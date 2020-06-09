Рада не зволікатиме із законопроєктом про референдум, - "слуга народу" Верещук

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що законопроєкт про всеукраїнський референдум має бути розглянутий якнайшвидше як невідкладний.

Про це заявила Верещук перед початком засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Законопроєкт невідкладний, законопроєкт президентський, а відтак дуже нам потрібний і актуальний. І я сподіваюсь, що якнайшвидше ми його розглянемо, тому що дійсно у нас є питання, які потребують всеукраїнського референдуму. Я зараз говорю про питання змін, а саме про продаж землі іноземцям. Ми пообіцяли, проголосувавши закон 2178-10, що питання продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення обов’язково буде винесене на всеукраїнський референдум", - зазначила Верещук.

Вона нагадала, що відповідно до законодавства, запуск ринку землі запланований на липень 2021 року, тому "треба вже братись до проведення референдуму".

Депутат наголосила, що практика проведення референдумів є звичною в усьому цивілізованому світі.

"Цивілізовані країни якраз вдаються до такої практики. Найбільшим прикладом є Швейцарія, але для мене і Польща є хорошим прикладом, коли на місцевому рівні проводяться місцеві референдуми, а на всепольському проводяться питання зміни податків, тощо", - пояснила депутатка.

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