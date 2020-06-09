УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4850 відвідувачів онлайн
Новини
1 542 43
референдум (626) Слуга народу (2800) Верещук (674)

Рада не зволікатиме із законопроєктом про референдум, - "слуга народу" Верещук

Рада не зволікатиме із законопроєктом про референдум, -

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що законопроєкт про всеукраїнський референдум має бути розглянутий якнайшвидше як невідкладний.

Про це заявила Верещук перед початком засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Законопроєкт невідкладний, законопроєкт президентський, а відтак дуже нам потрібний і актуальний. І я сподіваюсь, що якнайшвидше ми його розглянемо, тому що дійсно у нас є питання, які потребують всеукраїнського референдуму. Я зараз говорю про питання змін, а саме про продаж землі іноземцям. Ми пообіцяли, проголосувавши закон 2178-10, що питання продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення обов’язково буде винесене на всеукраїнський референдум", - зазначила Верещук.

Вона нагадала, що відповідно до законодавства, запуск ринку землі запланований на липень 2021 року, тому "треба вже братись до проведення референдуму".

Депутат наголосила, що практика проведення референдумів є звичною в усьому цивілізованому світі.

"Цивілізовані країни якраз вдаються до такої практики. Найбільшим прикладом є Швейцарія, але для мене і Польща є хорошим прикладом, коли на місцевому рівні проводяться місцеві референдуми, а на всепольському проводяться питання зміни податків, тощо", - пояснила депутатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На референдум слід виносити суспільно значущі питання, як-от про землю і скорочення депутатів у парламенті, - "слуга народу" Верещук
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Якусь гидоту задумали гниди зелені, поспішають... Мабуть ***** підгоняє.
показати весь коментар
09.06.2020 17:11
+11
Невже ніхто не розуміє:

Зеленський вніс до ВР (з позначкою "терміново") закон про референдуми в Україні. Зверніть Увагу! Серед інших питань на референдум можуть бути винесені положення Розділу І (ст.1-20) Конституції України.
В тому числі:
"Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою".
Що це може означати на практиці:
1) узаконення факту, що окупований Крим не є територією України;
2) узаконення факту, що окуповані росією частини Донецької та Луганської областей не є територією України;
3) прикордонні райони компактного проживання українців та етнічних представників інших національностей (угорців, болгар, румунів тощо) можуть отримати окремий статус аж до автономії, що автоматично перетворить Україну з унітарної держави у федеративну
https://censor.net.ua/news/3200842/zelenskiyi_predlagaet_zakrepit_v_zakone_chetyre_vida_referendumov
показати весь коментар
09.06.2020 17:13
+8
"законопроект президентский, а значит очень нам нужный и актуальный.
Источник:https://censor.net/n3200899"

В Трускавце не учили, а зомбировали...
показати весь коментар
09.06.2020 17:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якусь гидоту задумали гниди зелені, поспішають... Мабуть ***** підгоняє.
показати весь коментар
09.06.2020 17:11 Відповісти
Одной рукой проведут референдум, что иностранцам нельзя продавать землю,

а другой рукой введут двойное гражданство и иностранцы, желающие купить землю, станут гражданами Украины.
показати весь коментар
09.06.2020 17:27 Відповісти
Ну так на Донбасі референдум ще шість років тому провели, а в нас клятий Порошенко не дав....
(с)
(гіркий)
показати весь коментар
09.06.2020 17:37 Відповісти
там теж ніякого референдуму не було. Хоча сарказм зачотний!
показати весь коментар
09.06.2020 17:40 Відповісти
І в нас не буде. Гадаєте, дарма Зеленський всю ЦВК поміняв?
показати весь коментар
09.06.2020 17:44 Відповісти
Ось що чекає на цю шмарклю, може він там що хоче "міняти"
Рада не зволікатиме із законопроєктом про референдум, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 1230
показати весь коментар
09.06.2020 17:48 Відповісти
Зараз відбувається впевнене і неприховане, нагле знищення української державності.
І будьмо відверті- поки що у ***** все виходить.
показати весь коментар
09.06.2020 17:51 Відповісти
"законопроект президентский, а значит очень нам нужный и актуальный.
Источник:https://censor.net/n3200899"

