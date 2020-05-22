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Новини Співпраця з МВФ
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МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд

МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд

МВФ і українська влада дійшли згоди на рівні персоналу (staff level agreement) про нову програму фінансування stand-by (SBA), щоб допомогти Україні впоратися з пандемією COVID-19, йдеться в повідомленні МВФ у ніч на п'ятницю.

"Новий SBA, запитаним об'ємом SDR3,6 млрд (що еквівалентно $5 млрд), спрямований на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогодні досягнення і просуваючи вперед важливі структурні реформи з метою зменшення основних вразливостей", - прокоментувала досягнуту угоду Іванна Владкова-Голлар, яка очолювала команду співробітників МВФ у переговорах з Україною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, така програма гарантуватиме здатність України повернутися до зростання і відновити більш широкі реформи, коли криза закінчиться. Очікується, що програма stand by також стане каталізатором додаткової двосторонньої і багатосторонньої фінансової підтримки, додала Голлар.

Також читайте: МВФ вітає підписання Зеленським "антиКоломойського закону" про банки

"Угода підлягає затвердженню керівництвом фонду та радою виконавчих директорів МВФ. Розгляд радою очікується в найближчі тижні", - йдеться в релізі.

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський підписав закони про банківську діяльність (№2571-д) і щодо поправок до Податкового кодексу (№1210), який імплементує низку положень плану BEPS, тим самим Київ виконав останні попередні умови для відкриття нової програми.

Як повідомлялося, президент Зеленський, Нацбанк України і попередній уряд країни на початку грудня 2019 року досягли staff level agreement з МВФ про відкриття нової трирічної програми EFF на $ 5,5 млрд, розмір якої міг бути збільшений до $ 8 млрд. Ця програма мала замінити 14-місячну програму stand-by на SDR2,8 млрд, або понад $ 3,9 млрд, розраховану підтримати країну під час президентських і парламентських виборів минулого року і завершилася 17 лютого цього року.

Україна змогла отримати за програмою stand-by лише перший транш SDR1 млрд (понад $ 1,4 млрд). Потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів, однак у зв'язку зі зміною президента і уряду країни після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці. В результаті в 2019 році фінансування з боку Фонду було відсутнє, тоді як Київ заплатив майже SDR1,4 млрд.

Також читайте: Очікуємо підписання угоди з МВФ та отримання першого траншу в $1,9 млрд до кінця травня, - Марченко

Однак через коронакризу Україна і МВФ замість EFF перейшли до обговорення 18-місячної програми stand-by на $ 5 млрд. Позитивне рішення МВФ за новою програмою дозволить уряду країни отримати також макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і кредит Світового банку (до $ 1 0 млрд).

Київ розраховує отримати перші кошти МВФ до кінця цього місяця, коли має бути погашення випущених п'ять років тому під гарантії США єврооблігацій на $ 1 млрд, або на початку червня.

Автор: 

кредит (3817) МВФ (3068)


