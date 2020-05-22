МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд
МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19, говорится в сообщении МВФ в ночь на пятницу.
"Новый SBA запрошенным объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, такая программа будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится. Ожидается, что программа stand by также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки, добавила Холлар.
"Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и советом исполнительных директоров МВФ. Рассмотрение советом ожидается в ближайшие недели", - говорится в релизе.
Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о банковской деятельности (№2571-д) и о поправках в Налоговый кодекс (№1210), который имплементирует ряд положений плана BEPS, тем самым Киев выполнил последние предварительные условия для открытия новой программы.
Как сообщалось, президент Зеленский, Нацбанк Украины и предыдущее правительство страны в начале декабря 2019 года достигли staff level agreement с МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, размер которой мог быть увеличен до $8 млрд. Это программа должна была заменить 14-мес. программу stand-by на SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, рассчитанную поддержать страну в период президентских и парламентских выборов в прошлом году и завершившуюся 17 февраля этого года.
Украина смогла получить по stand-by лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.
Однако из-за коронакризиса Украина и МВФ вместо EFF перешли к обсуждению 18-месячной программы stand-by на $5 млрд. Позитивное решение МВФ по новой программе позволит правительству страны получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).
Киев рассчитывает получить первые средства МВФ до конца этого месяца, когда предстоит погашение выпущенных пять лет назад под гарантии США еврооблигаций на $1 млрд, или в начале июня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-- Да, -- пробормотал предводитель.(с)
Неужели и "слуг" в Раде зассыт расстреливать?
А то тебе думать совсем нечем.
Тому, що я не кацап, а самий що не є щірий українец.
А я проживаю у реальності.
Та нарід поніс золото, тільки в лобарди бо жерти нічого.
https://comments.ua/news/money/finance/653171-dtek-ahmetova-mog-vyvesti-milliard-dollarov-skrytymi-dividendami---voycickaya.html
А ми кредити набираєм.
Глава СБУ Баканов оказался руководителем в испанской коммерческой компании, - "Схемы"
Глава СБУ Баканов оказался руководителем в испанской коммерческой компании, - "Схемы"
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)
Антикоррупционное законодательство запрещает председателю СБУ заниматься коммерческой деятельности
У председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили еще одну руководящую должность. Речь идет об испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которая занимается коммерцией.
Как передает РБК-Украина, соответствующее расследование провели журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях", обнародовав на сайте "Радио Свобода".
В соответствии с антикоррупционным законодательством, управлять частными структурами государственный служащий Украины не может. Однако Иван Баканов с 2015 года занимает должность "administrador único", что означает "единоличный администратор". Таким образом данное лицо имеет полномочия выполнять все действия от имени фирмы.
Она зарегистрирована в провинции Жирона. Уставный капитал фирмы - 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и различных операциях с недвижимостью. Из открытых реестров невозможно узнать, действует ли компания сейчас, поскольку она не подает годовые отчеты. Именно это стало причиной того, что фирма в списках налоговой инспекции Испании числится как нарушитель.
Компания также может получить штрафные санкции от 1200 до 60 тысяч евро - в зависимости от размера уставного капитала.
"Учредителем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал-95", где работал Владимир Зеленский до президентства", - уточняется в сюжете.
Журналисты также обратились к Государственному реестру юридических лиц провинции Жирона, в которой зарегистрирована эта компания. Там заверили, что фирма действует и не ликвидирована. Для прекращения деятельности компания сначала должна закрыть все долги.
Как указано в 25 статье ЗУ "О предотвращении коррупции", он запрещает государственным служащим входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, с целью получение прибыли".
Иван Баканов лично отказался отдельно комментировать эту инормацию. Однако по данным пресс-службы СБУ, испанская компания, которой руководит Баканов, ликвидирована.
"На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как не ликвидированная, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом "будут разбираться", - резюмировали в сюжете "Схемы".
Юля подает в КС на этот закон.
Бубочка опять жует сопли.
Слуги продолжают наживаться на вирусе.
Новая фирма Бакланова.
...
Зе-тыпил думает это никак не могло сказаться на ВВП?
Ах, ну да!
У зе-тыпила же "войны не было"...
Подивіться на історію кредитів всі кредити під реформи жодна реформа не доведена до реалізації, всі гроші розікрали...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Мнения / Общество 22-май, 05:359 1 133 0
Пару месяцев назад ходили слухи, что в офисе президента есть гениальный план. Чтобы не принимать антиколомойский закон и не разрушать коалицию с Коломойским, отказаться от сотрудничества с МВФ, заменив деньги Фонда прямой поддержкой от США. На много миллиардов долларов.