В Трускавце не учили, а зомбировали...
показати весь коментар
09.06.2020 17:12 Відповісти
последнее время это словочетание ну очень напрягает и настораживает.
показати весь коментар
09.06.2020 17:23 Відповісти
Невже ніхто не розуміє:

Зеленський вніс до ВР (з позначкою "терміново") закон про референдуми в Україні. Зверніть Увагу! Серед інших питань на референдум можуть бути винесені положення Розділу І (ст.1-20) Конституції України.
В тому числі:
"Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою".
Що це може означати на практиці:
1) узаконення факту, що окупований Крим не є територією України;
2) узаконення факту, що окуповані росією частини Донецької та Луганської областей не є територією України;
3) прикордонні райони компактного проживання українців та етнічних представників інших національностей (угорців, болгар, румунів тощо) можуть отримати окремий статус аж до автономії, що автоматично перетворить Україну з унітарної держави у федеративну
https://censor.net.ua/news/3200842/zelenskiyi_predlagaet_zakrepit_v_zakone_chetyre_vida_referendumov
показати весь коментар
09.06.2020 17:13 Відповісти
Саме для цього все і робиться. Дуже скоро Володимир Зеленський вийде перед телекамери, поправить краватку-метелика, здмухне невидимий пил з лацкану білого як сніг піджака і голосно, з гордістю заявить:
- Мєня зовут Владімір Зєлєнскій и я прінес Вам мір!
Загадково посміхнеться і добавить:
-Русскій мір!
показати весь коментар
09.06.2020 17:39 Відповісти
Уже пошло.


Планують створити «угорський» район: влада України пішла на поступки Будапешту
https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html

Рада не зволікатиме із законопроєктом про референдум, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 1120
показати весь коментар
09.06.2020 17:45 Відповісти
Ну от і федералізація...
показати весь коментар
09.06.2020 17:52 Відповісти
ИМХО после весны 2014-го слово "референдум" в Украине перестало быть цензурным
показати весь коментар
09.06.2020 17:13 Відповісти
И не только у нас. В Германии, например, они запрещены.
показати весь коментар
09.06.2020 17:46 Відповісти
Референдум под руководством префектов - нерушимый блок народа и его слуг.
показати весь коментар
09.06.2020 17:16 Відповісти
Слово " префект" прийшло до нас з рашки. До 2019 року в Україні його взагалі не вживали.

ПС. Знаю, що префектури існують у Франції та Японії, але при попередніх поезидентах в Україні про цю посаду взагалі не говорили
показати весь коментар
09.06.2020 17:20 Відповісти
слово префект не має нічого спільного із Рашкою.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC) Префект - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC Стародавньому Римі посадова особа, яка очолювала окремий підрозділ адміністрації, суду чи армії.

У нас це слово вживалось при вивченні дисципліни Римське право, але це вища юридична освіта, тому знайоме воно не багатьом...
показати весь коментар
09.06.2020 17:24 Відповісти
Видите ли, в нынешней украинской трактовке префект это элемент "схем" исполнительной власти с произвольно толкуемыми полномочиями.
показати весь коментар
09.06.2020 18:01 Відповісти
Для понимания. Загадочный ярлык "префекты" нужно бы было заменить на понятное всем слово "смотрящие", отражающее суть явления.
показати весь коментар
09.06.2020 18:32 Відповісти
Референдасты.
показати весь коментар
09.06.2020 17:17 Відповісти
Этим зебильным тварям и гнидам доверять нельзя. Опять какую-то бомбу придумали и хотят под Украину подсунуть. Там где евреи, там обман.
показати весь коментар
09.06.2020 17:18 Відповісти
От приймуть закон про референум і точно буде ріст економуки 40%.
показати весь коментар
09.06.2020 17:18 Відповісти
угу, зелене бидло 73% буде вирішувати на референдумі весна вже прийшла чи ні
показати весь коментар
09.06.2020 17:19 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1270317916983042051?s=20 Вова решил ускорить процесс его утилизации и внес законопроект о референдуме в котором есть норма о референдуме по изменению территории Украины ...

