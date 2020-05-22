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Новости Сотрудничество с МВФ
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МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд

МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд

МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19, говорится в сообщении МВФ в ночь на пятницу.

"Новый SBA запрошенным объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, такая программа будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится. Ожидается, что программа stand by также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки, добавила Холлар.

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"Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и советом исполнительных директоров МВФ. Рассмотрение советом ожидается в ближайшие недели", - говорится в релизе.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о банковской деятельности (№2571-д) и о поправках в Налоговый кодекс (№1210), который имплементирует ряд положений плана BEPS, тем самым Киев выполнил последние предварительные условия для открытия новой программы.

Как сообщалось, президент Зеленский, Нацбанк Украины и предыдущее правительство страны в начале декабря 2019 года достигли staff level agreement с МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, размер которой мог быть увеличен до $8 млрд. Это программа должна была заменить 14-мес. программу stand-by на SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, рассчитанную поддержать страну в период президентских и парламентских выборов в прошлом году и завершившуюся 17 февраля этого года.

Украина смогла получить по stand-by лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

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Однако из-за коронакризиса Украина и МВФ вместо EFF перешли к обсуждению 18-месячной программы stand-by на $5 млрд. Позитивное решение МВФ по новой программе позволит правительству страны получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Киев рассчитывает получить первые средства МВФ до конца этого месяца, когда предстоит погашение выпущенных пять лет назад под гарантии США еврооблигаций на $1 млрд, или в начале июня.

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кредит (2378) МВФ (3334)


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Топ комментарии
+9
Интересно, хоть один из пишущих здесь коментаторов, доверил бы в кредит свои личные 10 долларов шмыгалю с бениной гоп компашкой во главе с бубошкой?????
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22.05.2020 08:42
+6
МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд - Цензор.НЕТ 7057
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22.05.2020 08:41
+6
А Пете с Гонтаревой доверяли, а зря
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22.05.2020 08:44
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Какая разница?
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22.05.2020 08:39 Ответить
-- Никогда, -- принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, -- никогда Воробьянинов не протягивал руку... -- Так протянете ноги, старый дуралей! -- закричал Остап. -- Вы не протягивали руки? Считаю до пяти. Да или нет? Раз...
-- Да, -- пробормотал предводитель.(с)
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22.05.2020 10:29 Ответить
МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд - Цензор.НЕТ 7057
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22.05.2020 08:41 Ответить
Бубочка не послал МВФ нах, как в сериальчике?
Неужели и "слуг" в Раде зассыт расстреливать?
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22.05.2020 08:41 Ответить
А тебе кацап что до того ? ты своего залюпенфюрера с бункера сначала достань.
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22.05.2020 08:56 Ответить
А тебе, зе-тыпил, кто бы чуть мозгов одолжил?
А то тебе думать совсем нечем.
Тому, що я не кацап, а самий що не є щірий українец.
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22.05.2020 09:11 Ответить
Це тобі у вологих мріях наснилось?)))
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22.05.2020 10:02 Ответить
Це у тебе "у вологих мріях" наснилося, що Голобородько і Зеленський, це одне і теж.
А я проживаю у реальності.
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22.05.2020 10:07 Ответить
А що, своє золото благодарний нарід здавати, як у кіно, не хоче? Ну щоб "послати МВФ"
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22.05.2020 08:41 Ответить
МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд - Цензор.НЕТ 3032
Та нарід поніс золото, тільки в лобарди бо жерти нічого.
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22.05.2020 09:26 Ответить
Интересно, хоть один из пишущих здесь коментаторов, доверил бы в кредит свои личные 10 долларов шмыгалю с бениной гоп компашкой во главе с бубошкой?????
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22.05.2020 08:42 Ответить
А Пете с Гонтаревой доверяли, а зря
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22.05.2020 08:44 Ответить
ти сміливо понесеш всі свої заощадження у петрусьов банк? у МІБ?
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22.05.2020 09:05 Ответить
https://news.i.ua/click/6876198/47790226/1 ДТЭК Ахметова вывел миллиард долларов скрытыми дивидендами
https://comments.ua/news/money/finance/653171-dtek-ahmetova-mog-vyvesti-milliard-dollarov-skrytymi-dividendami---voycickaya.html
А ми кредити набираєм.
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22.05.2020 08:43 Ответить
Ще одна фірма для відмивання бабла?
Глава СБУ Баканов оказался руководителем в испанской коммерческой компании, - "Схемы"

