Рада не будет тянуть с законопроектом о референдуме, - "слуга народа" Верещук

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что законопроект о всеукраинском референдуме должен быть рассмотрен как можно быстрее как неотложный.

Об этом заявила Верещук перед началом заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Законопроект неотложный, законопроект президентский, а значит, очень нам нужный и актуальный. И я надеюсь, что как можно быстрее мы его рассмотрим, потому что действительно у нас есть вопросы, которые требуют всеукраинского референдума. Я сейчас говорю о вопросах изменений, а именно о продаже земли иностранцам. Мы пообещали, проголосовав закон 2178-10, что вопрос продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения обязательно будет вынесен на всеукраинский референдум", - отметила Верещук.

Она напомнила, что согласно законодательству, запуск рынка земли запланирован на июль 2021 года, поэтому "надо уже браться за проведение референдума".

Депутат отметила, что практика проведения референдумов является обычной во всем цивилизованном мире.

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"Цивилизованные страны как раз прибегают к такой практике. Наибольшим примером является Швейцария, но для меня и Польша является хорошим примером, когда на местном уровне проводятся местные референдумы, а на всепольськом проводятся вопросы изменения налогов, и т.п.", - разъяснила депутат.

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