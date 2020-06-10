МВФ офіційно затвердив програму кредитування Stand-by для України

Виконавча рада МВФ за підсумками засідання у вівторок затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ.

Як зазначається, розмір першого траншу становитиме $2,1 млрд.

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21 травня Місія МВФ і Україна досягли попередньої домовленості щодо нової програми фінансування у форматі Stand-by. Однією з головних передумов для її запуску назвали ухвалення так званого "антиКоломойського" закону, що забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам.

Нова програма передбачає фінансування України в розмірі $5 млрд протягом 18 місяців. Її мета - забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку. Вона також спрямована на допомогу українській владі в подоланні наслідків пандемії COVID-19 і консолідації зусиль на шляху до важливих структурних реформ.

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Водночас у МВФ висловили сподівання, що програма Stand-By "забезпечить Україні хороші позиції для відновлення зростання", а також для повернення до більш масштабних реформ після завершення кризи. У майбутньому це дозволить відновити обговорення щодо затвердження для України програми EFF - розширеного фінансування з боку МВФ