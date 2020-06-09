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законопроект (3204) Зеленский (19064) референдум (1432)

Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов

Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов

Текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3612 о референдуме опубликован на сайте Верховной Рады. Зеленский предлагает проводить всеукраинский референдум по инициативе народа, если за это высказываются не менее 3 млн избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата силы закона Украины или отдельных его положений", - говорится в пояснительной записке.

В то же время, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

  1. противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
  2. направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  3. относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
  4. отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

В законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований и предполагать ответы "да" или "нет".

Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших избирателей.

Референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет назначать президент, референдум об изменении территории Украины - Верховная Рада.

Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.

Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали президентский законопроект о референдуме

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Топ комментарии
+31
Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов - Цензор.НЕТ 4243
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09.06.2020 14:33
+25
3) изменение территории Украины; - это как? мы что-то собрались отдавать, или присоединять?
4) утрата силы закона Украины или отдельных его положений - это вообще-то вопрос для юридичекой экспертизы, а не для "народного обсуждения"
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09.06.2020 14:37
+23
Еще и трудяга!)=
Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів - Цензор.НЕТ 3081
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09.06.2020 14:44
Комментировать
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Страница 2 из 2
Зеленский сказал, что не считает нашумевшую шутку о том, что «Украина напоминает актрису из порнофильма» обидной
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09.06.2020 15:13 Ответить
Кароче решили похерить идею референдума. Вначале вы должны провести референдум относительно чи проводить референдум. Первоначально был черновик с тремя вопросами на референдум, теперь один, ну шоб народ не шибко умничал. И четвертое, относительно неотвратимости покарания и всех ветвей системы, это низя трогать, не холопье это дело! Вот вам песочница там и лепите паски
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09.06.2020 15:17 Ответить
Ойц, а що трапилось? в порохоботи переметнувся?
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09.06.2020 15:39 Ответить
Меня в ваш свинарник не загнать даже если Петя на небо вознесется после казни!
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09.06.2020 16:28 Ответить
казни? Ты сперва до его осуждения судом доживи, оптимист хренов
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10.06.2020 03:50 Ответить
О лять, еще один боевой самотык в соевом стаде появился
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10.06.2020 10:40 Ответить
Продолжай крутиться на х#ю, пропеллер
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10.06.2020 19:42 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25149326.html За час карантину природа очистилась настільки...

...що в місто повернулися саркастичні ведмеді.
- Шл І-@ хи!
- Какая разніца!
А нам є різниця. Чим далі, тим менше відповідей, тим більше питань.
Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів - Цензор.НЕТ 6718

Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів - Цензор.НЕТ 4790

Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів - Цензор.НЕТ 3902

Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів - Цензор.НЕТ 812

https://www.facebook.com/sokyra.party.ivanofrankivsk/posts/673007293279144 Демократична Сокира. Івано-Франківськ
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09.06.2020 15:17 Ответить
иПздуняка! Ніхто і ніколи не обіцяв такі зарплати! Фу, яке ти гідке
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09.06.2020 17:35 Ответить
закрепить 4 сравнительно честных способа наманалова. пока люди думают телевизором так и будет
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09.06.2020 15:17 Ответить
изменение территории Украины - ради этого все и затевается, все остальное - сцанина в глаза зепилов . Вавія під суд, дострокові!
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09.06.2020 15:20 Ответить
По-прОстому можно?
То есть 51% граждан решит участвовать в референдуме похрензнает какому вопросу, из этой части "за" хрензнаетчто проголосует 51% (то есть, около 26% от всех граждан Украины).
В остатке - 1/4 граждан решит в каких условиях будет жить 3/4 населения страны.