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Топ коментарі
+9
Интересно, хоть один из пишущих здесь коментаторов, доверил бы в кредит свои личные 10 долларов шмыгалю с бениной гоп компашкой во главе с бубошкой?????
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22.05.2020 08:42
+6
МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд - Цензор.НЕТ 7057
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22.05.2020 08:41
+6
А Пете с Гонтаревой доверяли, а зря
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22.05.2020 08:44
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22.05.2020 08:39 Відповісти
-- Никогда, -- принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, -- никогда Воробьянинов не протягивал руку... -- Так протянете ноги, старый дуралей! -- закричал Остап. -- Вы не протягивали руки? Считаю до пяти. Да или нет? Раз...
-- Да, -- пробормотал предводитель.(с)
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22.05.2020 10:29 Відповісти
МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд - Цензор.НЕТ 7057
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22.05.2020 08:41 Відповісти
Бубочка не послал МВФ нах, как в сериальчике?
Неужели и "слуг" в Раде зассыт расстреливать?
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22.05.2020 08:41 Відповісти
А тебе кацап что до того ? ты своего залюпенфюрера с бункера сначала достань.
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22.05.2020 08:56 Відповісти
А тебе, зе-тыпил, кто бы чуть мозгов одолжил?
А то тебе думать совсем нечем.
Тому, що я не кацап, а самий що не є щірий українец.
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22.05.2020 09:11 Відповісти
Це тобі у вологих мріях наснилось?)))
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22.05.2020 10:02 Відповісти
Це у тебе "у вологих мріях" наснилося, що Голобородько і Зеленський, це одне і теж.
А я проживаю у реальності.
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22.05.2020 10:07 Відповісти
А що, своє золото благодарний нарід здавати, як у кіно, не хоче? Ну щоб "послати МВФ"
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22.05.2020 08:41 Відповісти
МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд - Цензор.НЕТ 3032
Та нарід поніс золото, тільки в лобарди бо жерти нічого.
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22.05.2020 09:26 Відповісти
Интересно, хоть один из пишущих здесь коментаторов, доверил бы в кредит свои личные 10 долларов шмыгалю с бениной гоп компашкой во главе с бубошкой?????
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22.05.2020 08:42 Відповісти
А Пете с Гонтаревой доверяли, а зря
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22.05.2020 08:44 Відповісти
ти сміливо понесеш всі свої заощадження у петрусьов банк? у МІБ?
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22.05.2020 09:05 Відповісти
https://news.i.ua/click/6876198/47790226/1 ДТЭК Ахметова вывел миллиард долларов скрытыми дивидендами
https://comments.ua/news/money/finance/653171-dtek-ahmetova-mog-vyvesti-milliard-dollarov-skrytymi-dividendami---voycickaya.html
А ми кредити набираєм.
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22.05.2020 08:43 Відповісти
Ще одна фірма для відмивання бабла?
Глава СБУ Баканов оказался руководителем в испанской коммерческой компании, - "Схемы"

Глава СБУ Баканов оказался руководителем в испанской коммерческой компании, - "Схемы"
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)
Антикоррупционное законодательство запрещает председателю СБУ заниматься коммерческой деятельности

У председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили еще одну руководящую должность. Речь идет об испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которая занимается коммерцией.

Как передает РБК-Украина, соответствующее расследование провели журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях", обнародовав на сайте "Радио Свобода".

В соответствии с антикоррупционным законодательством, управлять частными структурами государственный служащий Украины не может. Однако Иван Баканов с 2015 года занимает должность "administrador único", что означает "единоличный администратор". Таким образом данное лицо имеет полномочия выполнять все действия от имени фирмы.

Она зарегистрирована в провинции Жирона. Уставный капитал фирмы - 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и различных операциях с недвижимостью. Из открытых реестров невозможно узнать, действует ли компания сейчас, поскольку она не подает годовые отчеты. Именно это стало причиной того, что фирма в списках налоговой инспекции Испании числится как нарушитель.

Компания также может получить штрафные санкции от 1200 до 60 тысяч евро - в зависимости от размера уставного капитала.

"Учредителем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал-95", где работал Владимир Зеленский до президентства", - уточняется в сюжете.

Журналисты также обратились к Государственному реестру юридических лиц провинции Жирона, в которой зарегистрирована эта компания. Там заверили, что фирма действует и не ликвидирована. Для прекращения деятельности компания сначала должна закрыть все долги.

Как указано в 25 статье ЗУ "О предотвращении коррупции", он запрещает государственным служащим входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, с целью получение прибыли".

Иван Баканов лично отказался отдельно комментировать эту инормацию. Однако по данным пресс-службы СБУ, испанская компания, которой руководит Баканов, ликвидирована.

"На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как не ликвидированная, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом "будут разбираться", - резюмировали в сюжете "Схемы".
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22.05.2020 08:45 Відповісти
В следующие серии сериала "Слуга Бени" смотрите:
Юля подает в КС на этот закон.
Бубочка опять жует сопли.
Слуги продолжают наживаться на вирусе.
Новая фирма Бакланова.
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22.05.2020 08:46 Відповісти
верните Голобородька из сериала, тот послал их в жопу..
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22.05.2020 08:46 Відповісти
МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд - Цензор.НЕТ 1976

