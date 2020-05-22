МВФ і Україна попередньо погодили нову програму на $5 млрд

МВФ і українська влада дійшли згоди на рівні персоналу (staff level agreement) про нову програму фінансування stand-by (SBA), щоб допомогти Україні впоратися з пандемією COVID-19, йдеться в повідомленні МВФ у ніч на п'ятницю.

"Новий SBA, запитаним об'ємом SDR3,6 млрд (що еквівалентно $5 млрд), спрямований на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогодні досягнення і просуваючи вперед важливі структурні реформи з метою зменшення основних вразливостей", - прокоментувала досягнуту угоду Іванна Владкова-Голлар, яка очолювала команду співробітників МВФ у переговорах з Україною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, така програма гарантуватиме здатність України повернутися до зростання і відновити більш широкі реформи, коли криза закінчиться. Очікується, що програма stand by також стане каталізатором додаткової двосторонньої і багатосторонньої фінансової підтримки, додала Голлар.

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"Угода підлягає затвердженню керівництвом фонду та радою виконавчих директорів МВФ. Розгляд радою очікується в найближчі тижні", - йдеться в релізі.

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський підписав закони про банківську діяльність (№2571-д) і щодо поправок до Податкового кодексу (№1210), який імплементує низку положень плану BEPS, тим самим Київ виконав останні попередні умови для відкриття нової програми.

Як повідомлялося, президент Зеленський, Нацбанк України і попередній уряд країни на початку грудня 2019 року досягли staff level agreement з МВФ про відкриття нової трирічної програми EFF на $ 5,5 млрд, розмір якої міг бути збільшений до $ 8 млрд. Ця програма мала замінити 14-місячну програму stand-by на SDR2,8 млрд, або понад $ 3,9 млрд, розраховану підтримати країну під час президентських і парламентських виборів минулого року і завершилася 17 лютого цього року.

Україна змогла отримати за програмою stand-by лише перший транш SDR1 млрд (понад $ 1,4 млрд). Потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів, однак у зв'язку зі зміною президента і уряду країни після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці. В результаті в 2019 році фінансування з боку Фонду було відсутнє, тоді як Київ заплатив майже SDR1,4 млрд.

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Однак через коронакризу Україна і МВФ замість EFF перейшли до обговорення 18-місячної програми stand-by на $ 5 млрд. Позитивне рішення МВФ за новою програмою дозволить уряду країни отримати також макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і кредит Світового банку (до $ 1 0 млрд).

Київ розраховує отримати перші кошти МВФ до кінця цього місяця, коли має бути погашення випущених п'ять років тому під гарантії США єврооблігацій на $ 1 млрд, або на початку червня.