А ещё сейчас проведут "реорганизацию" территориальных округов - обо на! Всем зелёный привет!
Будет ещё проще! Гуляй рванина от рубля и выше. Чего изволите побеждает!
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09.06.2020 15:27 Ответить
Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів - Цензор.НЕТ 6033
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09.06.2020 15:27 Ответить
Как я это могу понять. Также постоянно ищу ключи от подвала и гаража, хорошо, что хотя бы не вчерашний день. И также жена говорит о чём же я думаю или чем.
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09.06.2020 21:11 Ответить
Ему даже ключи от квартиры доверить нельзя! А он хочет Конституцию менять! Да в той голове хаос первозданный.
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10.06.2020 00:07 Ответить
"В то же время, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;"

следующий абзац
референдум об изменении территории Украины будет назначать - Верховная Рада.

єто просто какой-то ЗЕпизц, зелуперы решили развалить Украину наверняка
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09.06.2020 15:29 Ответить
Вирішив хтось інший, вони виконавці.
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09.06.2020 16:45 Ответить
Так 3 пункт -это то,что было в Крыму и Донбассе.
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09.06.2020 15:31 Ответить
У меня одного это вызывает ощущение нонсенса?
С одной стороны разрешается референдум по изменению територии, с другой запрещается менять территорию. Это как? Нас за идиотов считают, закон как дышло? Классический украинский по вольной трактовке? Четкости формулировок нет.
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09.06.2020 15:31 Ответить
За гречку вполне можн собрать 3 млн зебаранов.
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09.06.2020 15:41 Ответить
Зебилов можно собрать даже за обещание ,,когда нибудь дать понюхать колечко домашней колбасы,,
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09.06.2020 20:08 Ответить
Чётко, по военному!
Только "да" или "нет" !
Хотите ли вы повышения зарплат и пенсий в десять раз?
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09.06.2020 15:55 Ответить
То бишь референдум нельзя провести без 100 000 голосов из Крыма получается??? че за дыбилизм??? Крым под оккупацией РФ. Получается референдум невозможно вообще проводить! такой бред! фу грязь! клоун!
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09.06.2020 16:15 Ответить
А ПО ПОВОДУ ОСББ 70% !!! ЦЕЛУЙТЕ ЕГО В ЛОБ И ТЬФУ ****** !)
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09.06.2020 16:23 Ответить
Пункты конституции менять по территориальной целостности Украины - это вообще убрать надо! Украине не нужно чужих территорий, но свои мы не отдадим! Украина должна быть в тех границах, какие были до оккупации - то бишь с Крымом и Донбассом! Других территорий нам не надо! Потому нужно убрать эти пункты вообще, ибо еще как то выкрутят потом, что отсоединиться можно будет или автономии Донбасса типа или что то вроде того. Это убрать вообщем нахер! Виднеются там подвохи какие то! Референдум должны проводиться онлайн по открытым спискам! Чтобы все было честно и люди могли проверить свой голос, что правильно его засчитали или нет и также все должны быть видны голоса, кто и как проголосовал, чтобы вычислить достоверность голосования! Так фальсификация полностью станет невозможной! Онлайн референдумы будут дешевле к тому же! Их можно будет проводить легко и просто! А в будущем будет все технологично и только онлайн голосовать и будут! Пункты для пенсионеров только останутся и то, уже некоторые пенсионеры со смартфонами и планшетами и в интернете разбираются. А чем дальше, тем сдвиг будет больше в сторону разбирающихся!
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09.06.2020 16:24 Ответить
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ЭТО И ЕСТЬ - нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды !!!
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09.06.2020 16:26 Ответить
П.3 Він геть ї...анутий? За таке реально голову відірвати можуть. І це не погроза.
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09.06.2020 16:43 Ответить
А ще мене бентежить ота інформаційно- , і головне, - аналітична система. Вона нааналізує...
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09.06.2020 16:52 Ответить
С початку нехай виповнить своі обіцянкі -ціцянкі а потім щось пропонуе!!!
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09.06.2020 17:07 Ответить
А він нічого не обіцяв.
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10.06.2020 06:13 Ответить
по факту - инструмент для политиканов для обвинения народа в решении проблем ими же, политиканами, созданных. А то как вы представляете Васю с Тернополя бегающего по областям и собирающего по 100тыс подписей в каждом регионе.
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09.06.2020 17:25 Ответить
Народ і сам начудить, талану вистачає.
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10.06.2020 06:15 Ответить
Оце не можна -
"3- относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии-"

а чому ...., а тому , що барани потрібні ВСІМ...

Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів - Цензор.НЕТ 528
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09.06.2020 17:35 Ответить
мозг бы себе лучше закрепил... Клоун.
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09.06.2020 17:58 Ответить
Бубочка намагається звільнити себе від відповідальності, скинувши її на "волю народу" - це єдина ціль цього законопроекту...
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09.06.2020 18:03 Ответить
Закон в "мундирах",фаршированний закон,закон в сельодці з майонезом,і зелупандовці в капусті..
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09.06.2020 18:15 Ответить
можна там лише один пункт лишити? Щоб наступні кандидати в презики проходили психіатричну експертизу
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09.06.2020 18:33 Ответить
Я думаю что закон писал не он, а какой нибудь Портнов, ибо собственного ума на такое нет
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09.06.2020 18:50 Ответить
брехло и кидала охметовское
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09.06.2020 19:17 Ответить
ОДНОЗНАЧНО: марихуану в Україні легалізувати не можна. Навіть медичну.
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09.06.2020 19:20 Ответить
А че не 34? Не твои ж деньги, конечно
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09.06.2020 19:36 Ответить
Еще один инструмент УЗУРПАТОРОВ для манипулировая якобы "волей народа", только вот в чем проблема НАСЕЛЕНИЕ - ЭТО НЕ НАРОД,опрос НАСЕЛЕНИЯ называется ПЛЕБИСЦИТОМ, целью поторого узнать мнение людей по томумили иному вопросу, чтоб учитывать его или проигнорировать при принятие законов. НАРОД - это свободная, самолостаточная, имущая, ответственная и ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНАЯ (к сожалению, сегодня лишь МАЛАЯ) часть от всего НАСЕЛЕНИЯ! Если сегодня набирется хотя бы 10% таких фактических и настоящихт ГРАЖДАН от всех формальных (имеющих паспорт "гражданина Украины"), то и на том "спасибо"! Нынешний закон "о референдуме" нужен, чтоб оправдать капитуляцию Украины путем "федерелизации" якобы "желанием людей покончить с войной" и снять с себя всякую ответсвеность.

МАНИПУЛЯЦИЯ МНЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ПОДЛОГ И ШАРЛАТАНСТВО, не имеющее ничего общего с ВОЛЕЙ НАРОДА!
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09.06.2020 19:49 Ответить
кода сабаке делать неф,ана яйки лижет
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09.06.2020 20:30 Ответить
Ням ням ням....Зе не хватає досвіду управління.Це минеця.
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09.06.2020 20:45 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Даже ОБСУЖДЕНИЕ вопроса изменения границ Украины есть актом государственной измены и попыткой антиконституционного переворота.

Зеленский просто пытается создать конфликт в обществе, чтобы отвлечь внимание от полной ж..пы в экономике Вся эта чушь уйдет в КС где его и утопят.

Кацапские дебилы писавшие проект этого "закона" и подсунувшие его через Ермака Вове, умудрились даже в тексте внести взаимоисключающие понятия "референдум по изменению границ" "не может быть предметом референдума изменение границ "
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09.06.2020 20:53 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Вова решил ускорить процесс его утилизации и внес законопроект о референдуме в котором есть норма о референдуме по изменению территории Украины ... Давай Вова, продавать так продавать

