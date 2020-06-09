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Меркель позвонила Путину, говорили о Донбассе, - Кремль

Меркель позвонила Путину, говорили о Донбассе, - Кремль

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин высказались за активизацию переговоров по Донбассу.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечена важность активизации переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате".

Читайте на Цензор.НЕТ: Блогер Казанский заявил об участии в ТКГ по Донбассу: Переселенцы получили возможность решать судьбу родного региона

"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией, Сирию и Ливию.

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Топ комментарии
+9
Готуйтеся зустрічати Плотніцково і Пушиліна у ВР.
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09.06.2020 19:03
+8
Кого они лечат? Ясен пень обсуждали достройку СП-2.
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09.06.2020 19:03
+8
Меркель позвонила Путину, говорили о Донбассе, - Кремль - Цензор.НЕТ 6755
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09.06.2020 19:16
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Кого они лечат? Ясен пень обсуждали достройку СП-2.
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09.06.2020 19:03 Ответить
Готуйтеся зустрічати Плотніцково і Пушиліна у ВР.
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09.06.2020 19:03 Ответить
Тамжінашілюді.
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09.06.2020 19:06 Ответить
Меркель подзвонила Путіну, говорили про Донбас, - Кремль - Цензор.НЕТ 8238
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09.06.2020 19:22 Ответить
Поговорили про Бамбас, розповіли пару анекдотів, посміялись і поклали трубки.
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09.06.2020 19:04 Ответить
Про Украину,без Украины...А шоб вас,Зелебобские дощ намочив!!!
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09.06.2020 19:09 Ответить
Пани Меркель у нас не Гражданская война,не танцуйте под кремлёвскую балалайку.
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09.06.2020 19:09 Ответить
Концом об унитаз он позвонил в погреба, а не по телефону Меркель. О каком Донбассе он в состоянии сегодня говорить? Всё идёт к тому, что его там свои скоро бетоном зальют.
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09.06.2020 19:10 Ответить
Меркель позвонила Путину, говорили о Донбассе, - Кремль - Цензор.НЕТ 5776
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09.06.2020 19:12 Ответить
Меркель позвонила Путину, говорили о Донбассе, - Кремль - Цензор.НЕТ 6755
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09.06.2020 19:16 Ответить
рашистский отец и фрицовская мать ,посношавшись в Минске родили дите кровпролития в украинском доме...которому уже 6 лет
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09.06.2020 19:27 Ответить
Шмеркель с Пуйлом всё никак не уймутся-делят Украину.
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09.06.2020 19:27 Ответить
все идет по плану - высказана озабоченность, отмечена важность, и подчеркнута целесообразность
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09.06.2020 19:32 Ответить
А Ослу-Бубочке "сценарий его роли" потом почтой пришлют...
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09.06.2020 19:35 Ответить
на флешці
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09.06.2020 19:40 Ответить
Забагато честі. По лелювізору подивиться...
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09.06.2020 19:43 Ответить
полит покойница поговорила с полит идиотом!
- чего стоят эти тэрэвеньки и чем они полезны ?
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09.06.2020 19:49 Ответить
А бубочка у курсі суті цієї розмови??? Гадаю, що дізнався з новин, якщо не вкумарений...
А Порох знав за всі перемовини, до їх початку...
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09.06.2020 19:49 Ответить
Бо без Украины те переговоры не проводились. Но, харанту не до того- он закон о теще президента составляет
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09.06.2020 19:55 Ответить
Меркель подзвонила Путіну, говорили про Донбас, - Кремль - Цензор.НЕТ 3558
Яка ніжність в цих поглядах, яка любовь. Вовочка ти не так і не туди дивився.
Хто платить агенту Кремля той танцуєт Європу
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09.06.2020 20:14 Ответить
без Украины об Украине говорили я так понимаю. Напоминает раздел Чехословакии (Мюнхенский сговор 1938 года). Меркель знает кто ее учитель.
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09.06.2020 21:52 Ответить
Президента у нас уже год как нет ---вот и делают, что хотят! при Порохе Меркель такого бы себе не позвилила.... Зебилы вас сделали раком!
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09.06.2020 22:11 Ответить
Цензор в очередной раз с упоением цитирует новости с рассеянских сайтов.
Типа - мы ж дурные, иностранными языками владеем только со словарем, да и то - не помним какой язык в школе учили. Постить с ББС, Ройтерс и тому подобных мировых сайтов - это не для наших скудных способностей.
Хотя, казалось бы - два клика в поиске.
https://de.reuters.com/article/russland-deutschland-putin-merkel-idDEKBN23G2AN
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10.06.2020 11:29 Ответить
 
 