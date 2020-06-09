Рада не зволікатиме із законопроєктом про референдум, - "слуга народу" Верещук
Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що законопроєкт про всеукраїнський референдум має бути розглянутий якнайшвидше як невідкладний.
Про це заявила Верещук перед початком засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Законопроєкт невідкладний, законопроєкт президентський, а відтак дуже нам потрібний і актуальний. І я сподіваюсь, що якнайшвидше ми його розглянемо, тому що дійсно у нас є питання, які потребують всеукраїнського референдуму. Я зараз говорю про питання змін, а саме про продаж землі іноземцям. Ми пообіцяли, проголосувавши закон 2178-10, що питання продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення обов’язково буде винесене на всеукраїнський референдум", - зазначила Верещук.
Вона нагадала, що відповідно до законодавства, запуск ринку землі запланований на липень 2021 року, тому "треба вже братись до проведення референдуму".
Депутат наголосила, що практика проведення референдумів є звичною в усьому цивілізованому світі.
"Цивілізовані країни якраз вдаються до такої практики. Найбільшим прикладом є Швейцарія, але для мене і Польща є хорошим прикладом, коли на місцевому рівні проводяться місцеві референдуми, а на всепольському проводяться питання зміни податків, тощо", - пояснила депутатка.
Будь ласка, зачекайте...
а другой рукой введут двойное гражданство и иностранцы, желающие купить землю, станут гражданами Украины.
(с)
(гіркий)
І будьмо відверті- поки що у ***** все виходить.
Источник:https://censor.net/n3200899"
В Трускавце не учили, а зомбировали...
Зеленський вніс до ВР (з позначкою "терміново") закон про референдуми в Україні. Зверніть Увагу! Серед інших питань на референдум можуть бути винесені положення Розділу І (ст.1-20) Конституції України.
В тому числі:
"Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою".
Що це може означати на практиці:
1) узаконення факту, що окупований Крим не є територією України;
2) узаконення факту, що окуповані росією частини Донецької та Луганської областей не є територією України;
3) прикордонні райони компактного проживання українців та етнічних представників інших національностей (угорців, болгар, румунів тощо) можуть отримати окремий статус аж до автономії, що автоматично перетворить Україну з унітарної держави у федеративну
https://censor.net.ua/news/3200842/zelenskiyi_predlagaet_zakrepit_v_zakone_chetyre_vida_referendumov
- Мєня зовут Владімір Зєлєнскій и я прінес Вам мір!
Загадково посміхнеться і добавить:
-Русскій мір!
Планують створити «угорський» район: влада України пішла на поступки Будапешту
https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
ПС. Знаю, що префектури існують у Франції та Японії, але при попередніх поезидентах в Україні про цю посаду взагалі не говорили
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC) Префект - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC Стародавньому Римі посадова особа, яка очолювала окремий підрозділ адміністрації, суду чи армії.
У нас це слово вживалось при вивченні дисципліни Римське право, але це вища юридична освіта, тому знайоме воно не багатьом...
Кацапские дебилы писавшие проект этого "закона" и подсунувшие его через Ермака Вове, умудрились даже в тексте внести взаимоисключающие понятия "референдум по изменению границ" "не может быть предметом референдума изменение границ "
Зеленский просто пытается создать конфликт в обществе, чтобы отвлечь внимание от полной ж..пы в экономике. Вся эта чушь уйдет в КС где его и утопят. Но как вариант мобилизации надрать Вове задницу и спалить ВР - пойдет
Введение смертого приговора, для тех, кто превысил раза в 3 ВОЗМОЖНЫЕ (для СЕМЬИ, не доя индивидуума) доходы.
Приговор для всех членов, обжалованию не подлежит!
Поясніть, яким чином в тому міжвуховому вакуумі з "Законопроект неотложный, законопроект президентский" випливає, що це "значит очень нам нужный и актуальный"???
Як одне слідує з іншого???
Команда дана, виконують не думаючи.
Так що електорат Зеленського тільки і чекає щоб в склад РФ.