Глава СБУ Баканов оказался руководителем в испанской коммерческой компании, - "Схемы"
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)
Антикоррупционное законодательство запрещает председателю СБУ заниматься коммерческой деятельности

У председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили еще одну руководящую должность. Речь идет об испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которая занимается коммерцией.

Как передает РБК-Украина, соответствующее расследование провели журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях", обнародовав на сайте "Радио Свобода".

В соответствии с антикоррупционным законодательством, управлять частными структурами государственный служащий Украины не может. Однако Иван Баканов с 2015 года занимает должность "administrador único", что означает "единоличный администратор". Таким образом данное лицо имеет полномочия выполнять все действия от имени фирмы.

Она зарегистрирована в провинции Жирона. Уставный капитал фирмы - 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и различных операциях с недвижимостью. Из открытых реестров невозможно узнать, действует ли компания сейчас, поскольку она не подает годовые отчеты. Именно это стало причиной того, что фирма в списках налоговой инспекции Испании числится как нарушитель.

Компания также может получить штрафные санкции от 1200 до 60 тысяч евро - в зависимости от размера уставного капитала.

"Учредителем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал-95", где работал Владимир Зеленский до президентства", - уточняется в сюжете.

Журналисты также обратились к Государственному реестру юридических лиц провинции Жирона, в которой зарегистрирована эта компания. Там заверили, что фирма действует и не ликвидирована. Для прекращения деятельности компания сначала должна закрыть все долги.

Как указано в 25 статье ЗУ "О предотвращении коррупции", он запрещает государственным служащим входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, с целью получение прибыли".

Иван Баканов лично отказался отдельно комментировать эту инормацию. Однако по данным пресс-службы СБУ, испанская компания, которой руководит Баканов, ликвидирована.

"На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как не ликвидированная, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом "будут разбираться", - резюмировали в сюжете "Схемы".
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22.05.2020 08:45 Ответить
В следующие серии сериала "Слуга Бени" смотрите:
Юля подает в КС на этот закон.
Бубочка опять жует сопли.
Слуги продолжают наживаться на вирусе.
Новая фирма Бакланова.
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22.05.2020 08:46 Ответить
верните Голобородька из сериала, тот послал их в жопу..
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22.05.2020 08:46 Ответить
МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд - Цензор.НЕТ 1976

