином очко для мышебратьев???
73% оказались умней тебя, шокопарашник.