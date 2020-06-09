Рада не будет тянуть с законопроектом о референдуме, - "слуга народа" Верещук
Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что законопроект о всеукраинском референдуме должен быть рассмотрен как можно быстрее как неотложный.
Об этом заявила Верещук перед началом заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Законопроект неотложный, законопроект президентский, а значит, очень нам нужный и актуальный. И я надеюсь, что как можно быстрее мы его рассмотрим, потому что действительно у нас есть вопросы, которые требуют всеукраинского референдума. Я сейчас говорю о вопросах изменений, а именно о продаже земли иностранцам. Мы пообещали, проголосовав закон 2178-10, что вопрос продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения обязательно будет вынесен на всеукраинский референдум", - отметила Верещук.
Она напомнила, что согласно законодательству, запуск рынка земли запланирован на июль 2021 года, поэтому "надо уже браться за проведение референдума".
Депутат отметила, что практика проведения референдумов является обычной во всем цивилизованном мире.
"Цивилизованные страны как раз прибегают к такой практике. Наибольшим примером является Швейцария, но для меня и Польша является хорошим примером, когда на местном уровне проводятся местные референдумы, а на всепольськом проводятся вопросы изменения налогов, и т.п.", - разъяснила депутат.
Пожалуйста, подождите...
а другой рукой введут двойное гражданство и иностранцы, желающие купить землю, станут гражданами Украины.
(с)
(гіркий)
І будьмо відверті- поки що у ***** все виходить.
Источник:https://censor.net/n3200899"
В Трускавце не учили, а зомбировали...
Зеленський вніс до ВР (з позначкою "терміново") закон про референдуми в Україні. Зверніть Увагу! Серед інших питань на референдум можуть бути винесені положення Розділу І (ст.1-20) Конституції України.
В тому числі:
"Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою".
Що це може означати на практиці:
1) узаконення факту, що окупований Крим не є територією України;
2) узаконення факту, що окуповані росією частини Донецької та Луганської областей не є територією України;
3) прикордонні райони компактного проживання українців та етнічних представників інших національностей (угорців, болгар, румунів тощо) можуть отримати окремий статус аж до автономії, що автоматично перетворить Україну з унітарної держави у федеративну
https://censor.net.ua/news/3200842/zelenskiyi_predlagaet_zakrepit_v_zakone_chetyre_vida_referendumov
- Мєня зовут Владімір Зєлєнскій и я прінес Вам мір!
Загадково посміхнеться і добавить:
-Русскій мір!
Планують створити «угорський» район: влада України пішла на поступки Будапешту
https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
ПС. Знаю, що префектури існують у Франції та Японії, але при попередніх поезидентах в Україні про цю посаду взагалі не говорили
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC) Префект - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC Стародавньому Римі посадова особа, яка очолювала окремий підрозділ адміністрації, суду чи армії.
У нас це слово вживалось при вивченні дисципліни Римське право, але це вища юридична освіта, тому знайоме воно не багатьом...
Кацапские дебилы писавшие проект этого "закона" и подсунувшие его через Ермака Вове, умудрились даже в тексте внести взаимоисключающие понятия "референдум по изменению границ" "не может быть предметом референдума изменение границ "
Зеленский просто пытается создать конфликт в обществе, чтобы отвлечь внимание от полной ж..пы в экономике. Вся эта чушь уйдет в КС где его и утопят. Но как вариант мобилизации надрать Вове задницу и спалить ВР - пойдет
Введение смертого приговора, для тех, кто превысил раза в 3 ВОЗМОЖНЫЕ (для СЕМЬИ, не доя индивидуума) доходы.
Приговор для всех членов, обжалованию не подлежит!
Поясніть, яким чином в тому міжвуховому вакуумі з "Законопроект неотложный, законопроект президентский" випливає, що це "значит очень нам нужный и актуальный"???
Як одне слідує з іншого???
Команда дана, виконують не думаючи.
Так що електорат Зеленського тільки і чекає щоб в склад РФ.