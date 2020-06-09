Меркель позвонила Путину, говорили о Донбассе, - Кремль
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин высказались за активизацию переговоров по Донбассу.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году", - сказано в сообщении.
Кроме того, отмечена важность активизации переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате".
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"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер", - отмечается в сообщении.
Стороны также обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией, Сирию и Ливию.
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Пожалуйста, подождите...
- чего стоят эти тэрэвеньки и чем они полезны ?
А Порох знав за всі перемовини, до їх початку...
Яка ніжність в цих поглядах, яка любовь. Вовочка ти не так і не туди дивився.
Хто платить агенту Кремля той танцуєт Європу
Типа - мы ж дурные, иностранными языками владеем только со словарем, да и то - не помним какой язык в школе учили. Постить с ББС, Ройтерс и тому подобных мировых сайтов - это не для наших скудных способностей.
Хотя, казалось бы - два клика в поиске.
https://de.reuters.com/article/russland-deutschland-putin-merkel-idDEKBN23G2AN