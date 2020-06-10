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кредит (2359) МВФ (3281)

МВФ официально утвердил программу кредитования Stand-by для Украины

МВФ официально утвердил программу кредитования Stand-by для Украины

Исполнительный совет МВФ по итогам заседания во вторник утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  говорится в официальном сообщении МВФ.

Как отмечается, размер первого транша составит $ 2,1 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ во вторник решит судьбу новой программы для Украины, - СМИ

21 мая Миссия МВФ и Украина достигли предварительной договоренности по новой программе финансирования в формате Stand-by. Одной из главных предпосылок для ее запуска назвали принятие так называемого "антиКоломойского" закона, запрещающего возвращать национализированные банки бывшим хозяевам.

Новая программа предусматривает финансирование Украины в размере $ 5 млрд в течение 18 месяцев. Ее цель - обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку. Она также направлена ​​на помощь украинским властям в преодолении последствий пандемии COVID-19 и консолидации усилий на пути к важным структурным реформам.

Смотрите также: До 10 июня МВФ выделит транш в размере $5 млрд, - Шмыгаль. ВИДЕО

В то же время, в МВФ выразили надежду, что программа Stand-By "обеспечит Украине хорошие позиции для возобновления роста", а также для возвращения к более масштабным реформам после завершения кризиса. В будущем это позволит восстановить обсуждение по утверждению для Украины программы EFF - расширенного финансирования со стороны МВФ

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Топ комментарии
+12
Вау!
Не прошло и года, как вымолили чуть-чуть денежек.
Вот только на 300 миллиардную дыру в Бюджете этого явно не хватит.
Да и мыши в ГосРезерве до сих пор вольготно живут - опять все съедят.
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10.06.2020 00:34
+10
МВФ официально утвердил программу кредитования Stand-by для Украины - Цензор.НЕТ 4426
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10.06.2020 00:32
+8
Она хитрая ЗЕбилка предпочитает переждать конец эпохи бедности в Германии вися на шее немцев и получая пособия ..Но в Украину её бульдозером не зятянешь...
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10.06.2020 00:52
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МВФ официально утвердил программу кредитования Stand-by для Украины - Цензор.НЕТ 4426
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10.06.2020 00:32 Ответить
маловатто там и ещё сначало даст только половинку и будет подглядывать за .....
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10.06.2020 00:36 Ответить
Угу)только у нас зекретины -они тупые и наглые...начнут хапать.Ну а потом окунутся в "последствия"
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10.06.2020 01:09 Ответить
"Она также направлена ​​на помощь украинским властям в преодолении последствий пандемии COVID-19 и консолидации усилий на пути к важным структурным реформам"

-А также для выплаты по ранее выданным кредитам, которые мы вам дали. Верните бабки с процентами ссс#ки!
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10.06.2020 00:34 Ответить
ты, кацапическая гнида, хоть представляешь масштаб цифр, которые Украина платит по долгам МВФ и по остальным долгам ?
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10.06.2020 00:43 Ответить
Да в отличие от тебя, полезного идиота, представляю.
Я бы даже сказал, это не секрет!
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10.06.2020 00:45 Ответить
я, как полезный для МВФ идиот, скажу тебе, что ставка МВФ около 2 процентов,

а ставка по остальным займам от 8 до 17 процентов.
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10.06.2020 00:48 Ответить
ну давай я дам ссылку, шо максимум 2 процента,

а ты дашь ссылку, шо минимум 5 процентов ?

