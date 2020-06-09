Меркель подзвонила Путіну, говорили про Донбас, - Кремль
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін висловилися за активізацію переговорів стосовно Донбасу.
Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
"Висловлено заклопотаність відсутністю прогресу в реалізації Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки" за підсумками саміту в Парижі в 2019 році", - сказано в повідомленні.
Крім того, наголошено на важливості активізації переговорного процесу в Тристоронній контактній групі і в "нормандському форматі".
"Президент Росії знову наголосив на доцільності налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом, спрямованого, зокрема, на узгодження кроків щодо послідовного виконання мінського комплексу заходів", - наголошується в повідомленні.
Сторони також обговорили актуальні питання боротьби з пандемією, Сирію і Лівію.
Будь ласка, зачекайте...
- чего стоят эти тэрэвеньки и чем они полезны ?
А Порох знав за всі перемовини, до їх початку...
Яка ніжність в цих поглядах, яка любовь. Вовочка ти не так і не туди дивився.
Хто платить агенту Кремля той танцуєт Європу
Типа - мы ж дурные, иностранными языками владеем только со словарем, да и то - не помним какой язык в школе учили. Постить с ББС, Ройтерс и тому подобных мировых сайтов - это не для наших скудных способностей.
Хотя, казалось бы - два клика в поиске.
https://de.reuters.com/article/russland-deutschland-putin-merkel-idDEKBN23G2AN