МВФ во вторник решит судьбу новой программы для Украины, - СМИ
Исполнительный совет МВФ проведет во вторник онлайн-заседание, посвященное Украине. Во время него ожидается решение Фонда о новой программе Stand-By в размере $ 5 млрд для украинской экономики.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, заседание пройдет в виртуальном формате, и результат ожидается во второй половине вторника по вашингтонскому времени.
Тематика заседания Исполнительного совета МВФ связана с запросом по новой программе Stand-By для Украины, а также оценкой фактической эффективности предыдущей программы расширенного финансирования EFF для Украины, действовавшей с марта 2015 года.
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Официальные документы относительно новой договоренности должны обнародовать в течение нескольких дней после сегодняшнего заседания.
В состав Исполнительного совета МВФ входят 24 директора, избираемых странами-членами или группами стран, а также директор-распорядитель Фонда, который выполняет функции председателя Исполнительного совета. Этот орган МВФ обсуждает и формально утверждает решения по различным аспектам - от текущих вопросов деятельности Фонда до реализации новых программ для стран-членов. Исполнительный совет МВФ обычно принимает решение на основе консенсуса, но иногда - формального голосования.
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21 мая Миссия МВФ и Украина достигли предварительной договоренности по новой программе финансирования в формате Stand-by. Одной из главных предпосылок для ее запуска назвали принятие так называемого "антиКоломойского" закона, запрещающего возвращать национализированные банки бывшим хозяевам.
Новая программа предусматривает финансирование Украины в размере $ 5 млрд в течение 18 месяцев. Ее цель - обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку. Она также направлена на помощь украинским властям в преодолении последствий пандемии COVID-19 и консолидации усилий на пути к важным структурным реформам.
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В то же время, в МВФ выразили надежду, что программа Stand-By "обеспечит Украине хорошие позиции для возобновления роста", а также для возвращения к более масштабным реформам после завершения кризиса. В будущем это позволит восстановить обсуждение по утверждению для Украины программы EFF - расширенного финансирования со стороны МВФ.
Пожалуйста, подождите...
Или есть новые пожеланьица?
а то мона подумать что дают "на пожрать".
Писали бы сколько у нас профицит бюджета....
и кто и как будет это дело обсуживать
Писта коррупции.
И МВФ нах неинужен стал бы.
кстати, только каламойский должен бюджету Украины 16.5 млрд долл., так что деньги есть откуда брать этим "актрисам немого кино"...