Конституція Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
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09.06.2020 20:54 Ответить
Мені страшно у своїй країні. Це хіба не жах?
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09.06.2020 20:57 Ответить
Народ України вже зрозумів, що віслюк Україні не потрібен. Але віслюк ще того не зрозумів. Він же віслюк.
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09.06.2020 21:07 Ответить
Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів - Цензор.НЕТ 7781
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09.06.2020 21:11 Ответить
Сомнительно, чтобы в условиях кадрового голода власть смогла б подать какой то "вменяемый" законопроект.
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09.06.2020 21:19 Ответить
Чотирі вида референдумів?
А чому так мало?
Даєш більше!
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09.06.2020 21:32 Ответить
Які види референдумів? В країні колись був лише один. Результити якого повністю проігнорували. Що тут забороняти?
Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів - Цензор.НЕТ 8202
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09.06.2020 21:57 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ РАЗРЕШИТЬ ИЗМЕНЯТЬ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ НА РЕФЕРЕНДУМЕ.
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09.06.2020 22:21 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZUYZSDOYo9gHHIor3xNYvdxYB_NplhHOq4sLCrcGnJ7TIqKlIBJD6Czrz87W9ZcPEf0dn6Bo-mBwOn1SXgls1N7cVKAHyI8QH3cJhn8cAq7B7nX-yPo3SiOuUVsi_Lc6AM&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/580665296186512?__cft__[0]=AZUYZSDOYo9gHHIor3xNYvdxYB_NplhHOq4sLCrcGnJ7TIqKlIBJD6Czrz87W9ZcPEf0dn6Bo-mBwOn1SXgls1N7cVKAHyI8QH3cJhn8cAq7B7nX-yPo3SiOuUVsi_Lc6AM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

ИЗЛОЖИЛ свое отношение к последней "интервьюшечке" Зеленского...

Чаплига: Різниця між Зеленським та Незнайкою в тому, що Незнайка - добрий, а Зеленський - цинічний...
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09.06.2020 22:33 Ответить
Зеленський пропонує закріпити в законі чотири види референдумів - Цензор.НЕТ 6840
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09.06.2020 22:44 Ответить
клоун капітулював перед ху@лом і той сказав йому зробить з ОРДЛО окрему республіку.
А в клоуна в Верховній Раді немає 2/3 депутатів.
От для того і клоун+95 квартал роблять референдум.
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09.06.2020 23:09 Ответить
Макака управляет страной. Забыл только об условиях референдума: прежде, чем его проводить необходимо поражение в гражданских правах ватного быдла и разъяснительная работа. Например, если спросить на референдуме о членстве в НАТО, то совковые отрыжки с воплями "агрессоры не пройдут" забанят идею. Они же не знают, что НАТО не убило ни одного "русского", а Йосиф Ильич Путин уложил в землю десятки миллионов.
И почему должна голосовать вата, смазавшая вазенином очко для мышебратьев???
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10.06.2020 01:33 Ответить
"Загально український референдум" -- це як, ордло теж голосуватиме?
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10.06.2020 06:27 Ответить
ну кому ше не зрозуміло, шо раз зебіл вже у відкриту ставить питання про целісність України, то його поставило ***** шо б знищити Україну?! Довго ми ще будемо терпіти цей кремлядський цирк?!
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10.06.2020 06:31 Ответить
от имени одного человека насилуют Украину
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10.06.2020 07:13 Ответить
Взагалі це добре, але є одне велетенське АЛЕ. Референдум призначає президент, який, звістно, буде проводити лише ті референдуми які вигідні саме йому. Тобто, якщо хтось захоче висловити недовіру Зє і навіть збере голоси на 6 млн, Зє може тупо не ставити підпис під цим. Теж саме із одіозними законами. Тобто це такий собі механізм для додаткової узурпації влади.
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10.06.2020 07:54 Ответить
А є в цьому законі питання про недовіру діючій владі?
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10.06.2020 07:55 Ответить
Сцыкло Оманское уже в открытую в нагляк лемонтирует Украину, стадо зескотов радостно подвывает
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10.06.2020 08:25 Ответить
Какие нах референбумы, в стране 73% дебилов
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10.06.2020 08:28 Ответить
Жаба парашная, запомни : когда большинство в стране думает иначе чем ты, ты здесь лишний, а не они. И ещё запомни: Зеленский (при всех его минусах) - это шаг вперёд, а если бы был Петя-параша - это ПЯТЬ шагов назад.
73% оказались умней тебя, шокопарашник.
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10.06.2020 09:38 Ответить
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