...
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22.05.2020 08:53 Відповісти
У якої ж кількості пороховати зараз стався інфаркт?
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22.05.2020 08:54 Відповісти
брати кредити зєльоні навчилися, цим пишатися? так віддавати хай ще навчаться.
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22.05.2020 08:58 Відповісти
Ну звичайно! Порошенко ж кредити не брав. Він просто так ціну на енергоносії на 100% підвищив замість 75%, як МВФ простив. "Кемска волость?! Забирайте! Я-то думал..."
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22.05.2020 09:07 Відповісти
уважно прочитай мою відповідь.
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22.05.2020 09:11 Відповісти
"уважно прочитати" - ти дуже бато вимагаешь від зе-типіла.
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22.05.2020 09:14 Відповісти
Я избиратель Тимошенко.
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22.05.2020 09:21 Відповісти
ну тим паче.
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22.05.2020 09:27 Відповісти
Ні, ватане! Це ти уважно прочитай мою відповідь.
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22.05.2020 09:23 Відповісти
До речі, "зелені" ще ні цента не взяли, на відміну від Порошенка.
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22.05.2020 09:24 Відповісти
Зелена роса вам всі очі скоро виїсть.
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22.05.2020 09:29 Відповісти
Я вас, пороховату, зовсім не розумію. Вас краще ваші рашеватні колеги зрозуміють. Тут я пас.
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22.05.2020 09:31 Відповісти
бо ти зєбіл малороський. і тут нічого з вами не поробиш.
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22.05.2020 10:03 Відповісти
Ага...
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22.05.2020 10:07 Відповісти
та да. ти за кого голосував на виборах президента в 2019 році?
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22.05.2020 10:11 Відповісти
За Тимошенко.
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22.05.2020 10:26 Відповісти
в другому турі?
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22.05.2020 10:28 Відповісти
Мене через помилку не внесли у списки у другому турі. Швидше за все проголосував проти всіх. А ще подумував заради приколу проголосувати за Порошенка. Знав, що все одно він пролетить. )
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22.05.2020 10:44 Відповісти
я в першому турі проголосував за Кошулинського, в другому за Порошенка.
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22.05.2020 10:52 Відповісти
300 миллиардов ДЫРА в бюджете - это по твоему, зе-тыпил, "ничего не взяли"?!!!!!!
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22.05.2020 09:42 Відповісти
Товарищ говорил о кредитах МВФ. По поводу дефицита бюджета, и тут ты соврал. В 2020 году дефицит бюджета составляет 90 миллиардов, и ты сам прекрасно знаешь, почему.
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22.05.2020 10:06 Відповісти
ти тупо брешеш.
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22.05.2020 10:02 Відповісти
Ну, так: "Я вам нє верю, ви фсьо врьоті!". У тебе мабуть розуму не вистачає подумати, що договір з МВФ тільки передбачається, і Зеленский точно ще ані центу у МВФ не взяв. Як з вами, ватою, важко...
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22.05.2020 10:48 Відповісти
вата та сєпарня у владі, а вибрали їх 73% таких же.
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22.05.2020 10:51 Відповісти
у всіх без винятку, тільки різного ступеня складності
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22.05.2020 09:03 Відповісти
Від мікроінфаркту до великого.
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22.05.2020 09:09 Відповісти
Коломойский,Боголюбов и Тигипко скомуниздили в Украине 470 миллиардов долларов в период с 2004 го по 2018 год.Прокурар США заявил,это самое масштабное отмывание денег в США за последние 200 лет...,Беня Гений,куда там Порошенко Тимошенко Кучме и Лазаренке...и ДАУНетской банде Индюковича
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22.05.2020 08:54 Відповісти
Економічний чикатило йде на допомогу зеленим остолопам.
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22.05.2020 08:54 Відповісти
Черговий борг деградації, за який Україна за три роки ще й мусить заплатити еквівалент 10 млрд. грн.. по відсотках.
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22.05.2020 08:54 Відповісти
педебіли зараз з опажопою і іншими "голосами" "батьківщини" почнуть кричати в конвульсіях
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22.05.2020 08:58 Відповісти
слышь курица зеленая, а ничего что кредит МВФ дает только после подписания закона про банки за который партия "ЕС" как раз голосовала. потому что ваш бедосик просрал бюджет и денег в стране просто нет и если бы не кредит то был бы дефолт.
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22.05.2020 09:07 Відповісти
Плохо что вы ни иатаете американских газет.Украина в дерьме и виноваты в этом Коломойские ....команды КВНа сраного...
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22.05.2020 08:58 Відповісти
Корломойский и Зеленский приплыли в ДЕРЬМО...,ждите расплаты казлы...Прокуратура США нашла все о Зеленой банде...ВСЁЁЁЁ...приплыли...
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22.05.2020 09:00 Відповісти
У 2015 ВВП України провалився майже на 16%

МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд - Цензор.НЕТ 2324
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22.05.2020 09:01 Відповісти
какой сейчас год зелебобик? иди проспись! ))
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22.05.2020 09:07 Відповісти
расхлебіваем до сих пор деяния петрусьова
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22.05.2020 09:10 Відповісти
МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд - Цензор.НЕТ 2357
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22.05.2020 09:17 Відповісти
А тепер наведи данні про зростання світового ВВП за ці роки. До речі, в ОРДЛО у 2015 році було зростання ВВП на 80%. Тобто, у 2014 році був повний нуль, а потім якась копійчина з'явилась. То по-твоєму - слава Пушиліну!?
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22.05.2020 09:28 Відповісти
Долпайоп Чесноков,тебе пора читать сказки про Машу и Медведя...БАРАН пля..
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22.05.2020 09:30 Відповісти
Я тебя понял. Теперь пойди прими лекарства и успокойся.
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22.05.2020 09:32 Відповісти
Твы как был БЫДЛОМ так и останешься на всю жизнь Ипанутым Шариковым
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22.05.2020 09:17 Відповісти
В 2015 Украина потеряла Крым и часть Донбасса в ходе ВОЙНЫ!
Зе-тыпил думает это никак не могло сказаться на ВВП?
Ах, ну да!
У зе-тыпила же "войны не было"...
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22.05.2020 09:17 Відповісти
в МВФ не дураки.. требований ( основных) было два - 1) закон о земле и 2) антиколомойский закон. То что они подписаны в наших реалиях вообще не про что. Пока верховный суд не утвердит и все не запустится, это просто " кидалово", в МВФ это прекрасно понимают. Ведь даже после всего и то гарантии шаткие, потому что какой нибудь карманный пЭчерский суд может все перевернуть с ног на голову.
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22.05.2020 09:06 Відповісти
МВФ корумпована структура, їм важливо не щоб закон діяв а щоб було створене інформаційна хвиля що закон прийнято...
Подивіться на історію кредитів всі кредити під реформи жодна реформа не доведена до реалізації, всі гроші розікрали...
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22.05.2020 09:18 Відповісти
Высокое Жюри США рассматривает дело Коломойского по сути.Выявлено отмывание украинских бюджетных денех на 500 миллиардов следствие доведут такие Пинкертоны США и Британии..что вешайтесь ...БенеБыдло...
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22.05.2020 09:06 Відповісти
Яростная атака Зеленского на "Радио Свобода" и ее расследование - это уже паника лично Зеленского. "Радио Свобода" сознательно или нет , зацепило опаснейший для Зеленского вопрос - Баканов. Абсолютно невинный интерес СМИ, которое финансируется Конгресом США, к испанским фирмочкам Баканова вызвало у Зеленского просто истеричную реакцию. Это понятно - Баканов знает ВСЕ о финансовых трансзакциях Зеленского времен дивного разграбления "Приватбанка". В свете последних событий в Делавэрском суде и появление свидетельств таинственного RS09 интерес "Радио Свобода" к Баканову более чем предупреждение.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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22.05.2020 09:08 Відповісти
А проколся Коломойский в незаметном американском штате Дэлавер при покупке 2 Небосребов....
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22.05.2020 09:10 Відповісти
Зелемойские.вапм пора на пенсиюю...
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22.05.2020 09:12 Відповісти
5 млрд. доларів? Ну, тепер і Бені куш можна відстібнути, і себе зелененких не забути, і погуляти можна до наступного відосика
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22.05.2020 09:37 Відповісти
Дело Байдена: Зеленский копает могилу для себя и страны
Мнения / Общество 22-май, 05:359 1 133 0

Пару месяцев назад ходили слухи, что в офисе президента есть гениальный план. Чтобы не принимать антиколомойский закон и не разрушать коалицию с Коломойским, отказаться от сотрудничества с МВФ, заменив деньги Фонда прямой поддержкой от США. На много миллиардов долларов.

А получить эту поддержку должны были продав Трампу компромат на Байдена. А если бы Трамп не смог прямо дать деньги, то получить их транзитом, от какой-нибудь Саудовской Аравии, на которую должен был бы надавить Трамп.

Вот такая не хитрая схема. О которой даже писала украинская пресса. Которая просто не могла быть жизнеспособной. Это невозможно в реальном мире. Но об этом могут не догадываться, например, обычные таксисты. И люди из офиса президента.

