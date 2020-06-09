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МВФ (3051) транш (460)

МВФ у вівторок вирішить долю нової програми для України, - ЗМІ

МВФ у вівторок вирішить долю нової програми для України, - ЗМІ

Виконавча рада МВФ у вівторок проведе онлайн-засідання щодо України. Під час нього очікується рішення Фонду щодо нової програми Stand-By у розмірі $5 млрд для української економіки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили джерела, ознайомлені із ситуацією, засідання проходитиме у віртуальному форматі, й результат очікується в другій половині вівторка за часом у Вашингтоні.

Тематика засідання Виконавчої ради МВФ пов'язана із запитом по новій програмі Stand-By для України, а також оцінкою фактичної ефективності попередньої програми розширеного фінансування EFF для України, що діяла з березня 2015 року.

Офіційні документи за новою домовленістю мають оприлюднити впродовж наступних декількох днів після нинішнього засідання.

Також читайте: Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня

До складу Виконавчої ради МВФ входять 24 директори, які обираються країнами-членами або групами країн, а також директор-розпорядник Фонду, який виконує функції голови Виконавчої ради. Цей орган МВФ обговорює та формально затверджує рішення по різних аспектах – від поточних питань діяльності Фонду до реалізації нових програм для країн-членів. Виконавча рада МВФ зазвичай приймає рішення на основі консенсусу, але іноді - на підставі формального голосування.

21 травня Місія МВФ і Україна досягли попередньої домовленості щодо нової програми фінансування у форматі Stand-by. Однією з головних передумов для її запуску називалося ухвалення так званого "антиКоломойського" закону, який забороняє повертати націоналізовані банки колишнім господарям.

Нова програма передбачає фінансування України в розмірі $5 млрд упродовж 18 місяців, має на меті забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку. Вона також спрямована на допомогу українській владі в подоланні наслідків пандемії COVID-19 та консолідацію зусиль на шляху до важливих структурних реформ.

Водночас, у МВФ висловили сподівання, що програма Stand-By "забезпечить Україні гарні позиції для поновлення зростання", а також повернення до більш масштабних реформ після завершення кризи. У майбутньому це дасть змогу поновити обговорення щодо затвердження для України програми EFF – розширеного фінансування з боку МВФ.

Читайте також: МВФ вимагає продовження пенсійної реформи без підняття пенсійного віку, - Мінфін
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Топ коментарі
+6
МВФ во вторник решит судьбу новой программы для Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 8161
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09.06.2020 18:43
+3
Судьбу новой программы решил мудрый нарИд год тому)))
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09.06.2020 18:35
+2
Может успеем ещё что-нибудь перевыполнить?
Или есть новые пожеланьица?
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09.06.2020 18:25
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Может успеем ещё что-нибудь перевыполнить?
Или есть новые пожеланьица?
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09.06.2020 18:25 Відповісти
"Успеют!". Нам с того, как и во все предыдущие, ничего.
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09.06.2020 18:28 Відповісти
Ждём повышения тарифов с 1 июля. Понимаю теперь почему члены цик получают по 300 тысяч. Прикармливают
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09.06.2020 18:32 Відповісти
Писали бы какие долги - и сколько процентов отдавать.

а то мона подумать что дают "на пожрать".
Писали бы сколько у нас профицит бюджета....

и кто и как будет это дело обсуживать
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09.06.2020 18:34 Відповісти
Профицит со знаком минус))
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09.06.2020 18:36 Відповісти
Судьбу новой программы решил мудрый нарИд год тому)))
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09.06.2020 18:35 Відповісти
И чего там решать?Половину Авак уже затребовал для ментуры.Вот только догонят и ещё раз дадут.
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09.06.2020 18:40 Відповісти
МВФ во вторник решит судьбу новой программы для Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 8161
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09.06.2020 18:43 Відповісти
Кредит дадуть не будівницьтво заводів, не на дороги, а на пожерти зелі і Ко.
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09.06.2020 18:44 Відповісти
На месте МВФ я бы поставил только одно условие!
Писта коррупции.
И МВФ нах неинужен стал бы.
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09.06.2020 19:00 Відповісти
Що там придумає економічний убивця новенького?
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09.06.2020 19:17 Відповісти
А я бы не давала ... Пришли на фильме с голобородьком "мвф на фуй", вот и идите по сценарию, дебилы бл...
кстати, только каламойский должен бюджету Украины 16.5 млрд долл., так что деньги есть откуда брать этим "актрисам немого кино"...
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09.06.2020 19:22 Відповісти
 
 