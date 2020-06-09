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референдум (1432) Слуга народа (2620) Верещук (498)

Рада не будет тянуть с законопроектом о референдуме, - "слуга народа" Верещук

Рада не будет тянуть с законопроектом о референдуме, -

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что законопроект о всеукраинском референдуме должен быть рассмотрен как можно быстрее как неотложный.

Об этом заявила Верещук перед началом заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Законопроект неотложный, законопроект президентский, а значит, очень нам нужный и актуальный. И я надеюсь, что как можно быстрее мы его рассмотрим, потому что действительно у нас есть вопросы, которые требуют всеукраинского референдума. Я сейчас говорю о вопросах изменений, а именно о продаже земли иностранцам. Мы пообещали, проголосовав закон 2178-10, что вопрос продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения обязательно будет вынесен на всеукраинский референдум", - отметила Верещук.

Она напомнила, что согласно законодательству, запуск рынка земли запланирован на июль 2021 года, поэтому "надо уже браться за проведение референдума".

Депутат отметила, что практика проведения референдумов является обычной во всем цивилизованном мире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов

"Цивилизованные страны как раз прибегают к такой практике. Наибольшим примером является Швейцария, но для меня и Польша является хорошим примером, когда на местном уровне проводятся местные референдумы, а на всепольськом проводятся вопросы изменения налогов, и т.п.", - разъяснила депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На референдум следует выносить общественно значимые вопросы, такие как о земле и сокращении депутатов в парламенте, - "слуга народа" Верещук

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Топ комментарии
+15
Якусь гидоту задумали гниди зелені, поспішають... Мабуть ***** підгоняє.
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09.06.2020 17:11
+11
Невже ніхто не розуміє:

Зеленський вніс до ВР (з позначкою "терміново") закон про референдуми в Україні. Зверніть Увагу! Серед інших питань на референдум можуть бути винесені положення Розділу І (ст.1-20) Конституції України.
В тому числі:
"Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою".
Що це може означати на практиці:
1) узаконення факту, що окупований Крим не є територією України;
2) узаконення факту, що окуповані росією частини Донецької та Луганської областей не є територією України;
3) прикордонні райони компактного проживання українців та етнічних представників інших національностей (угорців, болгар, румунів тощо) можуть отримати окремий статус аж до автономії, що автоматично перетворить Україну з унітарної держави у федеративну
https://censor.net.ua/news/3200842/zelenskiyi_predlagaet_zakrepit_v_zakone_chetyre_vida_referendumov
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09.06.2020 17:13
+8
"законопроект президентский, а значит очень нам нужный и актуальный.
Источник:https://censor.net/n3200899"

В Трускавце не учили, а зомбировали...
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09.06.2020 17:12
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Якусь гидоту задумали гниди зелені, поспішають... Мабуть ***** підгоняє.
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09.06.2020 17:11 Ответить
Одной рукой проведут референдум, что иностранцам нельзя продавать землю,

а другой рукой введут двойное гражданство и иностранцы, желающие купить землю, станут гражданами Украины.
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09.06.2020 17:27 Ответить
Ну так на Донбасі референдум ще шість років тому провели, а в нас клятий Порошенко не дав....
(с)
(гіркий)
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09.06.2020 17:37 Ответить
там теж ніякого референдуму не було. Хоча сарказм зачотний!
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09.06.2020 17:40 Ответить
І в нас не буде. Гадаєте, дарма Зеленський всю ЦВК поміняв?
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09.06.2020 17:44 Ответить
Ось що чекає на цю шмарклю, може він там що хоче "міняти"
Рада не зволікатиме із законопроєктом про референдум, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 1230
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09.06.2020 17:48 Ответить
Зараз відбувається впевнене і неприховане, нагле знищення української державності.
І будьмо відверті- поки що у ***** все виходить.
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09.06.2020 17:51 Ответить
"законопроект президентский, а значит очень нам нужный и актуальный.
Источник:https://censor.net/n3200899"

В Трускавце не учили, а зомбировали...
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09.06.2020 17:12 Ответить
последнее время это словочетание ну очень напрягает и настораживает.
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09.06.2020 17:23 Ответить
Невже ніхто не розуміє:

Зеленський вніс до ВР (з позначкою "терміново") закон про референдуми в Україні. Зверніть Увагу! Серед інших питань на референдум можуть бути винесені положення Розділу І (ст.1-20) Конституції України.
В тому числі:
"Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою".
Що це може означати на практиці:
1) узаконення факту, що окупований Крим не є територією України;
2) узаконення факту, що окуповані росією частини Донецької та Луганської областей не є територією України;
3) прикордонні райони компактного проживання українців та етнічних представників інших національностей (угорців, болгар, румунів тощо) можуть отримати окремий статус аж до автономії, що автоматично перетворить Україну з унітарної держави у федеративну
https://censor.net.ua/news/3200842/zelenskiyi_predlagaet_zakrepit_v_zakone_chetyre_vida_referendumov
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09.06.2020 17:13 Ответить
Саме для цього все і робиться. Дуже скоро Володимир Зеленський вийде перед телекамери, поправить краватку-метелика, здмухне невидимий пил з лацкану білого як сніг піджака і голосно, з гордістю заявить:
- Мєня зовут Владімір Зєлєнскій и я прінес Вам мір!
Загадково посміхнеться і добавить:
-Русскій мір!
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09.06.2020 17:39 Ответить
Уже пошло.