и станет понятно, кто из нас пиzzzт с красивыми фоточками
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10.06.2020 01:03 Ответить
К чему лишние вопросы- не флуди.
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10.06.2020 01:06 Ответить
Упс,кацап сдох
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10.06.2020 01:10 Ответить
Да, куда то он пропал. Наверное приуныл от правды по цифрам)
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10.06.2020 01:15 Ответить
О,кацап полуожил)))
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10.06.2020 01:21 Ответить
Ну выручай "товарища по разуму". Чего ехидничаешь?
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10.06.2020 01:24 Ответить
Твой товарищ в овраге лошадь доедает,кацапе)
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10.06.2020 01:30 Ответить
Ну это не считается)))... я так и думал...)))
-Мой товарищ тебя не ел!
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10.06.2020 01:33 Ответить
кацап, так ты готов выложить ссылку про грабительские проценты по кредитам МВФ ?
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10.06.2020 01:51 Ответить
Здрасте, Спокойной ночи...объявился...
"я, как полезный для МВФ идиот, скажу тебе, что ставка МВФ около 2 процентов"
"ну давай я дам ссылку, шо максимум 2 процента"
-Твои слова?
-Жду твою, с нетерпением,балабол- а то засыпаю. В Германии уже час ночи.
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10.06.2020 02:00 Ответить
зачем ты написал только мои обязательства ?

я их и без тебя помню.

Ты напиши свои обязательства
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10.06.2020 02:33 Ответить
4.5%
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10.06.2020 11:24 Ответить
Может и два. А ты прикинь. Ты 30-ть лет занимаешь под два процента... а теперь работаешь только на отдачу процентов. Только ради этих двух процентов и живёшь.
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10.06.2020 01:21 Ответить
а ты знаешь способы брать деньги в долг вообще без процентов ?

дай мне свои деньги
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10.06.2020 01:52 Ответить
Спор о дешёвых процентах МВФ просто не уместен. Посредством предоставления дешёвых кредитов МВФ формирует экономическую политику заёмщиков, т.е. предъявляет массу требований и уступок в области внутригосударственного распределения финансов. Выполнение этих требований приводит к вопросам к суверенности государства, к его нац. безопасности.
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10.06.2020 07:52 Ответить
Кацапа, меняй методичу, эта устарела
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10.06.2020 08:08 Ответить
Вау!
Не прошло и года, как вымолили чуть-чуть денежек.
Вот только на 300 миллиардную дыру в Бюджете этого явно не хватит.
Да и мыши в ГосРезерве до сих пор вольготно живут - опять все съедят.
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10.06.2020 00:34 Ответить
Зачем вы лукавите и передергиваете? Сейчас весь мир находится в состоянии кризиса , и мы, к сожалению, тоже. Поэтому полученный в остром кризисе кредит- это не только условно деньги. Это доверие международной организации нашему правительству, вера в прогрессивность наших реформ и неукоснительное движение в направление к минимизации коррупции. Что касаемо госрезерва, так не сегодня же там завелись мыши, а , вернее, крысы. В госрезерве годами работали все те же. Просто сейча кражу обнаружили. Конечно, должно быть проведено следствие. Как и со взорванными складами с оружием- должны быть найдены не кроты с мышами или инопланетяне, а конкретные фамилии вместе с занимаемыми ими должностями.
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10.06.2020 06:26 Ответить
"Зачем вы лукавите и передергиваете?" - работа у него такая, отрабатывает свои серебрянники!
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10.06.2020 07:37 Ответить
Лукавите вы с Лайф, бо зепилы. Дыра в бюджете в 300 арбузов образовалась до начала карантина. Зепил если не соврет, то сдохнет
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10.06.2020 08:11 Ответить
От большого доверия МВФ отменил программу долгосрочного кредитования, которая была при кровавом барыге, на 18-ти месячную. Зепилы пиз@т, что дышут
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10.06.2020 08:15 Ответить
https://censor.net/user/228276 Что касаемо госрезерва, так не сегодня же там завелись мыши, а , вернее, крысы. В госрезерве годами работали все те же. Просто сейча кражу обнаружили.

https://twitter.com/tZEinform/status/1267728482617954306?s=20 Ответом Авакова на попытки Ермака уговорить Зеленского убрать его с должности министра на должность первого вице-премьера (а потом и ...) было оглашение информации о колоссальных хищениях продовольственного зерна в Государственном резерве. отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.

https://twitter.com/tZEinform/status/1269529453480345600?s=20 Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины , начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.

