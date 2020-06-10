МВФ официально утвердил программу кредитования Stand-by для Украины
Исполнительный совет МВФ по итогам заседания во вторник утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении МВФ.
Как отмечается, размер первого транша составит $ 2,1 млрд.
21 мая Миссия МВФ и Украина достигли предварительной договоренности по новой программе финансирования в формате Stand-by. Одной из главных предпосылок для ее запуска назвали принятие так называемого "антиКоломойского" закона, запрещающего возвращать национализированные банки бывшим хозяевам.
Новая программа предусматривает финансирование Украины в размере $ 5 млрд в течение 18 месяцев. Ее цель - обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку. Она также направлена на помощь украинским властям в преодолении последствий пандемии COVID-19 и консолидации усилий на пути к важным структурным реформам.
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В то же время, в МВФ выразили надежду, что программа Stand-By "обеспечит Украине хорошие позиции для возобновления роста", а также для возвращения к более масштабным реформам после завершения кризиса. В будущем это позволит восстановить обсуждение по утверждению для Украины программы EFF - расширенного финансирования со стороны МВФ
Пожалуйста, подождите...
-А также для выплаты по ранее выданным кредитам, которые мы вам дали. Верните бабки с процентами ссс#ки!
Я бы даже сказал, это не секрет!
а ставка по остальным займам от 8 до 17 процентов.
а ты дашь ссылку, шо минимум 5 процентов ?
и станет понятно, кто из нас пиzzzт с красивыми фоточками
-Мой товарищ тебя не ел!
"я, как полезный для МВФ идиот, скажу тебе, что ставка МВФ около 2 процентов"
"ну давай я дам ссылку, шо максимум 2 процента"
-Твои слова?
-Жду твою, с нетерпением,балабол- а то засыпаю. В Германии уже час ночи.
я их и без тебя помню.
Ты напиши свои обязательства
дай мне свои деньги
Не прошло и года, как вымолили чуть-чуть денежек.
Вот только на 300 миллиардную дыру в Бюджете этого явно не хватит.
Да и мыши в ГосРезерве до сих пор вольготно живут - опять все съедят.
https://twitter.com/tZEinform/status/1267728482617954306?s=20 Ответом Авакова на попытки Ермака уговорить Зеленского убрать его с должности министра на должность первого вице-премьера (а потом и ...) было оглашение информации о колоссальных хищениях продовольственного зерна в Государственном резерве. отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
https://twitter.com/tZEinform/status/1269529453480345600?s=20 Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины , начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна и начинается вывоз зерна.
В Государственном агентстве резерва Украины проводится комплексная проверка с изъятием документации. Состав комиссии засекречен. Оперативные действия проводит экономическое управление СБУ.
А вот Коломою это на один зуб. Он же теперь прямо из бюджета берет.
Ну-ну
Пора, конечно, уже пополнять бюджет за счёт внутренних резервов.
«Правильная фискальная и денежно-кредитная политика после кризиса 2014-2015 годов привела к резкому сокращению внешних и внутренних дисбалансов Украины. Государственный долг был понижен, инфляция снизилась, а международные резервы восстановились.
Ну надо же. И тут пришел ЗЕ и всю малину обосрал. Причем обосрал еще до коронавируса.
Программа будет нацелена на обеспечение среднесрочной устойчивости бюджета, сохранение независимости центрального банка и гибкого обменного курса.
А вот тут ЗЕслугам Коломоя не обломилось.
А тим часом:
Про перемогу вже мова не йде, головне взагалі з московією не злитися:
Зеленський вніс до ВР (з позначкою "терміново") закон про референдуми в Україні. Зверніть Увагу! Серед інших питань на референдум можуть бути винесені положення Розділу І (ст.1-20) Конституції України.
В тому числі:
"Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою".
Що це може означати на практиці:
1) узаконення факту, що окупований Крим не є територією України;
2) узаконення факту, що окуповані росією частини Донецької та Луганської областей не є територією України;
3) прикордонні райони компактного проживання українців та етнічних представників інших національностей (угорців, болгар, румунів тощо) можуть отримати окремий статус аж до автономії, що автоматично перетворить Україну з унітарної держави у федеративну. Федералізація - улюблений інструмент кремля по розчленуванню країни
https://censor.net.ua/news/3200842/zelenskiyi_predlagaet_zakrepit_v_zakone_chetyre_vida_referendumov
Грабить будут еще больше, как будто шесть лет геноцида им мало. Нужно менять власть на ту, которая не будет геноцидить Украину реформами МВФ.
13 условий, под которыми ради этого подписались Зеленский и Шмыгаль
Правда, подписав документ, власти его никому не показали.
1. Запрет возврата Привата Коломойскому
2. Открытие продажи земли
3. Усиление налогового давления на бизнес и украинцев
4. Аудит расходов по борьбе с коронавирусом
5. Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсии
6. Продолжение реформы Супрун
7. Закрытие "лишних" школ и увольнение "лишних" учителей
8. Суды в ручном режиме
9. Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июля
10. Тарифы на отопление для украинцев (снять ограничения по тарифам на отопление)
11. Долги за коммуналку будут выбивать усиленно
12. Приватизация Центрэнерго и других
13. "Независимые" от государства госкомпании
https://strana.ua/news/271999-mvf-dala-kredit-ukraine-kakie-uslovija-zapisany-v-memorandume.html