Планують створити «угорський» район: влада України пішла на поступки Будапешту
https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html

Рада не зволікатиме із законопроєктом про референдум, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 1120
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09.06.2020 17:45 Ответить
Ну от і федералізація...
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09.06.2020 17:52 Ответить
ИМХО после весны 2014-го слово "референдум" в Украине перестало быть цензурным
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09.06.2020 17:13 Ответить
И не только у нас. В Германии, например, они запрещены.
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09.06.2020 17:46 Ответить
Референдум под руководством префектов - нерушимый блок народа и его слуг.
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09.06.2020 17:16 Ответить
Слово " префект" прийшло до нас з рашки. До 2019 року в Україні його взагалі не вживали.

ПС. Знаю, що префектури існують у Франції та Японії, але при попередніх поезидентах в Україні про цю посаду взагалі не говорили
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09.06.2020 17:20 Ответить
слово префект не має нічого спільного із Рашкою.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC) Префект - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC Стародавньому Римі посадова особа, яка очолювала окремий підрозділ адміністрації, суду чи армії.

У нас це слово вживалось при вивченні дисципліни Римське право, але це вища юридична освіта, тому знайоме воно не багатьом...
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09.06.2020 17:24 Ответить
Видите ли, в нынешней украинской трактовке префект это элемент "схем" исполнительной власти с произвольно толкуемыми полномочиями.
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09.06.2020 18:01 Ответить
Для понимания. Загадочный ярлык "префекты" нужно бы было заменить на понятное всем слово "смотрящие", отражающее суть явления.
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09.06.2020 18:32 Ответить
Референдасты.
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09.06.2020 17:17 Ответить
Этим зебильным тварям и гнидам доверять нельзя. Опять какую-то бомбу придумали и хотят под Украину подсунуть. Там где евреи, там обман.
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09.06.2020 17:18 Ответить
От приймуть закон про референум і точно буде ріст економуки 40%.
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09.06.2020 17:18 Ответить
угу, зелене бидло 73% буде вирішувати на референдумі весна вже прийшла чи ні
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09.06.2020 17:19 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1270317916983042051?s=20 Вова решил ускорить процесс его утилизации и внес законопроект о референдуме в котором есть норма о референдуме по изменению территории Украины ...

Кацапские дебилы писавшие проект этого "закона" и подсунувшие его через Ермака Вове, умудрились даже в тексте внести взаимоисключающие понятия "референдум по изменению границ" "не может быть предметом референдума изменение границ "
Зеленский просто пытается создать конфликт в обществе, чтобы отвлечь внимание от полной ж..пы в экономике. Вся эта чушь уйдет в КС где его и утопят. Но как вариант мобилизации надрать Вове задницу и спалить ВР - пойдет
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09.06.2020 17:19 Ответить
Самый нужный закон - закон об оружии и самообороне! Особенно после беспредела мусоров и бандитов за последний год.
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09.06.2020 17:20 Ответить
Рада не будет тянуть с законопроектом о референдуме, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4168
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09.06.2020 17:21 Ответить
Усе що робить Зеленеський спрямовано на державну зраду, далі обговорювати не має що.
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09.06.2020 17:21 Ответить
Чего теперь тянуть?Все,что хотели-уже приняли,в турборежиме...
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09.06.2020 17:25 Ответить
Самое главное - никаких бюлетней, голосование только онлайн. Результаты голосования будут поразительными. 95% за нужные Путину решения.
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09.06.2020 17:26 Ответить
В Жопу ваши рехверендумы, если на них выносятся вопросы только выгодные властям, казнокрадам и предателям.
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09.06.2020 17:27 Ответить
На референдум вынести только один вопрос!
Введение смертого приговора, для тех, кто превысил раза в 3 ВОЗМОЖНЫЕ (для СЕМЬИ, не доя индивидуума) доходы.
Приговор для всех членов, обжалованию не подлежит!
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09.06.2020 18:56 Ответить
І що нам так приспічило? Поки 73% дятлів не отямилися, провернемо кілька фокусів? ))) Ми тут ні при чому, це народ рішив... А нарід може! Ого-го!
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09.06.2020 17:29 Ответить
Та вже половина отямилась...
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09.06.2020 18:53 Ответить
какая противная рожа у это пляти
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09.06.2020 17:29 Ответить
"Законопроект неотложный, законопроект президентский, а значит очень нам нужный и актуальный" Источник: https://censor.net/n3200899

Поясніть, яким чином в тому міжвуховому вакуумі з "Законопроект неотложный, законопроект президентский" випливає, що це "значит очень нам нужный и актуальный"???
Як одне слідує з іншого???
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09.06.2020 17:32 Ответить
Дресировані.
Команда дана, виконують не думаючи.
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09.06.2020 17:39 Ответить
Верещучка проВЕРЕЩАЛА....Цікаво, а чи розуміє вона вираз ОХЛОКРАТІЯ?! І чим це загрожує?! Навряд....
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09.06.2020 17:37 Ответить
Зелені чхати хотіли на всі ці проклъони і ніщівну критику на Цензорі чи інших сайтах. Мають монобільшістъ і мають елєкторат, який не читає, а дивиться 1+1. Знищать Україну без особливих труднощів.
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09.06.2020 17:44 Ответить
У нас в сільраді вчора всі виступ ***** обговорювали, баби зітхали, мружили очі і повторювали- ;ну який мужчина!;.
Так що електорат Зеленського тільки і чекає щоб в склад РФ.
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09.06.2020 17:47 Ответить
Референдум не про продажу иностранцам земли а о продажи земли вообще кому либо проводить нужно было,какая хрен резница иностранцы через подставных украинцев скупят
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09.06.2020 17:56 Ответить
Давай, бараны уже ждут когда окончательно развалят эту страну.
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09.06.2020 18:39 Ответить
вообще то если в законопроекте есть хоть слово которое может привести к отторжению территории, то уже можно шить дело о гос измене и посягательстве на территориальную целосность и нарошению Конституции Украины.
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09.06.2020 21:19 Ответить
 
 