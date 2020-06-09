Венедіктова про легалізацію наркотиків і проституції: "Такі питання мають вирішуватися на референдумі"
Щодо рішень з чутливих питань потрібно запитувати у суспільства.
Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про її ставлення до легалізації легких наркотиків, таких як марихуана, Генпрокурор заявила: "Всі питання, які стосуються таких чутливих речей у суспільстві, потрібно питати у суспільства. Тому, такі питання повинні вирішуватися на референдумі. Нехай громадськість визначиться".
Венедіктова зазначила, що у неї така ж позиція щодо легалізації проституції.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
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+6 Виталий Пискурев
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https://censor.net/video_news/3200878/narkotiki_seks_bez_soglasiya_izvraschenie_i_izdevatelstva_blijayishie_ekspomoschniki_apostola_muntyana
Руководителя церкви "Возрождение" и актера сериала "Слуга народа-2" Владимира Мунтяна обвиняют в извращениях, употреблении наркотиков и издевательствах.
В 2017 году основатель центра "Возрождение" Владимир Мунтян снялся в популярном сериале "Слуга народа- 2" производства студии "Квартал 95", основателем которой является нине Президент Украины Владимир Зеленский Владимир. Его персонаж в 20 серии баллотируется в президенты под слоганом "Моисей вывел вас из Египта за 40 лет - я выведу вас быстрее".
Вот точно также и по проституции и наркоте, пиплы схавают )
Токо напомните, а был уже рехферендум по рынку земли? А рынок то приняли
пропизвоспитательные моменты по этому поводу устраивает.
А по вопросам рынка земли, легализации оружия, нато и тд и тп - НЕ нужен референдум?
Кто не хочет, пусть не продаёт, зачем референдум? Запрещать продавать то, что тебе принадлежит - нонсенс. Другое дело - ограничения связанные с продажей.
Вы её заказывали, как проститутку или свечку держали, при заказе кем-то другим?
Кстати, а вот она проститутка по вашим критериям: https://www.youtube.com/watch?v=7yQH89ixnVE ?
Не поймите меня неправильно: я за легализацию проституции, потому что каждый вправе распоряжаться своей собственностью/телом как пожелает. В этом "преступлении" нет жертв - обе стороны в выигрыше.