Кацапские дебилы писавшие проект этого "закона" и подсунувшие его через Ермака Вове, умудрились даже в тексте внести взаимоисключающие понятия "референдум по изменению границ" "не может быть предметом референдума изменение границ "
Зеленский просто пытается создать конфликт в обществе, чтобы отвлечь внимание от полной ж..пы в экономике. Вся эта чушь уйдет в КС где его и утопят. Но как вариант мобилизации надрать Вове задницу и спалить ВР - пойдет
показати весь коментар
09.06.2020 17:19 Відповісти
Самый нужный закон - закон об оружии и самообороне! Особенно после беспредела мусоров и бандитов за последний год.
показати весь коментар
09.06.2020 17:20 Відповісти
Рада не будет тянуть с законопроектом о референдуме, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4168
показати весь коментар
09.06.2020 17:21 Відповісти
Усе що робить Зеленеський спрямовано на державну зраду, далі обговорювати не має що.
показати весь коментар
09.06.2020 17:21 Відповісти
Чего теперь тянуть?Все,что хотели-уже приняли,в турборежиме...
показати весь коментар
09.06.2020 17:25 Відповісти
Самое главное - никаких бюлетней, голосование только онлайн. Результаты голосования будут поразительными. 95% за нужные Путину решения.
показати весь коментар
09.06.2020 17:26 Відповісти
В Жопу ваши рехверендумы, если на них выносятся вопросы только выгодные властям, казнокрадам и предателям.
показати весь коментар
09.06.2020 17:27 Відповісти
На референдум вынести только один вопрос!
Введение смертого приговора, для тех, кто превысил раза в 3 ВОЗМОЖНЫЕ (для СЕМЬИ, не доя индивидуума) доходы.
Приговор для всех членов, обжалованию не подлежит!
показати весь коментар
09.06.2020 18:56 Відповісти
І що нам так приспічило? Поки 73% дятлів не отямилися, провернемо кілька фокусів? ))) Ми тут ні при чому, це народ рішив... А нарід може! Ого-го!
показати весь коментар
09.06.2020 17:29 Відповісти
Та вже половина отямилась...
показати весь коментар
09.06.2020 18:53 Відповісти
какая противная рожа у это пляти
показати весь коментар
09.06.2020 17:29 Відповісти
"Законопроект неотложный, законопроект президентский, а значит очень нам нужный и актуальный" Источник: https://censor.net/n3200899

Поясніть, яким чином в тому міжвуховому вакуумі з "Законопроект неотложный, законопроект президентский" випливає, що це "значит очень нам нужный и актуальный"???
Як одне слідує з іншого???
показати весь коментар
09.06.2020 17:32 Відповісти
Дресировані.
Команда дана, виконують не думаючи.
показати весь коментар
09.06.2020 17:39 Відповісти
Верещучка проВЕРЕЩАЛА....Цікаво, а чи розуміє вона вираз ОХЛОКРАТІЯ?! І чим це загрожує?! Навряд....
показати весь коментар
09.06.2020 17:37 Відповісти
Зелені чхати хотіли на всі ці проклъони і ніщівну критику на Цензорі чи інших сайтах. Мають монобільшістъ і мають елєкторат, який не читає, а дивиться 1+1. Знищать Україну без особливих труднощів.
показати весь коментар
09.06.2020 17:44 Відповісти
У нас в сільраді вчора всі виступ ***** обговорювали, баби зітхали, мружили очі і повторювали- ;ну який мужчина!;.
Так що електорат Зеленського тільки і чекає щоб в склад РФ.
показати весь коментар
09.06.2020 17:47 Відповісти
Референдум не про продажу иностранцам земли а о продажи земли вообще кому либо проводить нужно было,какая хрен резница иностранцы через подставных украинцев скупят
показати весь коментар
09.06.2020 17:56 Відповісти
Давай, бараны уже ждут когда окончательно развалят эту страну.
показати весь коментар
09.06.2020 18:39 Відповісти
вообще то если в законопроекте есть хоть слово которое может привести к отторжению территории, то уже можно шить дело о гос измене и посягательстве на территориальную целосность и нарошению Конституции Украины.
показати весь коментар
09.06.2020 21:19 Відповісти
 
 