В конце концов, у нас же нынче во власти 30 выпускников Квартал 95.

В свое время Пиночет делал реформы в Чили с помощью Гарвардских мальчиков. И у них получилось. А у нас квартальные мальчики. И президент еще удивляется, что к ним никто не хочет присоединяться. И быть потемкинскими реформаторами.

Так вот, мальчики из шоу-бизнеса, теоретически, могли бы поверить в такой план. Но как мы видим, что он не сработал. У нас есть сотрудничество с МВФ и скоро будет первый транш. Дай Бог не последний. И, казалось, тема влазить в выборы президента США ушла. Как идея потенциального самоубийства. Казалось, пронесло. Но только казалось.

И вот уже Президент лично одобряет расследование против Байдена и Порошенко. Обвиняя своего предшественника в гос измене. И, соответственно, обвиняя Байдена в преступлении. В год выборов президента США. Обвиняет в преступлении лидера предвыборной гонки в США, ставки на победу которого постоянно растут. Делает это после появления записей, который, судя по всему, предоставила сама Украина (СБУ? Офис Президента?). Которые слегка подкорректировала команда Медведчука-Коломойского и выбросила на потеху российским пропагандистам.

Сделали это руками связанного с ФСБ депутата на канале кума Путина. Причем, не было никакой сенсации в том, что было опубликовано. Потому что сам Байден рассказывал эту историю. А президент обвинет своего предшественника фактически в том же, в чем уже легко обвинить и его самого.

И теперь эта тема станет одним из лейтмотивов предвыборной гонки в США. Русские и Трамп постараются.

И это не первое событие. За день до выхода Деркача, очевидного представителя русского мира и ФСБ в Украине, телеканал НТВ берет интервью у Онищенко. Который сидит в немецкой тюрьме. Известный любитель коней и моделей, а также государственных денег, особенно в сфере энергетики.

Еще один жулик, с которым все давно ясно. Так вот, этот Онищенко дает интервью российский пропагандистам и обвиняет в своих бедах Сороса и Байдена. И уже на следующий день на телеканале 112, таком себе филиале НТВ в Украине, живущего на деньги Медведчука, выходит Деркач со своей «сенсацией».

Совпадение?

На этот вопрос вы можете придумать ответ сами. Судя по всему, русские снова решили помочь Трампу победить. Но теперь делают это еще и убивая сразу второго зайца - разрушая отношения Украины и США. При этом, США - наш единственный надежный союзник в войне с Россией. Зачем это России - понятно. А вот зачем это Украине?

Вопрос опять риторический. Но Украина в лице своего президента лично включилась в борьбу. Президент лично озвучил и фактически одобрил расследование на своей пресс-конференции.

Президент лично уничтожает сотрудничество с США, нашим единственным союзником, подрывая доверие, и позволяет оставить нас наедине с Россией. Которая снова хочет видеть Трампа в кресле президента.

Украина в любом случае проигрывает. Да уже проиграла и потеряла. Как минимум доверие со стороны союзника. Который помогал как делать реформы, так и сдерживал агрессию России. Теперь украинская тема может стать токсичной в любом случае. Кто бы не победил. А это выгодно русским. Потому что меньше будут защищать Украину союзники. И выгодно олигархам. Потому что меньше будет желание делать реформы.

Президент может не понимать, что творит. Такой у нас президент. И Офис президента может не понимать, что творит, или творить сознательно, подыгрывая русским или Коломойскому, против которого есть дело в США, тянущее на пожизненное.

Такой у нас офис президента. Но хоть кто-то взрослый там должен быть? Кто-то, кто может объяснить, чем чревато, когда мелкие жулики из провинции начинают играть в Большую Игру?

Чем чревато самому президенту такая игра.

И что в следующий раз международной поддержки, финансовой, может не быть.

А кризис еще не закончился…

СЕРГЕЙ ФУРСА
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22.05.2020 10:06 Відповісти
Хто сказав,що гроші не пахнуть?МВФ не розуміє тільки,чому Закон- антикаломойський,а грошова компенсація-коломойському.Тому на пандемію дають,а на Панаму,як Зерошенкам-зась.
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22.05.2020 14:04 Відповісти
************ осталось найти еще около 7 лярдов что бы закрыть дыру в бюджете
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22.05.2020 16:01 Відповісти
 
 