...
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22.05.2020 08:53 Ответить
У якої ж кількості пороховати зараз стався інфаркт?
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22.05.2020 08:54 Ответить
брати кредити зєльоні навчилися, цим пишатися? так віддавати хай ще навчаться.
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22.05.2020 08:58 Ответить
Ну звичайно! Порошенко ж кредити не брав. Він просто так ціну на енергоносії на 100% підвищив замість 75%, як МВФ простив. "Кемска волость?! Забирайте! Я-то думал..."
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22.05.2020 09:07 Ответить
уважно прочитай мою відповідь.
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22.05.2020 09:11 Ответить
"уважно прочитати" - ти дуже бато вимагаешь від зе-типіла.
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22.05.2020 09:14 Ответить
Я избиратель Тимошенко.
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22.05.2020 09:21 Ответить
ну тим паче.
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22.05.2020 09:27 Ответить
Ні, ватане! Це ти уважно прочитай мою відповідь.
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22.05.2020 09:23 Ответить
До речі, "зелені" ще ні цента не взяли, на відміну від Порошенка.
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22.05.2020 09:24 Ответить
Зелена роса вам всі очі скоро виїсть.
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22.05.2020 09:29 Ответить
Я вас, пороховату, зовсім не розумію. Вас краще ваші рашеватні колеги зрозуміють. Тут я пас.
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22.05.2020 09:31 Ответить
бо ти зєбіл малороський. і тут нічого з вами не поробиш.
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22.05.2020 10:03 Ответить
Ага...
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22.05.2020 10:07 Ответить
та да. ти за кого голосував на виборах президента в 2019 році?
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22.05.2020 10:11 Ответить
За Тимошенко.
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22.05.2020 10:26 Ответить
в другому турі?
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22.05.2020 10:28 Ответить
Мене через помилку не внесли у списки у другому турі. Швидше за все проголосував проти всіх. А ще подумував заради приколу проголосувати за Порошенка. Знав, що все одно він пролетить. )
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22.05.2020 10:44 Ответить
я в першому турі проголосував за Кошулинського, в другому за Порошенка.
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22.05.2020 10:52 Ответить
300 миллиардов ДЫРА в бюджете - это по твоему, зе-тыпил, "ничего не взяли"?!!!!!!
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22.05.2020 09:42 Ответить
Товарищ говорил о кредитах МВФ. По поводу дефицита бюджета, и тут ты соврал. В 2020 году дефицит бюджета составляет 90 миллиардов, и ты сам прекрасно знаешь, почему.
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22.05.2020 10:06 Ответить
ти тупо брешеш.
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22.05.2020 10:02 Ответить
Ну, так: "Я вам нє верю, ви фсьо врьоті!". У тебе мабуть розуму не вистачає подумати, що договір з МВФ тільки передбачається, і Зеленский точно ще ані центу у МВФ не взяв. Як з вами, ватою, важко...
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22.05.2020 10:48 Ответить
вата та сєпарня у владі, а вибрали їх 73% таких же.
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22.05.2020 10:51 Ответить
у всіх без винятку, тільки різного ступеня складності
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22.05.2020 09:03 Ответить
Від мікроінфаркту до великого.
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22.05.2020 09:09 Ответить
Коломойский,Боголюбов и Тигипко скомуниздили в Украине 470 миллиардов долларов в период с 2004 го по 2018 год.Прокурар США заявил,это самое масштабное отмывание денег в США за последние 200 лет...,Беня Гений,куда там Порошенко Тимошенко Кучме и Лазаренке...и ДАУНетской банде Индюковича
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22.05.2020 08:54 Ответить
Економічний чикатило йде на допомогу зеленим остолопам.
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22.05.2020 08:54 Ответить
Черговий борг деградації, за який Україна за три роки ще й мусить заплатити еквівалент 10 млрд. грн.. по відсотках.
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22.05.2020 08:54 Ответить
педебіли зараз з опажопою і іншими "голосами" "батьківщини" почнуть кричати в конвульсіях
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22.05.2020 08:58 Ответить
слышь курица зеленая, а ничего что кредит МВФ дает только после подписания закона про банки за который партия "ЕС" как раз голосовала. потому что ваш бедосик просрал бюджет и денег в стране просто нет и если бы не кредит то был бы дефолт.
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22.05.2020 09:07 Ответить
Плохо что вы ни иатаете американских газет.Украина в дерьме и виноваты в этом Коломойские ....команды КВНа сраного...
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22.05.2020 08:58 Ответить
Корломойский и Зеленский приплыли в ДЕРЬМО...,ждите расплаты казлы...Прокуратура США нашла все о Зеленой банде...ВСЁЁЁЁ...приплыли...
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22.05.2020 09:00 Ответить
У 2015 ВВП України провалився майже на 16%

МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд - Цензор.НЕТ 2324
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22.05.2020 09:01 Ответить
какой сейчас год зелебобик? иди проспись! ))
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22.05.2020 09:07 Ответить
расхлебіваем до сих пор деяния петрусьова
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22.05.2020 09:10 Ответить
МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд - Цензор.НЕТ 2357
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22.05.2020 09:17 Ответить
А тепер наведи данні про зростання світового ВВП за ці роки. До речі, в ОРДЛО у 2015 році було зростання ВВП на 80%. Тобто, у 2014 році був повний нуль, а потім якась копійчина з'явилась. То по-твоєму - слава Пушиліну!?
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22.05.2020 09:28 Ответить
Долпайоп Чесноков,тебе пора читать сказки про Машу и Медведя...БАРАН пля..
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22.05.2020 09:30 Ответить
Я тебя понял. Теперь пойди прими лекарства и успокойся.
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22.05.2020 09:32 Ответить
Твы как был БЫДЛОМ так и останешься на всю жизнь Ипанутым Шариковым
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22.05.2020 09:17 Ответить
В 2015 Украина потеряла Крым и часть Донбасса в ходе ВОЙНЫ!
Зе-тыпил думает это никак не могло сказаться на ВВП?
Ах, ну да!
У зе-тыпила же "войны не было"...
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22.05.2020 09:17 Ответить
в МВФ не дураки.. требований ( основных) было два - 1) закон о земле и 2) антиколомойский закон. То что они подписаны в наших реалиях вообще не про что. Пока верховный суд не утвердит и все не запустится, это просто " кидалово", в МВФ это прекрасно понимают. Ведь даже после всего и то гарантии шаткие, потому что какой нибудь карманный пЭчерский суд может все перевернуть с ног на голову.
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22.05.2020 09:06 Ответить
МВФ корумпована структура, їм важливо не щоб закон діяв а щоб було створене інформаційна хвиля що закон прийнято...
Подивіться на історію кредитів всі кредити під реформи жодна реформа не доведена до реалізації, всі гроші розікрали...
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22.05.2020 09:18 Ответить
Высокое Жюри США рассматривает дело Коломойского по сути.Выявлено отмывание украинских бюджетных денех на 500 миллиардов следствие доведут такие Пинкертоны США и Британии..что вешайтесь ...БенеБыдло...
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22.05.2020 09:06 Ответить
Яростная атака Зеленского на "Радио Свобода" и ее расследование - это уже паника лично Зеленского. "Радио Свобода" сознательно или нет , зацепило опаснейший для Зеленского вопрос - Баканов. Абсолютно невинный интерес СМИ, которое финансируется Конгресом США, к испанским фирмочкам Баканова вызвало у Зеленского просто истеричную реакцию. Это понятно - Баканов знает ВСЕ о финансовых трансзакциях Зеленского времен дивного разграбления "Приватбанка". В свете последних событий в Делавэрском суде и появление свидетельств таинственного RS09 интерес "Радио Свобода" к Баканову более чем предупреждение.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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22.05.2020 09:08 Ответить
А проколся Коломойский в незаметном американском штате Дэлавер при покупке 2 Небосребов....
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22.05.2020 09:10 Ответить
Зелемойские.вапм пора на пенсиюю...
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22.05.2020 09:12 Ответить
5 млрд. доларів? Ну, тепер і Бені куш можна відстібнути, і себе зелененких не забути, і погуляти можна до наступного відосика
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22.05.2020 09:37 Ответить
Дело Байдена: Зеленский копает могилу для себя и страны
Мнения / Общество 22-май, 05:359 1 133 0

Пару месяцев назад ходили слухи, что в офисе президента есть гениальный план. Чтобы не принимать антиколомойский закон и не разрушать коалицию с Коломойским, отказаться от сотрудничества с МВФ, заменив деньги Фонда прямой поддержкой от США. На много миллиардов долларов.

А получить эту поддержку должны были продав Трампу компромат на Байдена. А если бы Трамп не смог прямо дать деньги, то получить их транзитом, от какой-нибудь Саудовской Аравии, на которую должен был бы надавить Трамп.

Вот такая не хитрая схема. О которой даже писала украинская пресса. Которая просто не могла быть жизнеспособной. Это невозможно в реальном мире. Но об этом могут не догадываться, например, обычные таксисты. И люди из офиса президента.

В конце концов, у нас же нынче во власти 30 выпускников Квартал 95.

В свое время Пиночет делал реформы в Чили с помощью Гарвардских мальчиков. И у них получилось. А у нас квартальные мальчики. И президент еще удивляется, что к ним никто не хочет присоединяться. И быть потемкинскими реформаторами.

