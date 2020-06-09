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МВФ (3281) транш (277)

МВФ во вторник решит судьбу новой программы для Украины, - СМИ

МВФ во вторник решит судьбу новой программы для Украины, - СМИ

Исполнительный совет МВФ проведет во вторник онлайн-заседание, посвященное Украине. Во время него ожидается решение Фонда о новой программе Stand-By в размере $ 5 млрд для украинской экономики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, заседание пройдет в виртуальном формате, и результат ожидается во второй половине вторника по вашингтонскому времени.

Тематика заседания Исполнительного совета МВФ связана с запросом по новой программе Stand-By для Украины, а также оценкой фактической эффективности предыдущей программы расширенного финансирования EFF для Украины, действовавшей с марта 2015 года.

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Официальные документы относительно новой договоренности должны обнародовать в течение нескольких дней после сегодняшнего заседания.

В состав Исполнительного совета МВФ входят 24 директора, избираемых странами-членами или группами стран, а также директор-распорядитель Фонда, который выполняет функции председателя Исполнительного совета. Этот орган МВФ обсуждает и формально утверждает решения по различным аспектам - от текущих вопросов деятельности Фонда до реализации новых программ для стран-членов. Исполнительный совет МВФ обычно принимает решение на основе консенсуса, но иногда - формального голосования.

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21 мая Миссия МВФ и Украина достигли предварительной договоренности по новой программе финансирования в формате Stand-by. Одной из главных предпосылок для ее запуска назвали принятие так называемого "антиКоломойского" закона, запрещающего возвращать национализированные банки бывшим хозяевам.

Новая программа предусматривает финансирование Украины в размере $ 5 млрд в течение 18 месяцев. Ее цель - обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку. Она также направлена ​​на помощь украинским властям в преодолении последствий пандемии COVID-19 и консолидации усилий на пути к важным структурным реформам.

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В то же время, в МВФ выразили надежду, что программа Stand-By "обеспечит Украине хорошие позиции для возобновления роста", а также для возвращения к более масштабным реформам после завершения кризиса. В будущем это позволит восстановить обсуждение по утверждению для Украины программы EFF - расширенного финансирования со стороны МВФ.

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Топ комментарии
+6
МВФ во вторник решит судьбу новой программы для Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 8161
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09.06.2020 18:43
+3
Судьбу новой программы решил мудрый нарИд год тому)))
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09.06.2020 18:35
+2
Может успеем ещё что-нибудь перевыполнить?
Или есть новые пожеланьица?
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09.06.2020 18:25
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Может успеем ещё что-нибудь перевыполнить?
Или есть новые пожеланьица?
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09.06.2020 18:25 Ответить
"Успеют!". Нам с того, как и во все предыдущие, ничего.
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09.06.2020 18:28 Ответить
Ждём повышения тарифов с 1 июля. Понимаю теперь почему члены цик получают по 300 тысяч. Прикармливают
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09.06.2020 18:32 Ответить
Писали бы какие долги - и сколько процентов отдавать.

а то мона подумать что дают "на пожрать".
Писали бы сколько у нас профицит бюджета....

и кто и как будет это дело обсуживать
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09.06.2020 18:34 Ответить
Профицит со знаком минус))
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09.06.2020 18:36 Ответить
Судьбу новой программы решил мудрый нарИд год тому)))
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09.06.2020 18:35 Ответить
И чего там решать?Половину Авак уже затребовал для ментуры.Вот только догонят и ещё раз дадут.
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09.06.2020 18:40 Ответить
МВФ во вторник решит судьбу новой программы для Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 8161
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09.06.2020 18:43 Ответить
Кредит дадуть не будівницьтво заводів, не на дороги, а на пожерти зелі і Ко.
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09.06.2020 18:44 Ответить
На месте МВФ я бы поставил только одно условие!
Писта коррупции.
И МВФ нах неинужен стал бы.
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09.06.2020 19:00 Ответить
Що там придумає економічний убивця новенького?
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09.06.2020 19:17 Ответить
А я бы не давала ... Пришли на фильме с голобородьком "мвф на фуй", вот и идите по сценарию, дебилы бл...
кстати, только каламойский должен бюджету Украины 16.5 млрд долл., так что деньги есть откуда брать этим "актрисам немого кино"...
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09.06.2020 19:22 Ответить
 
 