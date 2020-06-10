Україна очікує $2,1 млрд першого траншу МВФ уже цього місяця, - Шмигаль
Україна очікує на перший транш від Міжнародного валютного фонду в червні.
Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів ми очікуємо вже цього місяця. Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для підтримки економіки та допомоги людям", – написав Шмигаль.
Він наголосив, що "зелене світло" від МВФ підтверджує відповідальність влади, зокрема уряду, щодо виконання своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами, а також відданість системним змінам у країні.
"Усі структурні маяки, що прописані в документі, Україна має робити хоч із МВФ, хоч без нього. Це той порядок денний, який наша країна визначила для розбудови комфортної держави. І співпраця з МВФ на найближчі 18 місяців дасть нам можливість рухатися вперед як у цьому питанні, так і у відносинах з ЄС та іншими міжнародними партнерами", - підсумував прем'єр.
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(с) Шмыгаль