Так вот, мальчики из шоу-бизнеса, теоретически, могли бы поверить в такой план. Но как мы видим, что он не сработал. У нас есть сотрудничество с МВФ и скоро будет первый транш. Дай Бог не последний. И, казалось, тема влазить в выборы президента США ушла. Как идея потенциального самоубийства. Казалось, пронесло. Но только казалось.

И вот уже Президент лично одобряет расследование против Байдена и Порошенко. Обвиняя своего предшественника в гос измене. И, соответственно, обвиняя Байдена в преступлении. В год выборов президента США. Обвиняет в преступлении лидера предвыборной гонки в США, ставки на победу которого постоянно растут. Делает это после появления записей, который, судя по всему, предоставила сама Украина (СБУ? Офис Президента?). Которые слегка подкорректировала команда Медведчука-Коломойского и выбросила на потеху российским пропагандистам.

Сделали это руками связанного с ФСБ депутата на канале кума Путина. Причем, не было никакой сенсации в том, что было опубликовано. Потому что сам Байден рассказывал эту историю. А президент обвинет своего предшественника фактически в том же, в чем уже легко обвинить и его самого.

И теперь эта тема станет одним из лейтмотивов предвыборной гонки в США. Русские и Трамп постараются.

И это не первое событие. За день до выхода Деркача, очевидного представителя русского мира и ФСБ в Украине, телеканал НТВ берет интервью у Онищенко. Который сидит в немецкой тюрьме. Известный любитель коней и моделей, а также государственных денег, особенно в сфере энергетики.

Еще один жулик, с которым все давно ясно. Так вот, этот Онищенко дает интервью российский пропагандистам и обвиняет в своих бедах Сороса и Байдена. И уже на следующий день на телеканале 112, таком себе филиале НТВ в Украине, живущего на деньги Медведчука, выходит Деркач со своей «сенсацией».

Совпадение?

На этот вопрос вы можете придумать ответ сами. Судя по всему, русские снова решили помочь Трампу победить. Но теперь делают это еще и убивая сразу второго зайца - разрушая отношения Украины и США. При этом, США - наш единственный надежный союзник в войне с Россией. Зачем это России - понятно. А вот зачем это Украине?

Вопрос опять риторический. Но Украина в лице своего президента лично включилась в борьбу. Президент лично озвучил и фактически одобрил расследование на своей пресс-конференции.

Президент лично уничтожает сотрудничество с США, нашим единственным союзником, подрывая доверие, и позволяет оставить нас наедине с Россией. Которая снова хочет видеть Трампа в кресле президента.

Украина в любом случае проигрывает. Да уже проиграла и потеряла. Как минимум доверие со стороны союзника. Который помогал как делать реформы, так и сдерживал агрессию России. Теперь украинская тема может стать токсичной в любом случае. Кто бы не победил. А это выгодно русским. Потому что меньше будут защищать Украину союзники. И выгодно олигархам. Потому что меньше будет желание делать реформы.

Президент может не понимать, что творит. Такой у нас президент. И Офис президента может не понимать, что творит, или творить сознательно, подыгрывая русским или Коломойскому, против которого есть дело в США, тянущее на пожизненное.

Такой у нас офис президента. Но хоть кто-то взрослый там должен быть? Кто-то, кто может объяснить, чем чревато, когда мелкие жулики из провинции начинают играть в Большую Игру?

Чем чревато самому президенту такая игра.

И что в следующий раз международной поддержки, финансовой, может не быть.

А кризис еще не закончился…

СЕРГЕЙ ФУРСА
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22.05.2020 10:06 Ответить
Хто сказав,що гроші не пахнуть?МВФ не розуміє тільки,чому Закон- антикаломойський,а грошова компенсація-коломойському.Тому на пандемію дають,а на Панаму,як Зерошенкам-зась.
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22.05.2020 14:04 Ответить
************ осталось найти еще около 7 лярдов что бы закрыть дыру в бюджете
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22.05.2020 16:01 Ответить
 
 