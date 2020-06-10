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Новини Співпраця з МВФ
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Україна очікує $2,1 млрд першого траншу МВФ уже цього місяця, - Шмигаль

Україна очікує $2,1 млрд першого траншу МВФ уже цього місяця, - Шмигаль

Україна очікує на перший транш від Міжнародного валютного фонду в червні.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів ми очікуємо вже цього місяця. Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для підтримки економіки та допомоги людям", – написав Шмигаль.

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Він наголосив, що "зелене світло" від МВФ підтверджує відповідальність влади, зокрема уряду, щодо виконання своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами, а також відданість системним змінам у країні.

"Усі структурні маяки, що прописані в документі, Україна має робити хоч із МВФ, хоч без нього. Це той порядок денний, який наша країна визначила для розбудови комфортної держави. І співпраця з МВФ на найближчі 18 місяців дасть нам можливість рухатися вперед як у цьому питанні, так і у відносинах з ЄС та іншими міжнародними партнерами", - підсумував прем'єр.

Україна очікує $2,1 млрд першого траншу МВФ уже цього місяця, - Шмигаль 01

Автор: 

МВФ (3069) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+7
Зелёным мышам приготовиться....корм подвозят...
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10.06.2020 08:51
+4
А наверное уже и карманы накладные нашил бабло складывать...и счета новые офшорные открыл ..да?.
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10.06.2020 08:35
+3
Так хто чекає,Україна чи Шмигаль?
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10.06.2020 08:37
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А наверное уже и карманы накладные нашил бабло складывать...и счета новые офшорные открыл ..да?.
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10.06.2020 08:35 Відповісти
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=17 А как же обещание Голопоротька послать МВФ в жопу?????
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10.06.2020 08:40 Відповісти
Так хто чекає,Україна чи Шмигаль?
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10.06.2020 08:37 Відповісти
Непонятно почему было просто не взять деньги с ЗВР а выклянчивать кредиты, зачем было продавать облигации и покупать 6 млрд валюты чтоб они просто лежали.
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10.06.2020 08:38 Відповісти
янукович уже набирал деньги из золото-валютных резервов страны, что следующей власти пришлось опускать гривну с 8 до 20+, чтобы хоть как-то удержать нацвалюту, которая была ничем не обеспечена.
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10.06.2020 09:29 Відповісти
Что, аж вспотели от превкушения РАСПИЛА?!
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10.06.2020 08:40 Відповісти
Зелёным мышам приготовиться....корм подвозят...
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10.06.2020 08:51 Відповісти
А як же ж "послать МВФ нафуй"? Га, Голобородько?
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10.06.2020 08:57 Відповісти
Нетерплячка бере свиней біля корита..
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10.06.2020 08:58 Відповісти
Україна очікує $2,1 млрд першого траншу МВФ уже цього місяця, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 848
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10.06.2020 09:39 Відповісти
мы ожидаем:

- до конца мая.
- 5-го июня.
- 10-го июня.
- до конца июня.
(с) Шмыгаль
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10.06.2020 09:09 Відповісти
До цього ще були "у грудні" та "у квітні". Так що грошей в Україні - не тіко вчителям по 4000 баксів, а й пенсіонерам по 1000 щомісяця платити
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10.06.2020 09:34 Відповісти
І які ж то маяки? Собі ви точно не вріжете нічого (дітей же нема на що виховать, а мама любе швидкість), а от що чекати простим людям?
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10.06.2020 09:30 Відповісти
зеленский уже заказал билэты в оман
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10.06.2020 09:38 Відповісти
Нічого Україна не чекає. Чекають "слуги наріду" Ніякі транші не допоможуть. Спасіння "слуг наріду" справа ніг самих "слуг наріду".
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10.06.2020 10:07 Відповісти
 
 