20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна и начинается вывоз зерна.
В Государственном агентстве резерва Украины проводится комплексная проверка с изъятием документации. Состав комиссии засекречен. Оперативные действия проводит экономическое управление СБУ.
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10.06.2020 08:35 Ответить
на 18 месяцов, офигеть, это что, Украина как рашка под санкции попала, русиш животность тоже только на небольшие суммы и краткосрочные - мда, вяликии зЭ и его профаны доплыли до ....
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10.06.2020 00:35 Ответить
Вважай,що дефолт більше не загрожує.
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10.06.2020 00:38 Ответить
полгода продержимся.
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10.06.2020 00:44 Ответить
Мы бы продержались...
А вот Коломою это на один зуб. Он же теперь прямо из бюджета берет.
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10.06.2020 02:56 Ответить
Денег не будет, денег не будет, доллар по 100
Ну-ну

Пора, конечно, уже пополнять бюджет за счёт внутренних резервов.
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10.06.2020 00:43 Ответить
ты собираешься заплатить в бюджет Украины больше денег, чем платила до этого ?
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10.06.2020 00:45 Ответить
Она хитрая ЗЕбилка предпочитает переждать конец эпохи бедности в Германии вися на шее немцев и получая пособия ..Но в Украину её бульдозером не зятянешь...
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10.06.2020 00:52 Ответить
если верить легенде этого ольгинского ефрейтора, то она - дочь колбасного эмигранта
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10.06.2020 01:55 Ответить
то есть взять кредит - это деньги будут, но до момента когда отдавать надо ))) и шо намечается рост экономики?
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10.06.2020 00:48 Ответить
А это деньги?зебанаты такие зебанаты...
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10.06.2020 01:19 Ответить
у зели праздник, ждем гундосиков как он принял со всех сторон ради наріда
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10.06.2020 00:47 Ответить
Как всьо начиналось побьедно..ЗЕкловун расстреливает миссию МВФ, ватное ЗЕбильное стадо аж млеет от счастья - получи Омерика..., а теперь на коленях ползает за МВФ просит дать кредит иначе дефолт....
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10.06.2020 00:49 Ответить
Так вы ещё забыли,что беня предлагал взять и не отдать)теперь зебилы и получили минимум...но все одно спиз& ,к гадалке не ходи,и только потом охренеют от необратимости
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10.06.2020 01:17 Ответить
а че зелебородька не сказал, идите в опу, засцал зебик?
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10.06.2020 00:52 Ответить
То кредит от МВФ на погашение рекордной дыры бюджета в 300 миллиардов, это и есть тот самый конец эпохи бедности??
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10.06.2020 00:56 Ответить
а зеля послал их в опу в знак благодарности?
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10.06.2020 01:03 Ответить
Идите вы в ж@пу..., і ця умова обов'язкова до виконання!

МВФ официально утвердил программу кредитования Stand-by для Украины - Цензор.НЕТ 7139
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10.06.2020 01:07 Ответить
Да все...вот шоб раньше-теперь земразь уже не покроет,мало.
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10.06.2020 01:13 Ответить
Метание порноактрисы Зелупы по миру в поисках денеХ на жиСнь закончилось почти успешно.
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10.06.2020 01:15 Ответить
Как там было в фильме? Нужно мудрому народу собирать золото и нести на Майдан.
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10.06.2020 01:28 Ответить
Зе влада уся вприсядку скаче і до гори сракой підскакує від радості
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10.06.2020 02:04 Ответить
ОпзЖопні бютівці йулі, ви всі у сраці
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10.06.2020 02:44 Ответить
г-жа Кристалина Георгиева, управляющий директор и председатель МВФ, сделала следующее заявление:
«Правильная фискальная и денежно-кредитная политика после кризиса 2014-2015 годов привела к резкому сокращению внешних и внутренних дисбалансов Украины. Государственный долг был понижен, инфляция снизилась, а международные резервы восстановились.

Ну надо же. И тут пришел ЗЕ и всю малину обосрал. Причем обосрал еще до коронавируса.

Программа будет нацелена на обеспечение среднесрочной устойчивости бюджета, сохранение независимости центрального банка и гибкого обменного курса.



