Меркель позвонила Путину, говорили о Донбассе, - Кремль

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин высказались за активизацию переговоров по Донбассу.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечена важность активизации переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате".

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"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией, Сирию и Ливию.

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