А получить эту поддержку должны были продав Трампу компромат на Байдена. А если бы Трамп не смог прямо дать деньги, то получить их транзитом, от какой-нибудь Саудовской Аравии, на которую должен был бы надавить Трамп.
Вот такая не хитрая схема. О которой даже писала украинская пресса. Которая просто не могла быть жизнеспособной. Это невозможно в реальном мире. Но об этом могут не догадываться, например, обычные таксисты. И люди из офиса президента.
В конце концов, у нас же нынче во власти 30 выпускников Квартал 95.
В свое время Пиночет делал реформы в Чили с помощью Гарвардских мальчиков. И у них получилось. А у нас квартальные мальчики. И президент еще удивляется, что к ним никто не хочет присоединяться. И быть потемкинскими реформаторами.
Так вот, мальчики из шоу-бизнеса, теоретически, могли бы поверить в такой план. Но как мы видим, что он не сработал. У нас есть сотрудничество с МВФ и скоро будет первый транш. Дай Бог не последний. И, казалось, тема влазить в выборы президента США ушла. Как идея потенциального самоубийства. Казалось, пронесло. Но только казалось.
И вот уже Президент лично одобряет расследование против Байдена и Порошенко. Обвиняя своего предшественника в гос измене. И, соответственно, обвиняя Байдена в преступлении. В год выборов президента США. Обвиняет в преступлении лидера предвыборной гонки в США, ставки на победу которого постоянно растут. Делает это после появления записей, который, судя по всему, предоставила сама Украина (СБУ? Офис Президента?). Которые слегка подкорректировала команда Медведчука-Коломойского и выбросила на потеху российским пропагандистам.
Сделали это руками связанного с ФСБ депутата на канале кума Путина. Причем, не было никакой сенсации в том, что было опубликовано. Потому что сам Байден рассказывал эту историю. А президент обвинет своего предшественника фактически в том же, в чем уже легко обвинить и его самого.
И теперь эта тема станет одним из лейтмотивов предвыборной гонки в США. Русские и Трамп постараются.
И это не первое событие. За день до выхода Деркача, очевидного представителя русского мира и ФСБ в Украине, телеканал НТВ берет интервью у Онищенко. Который сидит в немецкой тюрьме. Известный любитель коней и моделей, а также государственных денег, особенно в сфере энергетики.
Еще один жулик, с которым все давно ясно. Так вот, этот Онищенко дает интервью российский пропагандистам и обвиняет в своих бедах Сороса и Байдена. И уже на следующий день на телеканале 112, таком себе филиале НТВ в Украине, живущего на деньги Медведчука, выходит Деркач со своей «сенсацией».
Совпадение?
На этот вопрос вы можете придумать ответ сами. Судя по всему, русские снова решили помочь Трампу победить. Но теперь делают это еще и убивая сразу второго зайца - разрушая отношения Украины и США. При этом, США - наш единственный надежный союзник в войне с Россией. Зачем это России - понятно. А вот зачем это Украине?
Вопрос опять риторический. Но Украина в лице своего президента лично включилась в борьбу. Президент лично озвучил и фактически одобрил расследование на своей пресс-конференции.
Президент лично уничтожает сотрудничество с США, нашим единственным союзником, подрывая доверие, и позволяет оставить нас наедине с Россией. Которая снова хочет видеть Трампа в кресле президента.
Украина в любом случае проигрывает. Да уже проиграла и потеряла. Как минимум доверие со стороны союзника. Который помогал как делать реформы, так и сдерживал агрессию России. Теперь украинская тема может стать токсичной в любом случае. Кто бы не победил. А это выгодно русским. Потому что меньше будут защищать Украину союзники. И выгодно олигархам. Потому что меньше будет желание делать реформы.
Президент может не понимать, что творит. Такой у нас президент. И Офис президента может не понимать, что творит, или творить сознательно, подыгрывая русским или Коломойскому, против которого есть дело в США, тянущее на пожизненное.
Такой у нас офис президента. Но хоть кто-то взрослый там должен быть? Кто-то, кто может объяснить, чем чревато, когда мелкие жулики из провинции начинают играть в Большую Игру?
Чем чревато самому президенту такая игра.
И что в следующий раз международной поддержки, финансовой, может не быть.
А кризис еще не закончился…
СЕРГЕЙ ФУРСА