А вот тут ЗЕслугам Коломоя не обломилось.
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10.06.2020 02:53 Ответить
Верно.Свиноскотам обломилось.Украина имеет около 11-и миллиардов долларов суверенного внешнего долга для погашения в этом году, и рассчеты на выплату около 3-х миллиардов долларов от своего основного донора, Международного валютного фонда (МВФ) до конца года для покрытия своих обязательств,оказались палочкой-вьіручалочкой для стабилизации ситуации еще на полтора года.
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10.06.2020 09:41 Ответить
Шото курс доллара никак не взлетит. Во всех СМИ который месяц не влетает. прямо как в гидроиетцентре, видно те же люди сидят, шо от погоды, шо от курса доллара по весне такой подлянки никто не ожидал.
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10.06.2020 06:00 Ответить
А тим часом капець непомітно підкрався з іншого боку:

А тим часом:
Про перемогу вже мова не йде, головне взагалі з московією не злитися:
Зеленський вніс до ВР (з позначкою "терміново") закон про референдуми в Україні. Зверніть Увагу! Серед інших питань на референдум можуть бути винесені положення Розділу І (ст.1-20) Конституції України.
В тому числі:
"Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою".
Що це може означати на практиці:
1) узаконення факту, що окупований Крим не є територією України;
2) узаконення факту, що окуповані росією частини Донецької та Луганської областей не є територією України;
3) прикордонні райони компактного проживання українців та етнічних представників інших національностей (угорців, болгар, румунів тощо) можуть отримати окремий статус аж до автономії, що автоматично перетворить Україну з унітарної держави у федеративну. Федералізація - улюблений інструмент кремля по розчленуванню країни
https://censor.net.ua/news/3200842/zelenskiyi_predlagaet_zakrepit_v_zakone_chetyre_vida_referendumov
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10.06.2020 07:04 Ответить
Зескот сливает Неньку в турборежиме, пора на Майдан
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10.06.2020 08:17 Ответить
Рот корытом!
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10.06.2020 08:40 Ответить
а также для возвращения к более масштабным реформам после завершения кризиса.
Грабить будут еще больше, как будто шесть лет геноцида им мало. Нужно менять власть на ту, которая не будет геноцидить Украину реформами МВФ.
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10.06.2020 10:02 Ответить
Команда Зеленского самая лучшая за все времена Украинской независимости. Если во время кризиса 2008 г. Тимошенко обвалила гривну два раза. Вовремя войны 2014 г. Порошенко обвалил гривну в четыре раза, то нынешний мировой кризис, который Всемирный банк называл самым крупным после Второй Мировой войны, абсолютно не повлиял на гривну.
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10.06.2020 11:43 Ответить
МВФ дал Украине кредит.
13 условий, под которыми ради этого подписались Зеленский и Шмыгаль
Правда, подписав документ, власти его никому не показали.

1. Запрет возврата Привата Коломойскому
2. Открытие продажи земли
3. Усиление налогового давления на бизнес и украинцев
4. Аудит расходов по борьбе с коронавирусом
5. Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсии
6. Продолжение реформы Супрун
7. Закрытие "лишних" школ и увольнение "лишних" учителей
8. Суды в ручном режиме
9. Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июля
10. Тарифы на отопление для украинцев (снять ограничения по тарифам на отопление)
11. Долги за коммуналку будут выбивать усиленно
12. Приватизация Центрэнерго и других
13. "Независимые" от государства госкомпании
https://strana.ua/news/271999-mvf-dala-kredit-ukraine-kakie-uslovija-zapisany-v-memorandume.html
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10.06.2020 12:29 Ответить
Знову навиписують собі премій у сотні тисячь "слуги -уроди" .
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10.06.2020 13:37 Ответить
Зеленский столько кредитов набрал уже, охереть!
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10.06.2020 14:12 Ответить
Не визжи.Кредит МВФ іде на перекриття дефіциту торговельного балансу і поповнення резерву НБУ.Крім того"Сотрудничество Украины с МВФ является "абсолютно необходимым"П.Порошенко
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10.06.2020 14:25 Ответить
 
 