Окупанти зірвали відкриття КПВВ на Донбасі і відмовляються пропускати людей

Близько тисячі людей із самого ранку зібралися біля пункту пропуску "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі, де в об 11:00 мали відкрити адміністративний кордон, але жодна людина так і не перетнула його через окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Українські військові пропустили першу машину в зазначений термін, але за деякий час вона повернулась, її водій розповів, що бойовики його не пропустили і не пояснили причини, проте зазначили, що що вони і не мали наміру когось пускати.

Проте люди, які зібрались на пункті, все ж не втрачають надій перетнути межі. Одна із жінок на спеці знепритомніла на пункті пропуску "Мар'їнка".

Люди розповідають, що чекали цього дня по два місяці, навіть декому доводилось весь цей час жити у машині. Когось прихистили випадкові українці у своїх оселях.

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Нагадаємо, з 11:00 10 червня відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду для автомобільного та пішого сполучення в районі проведення операції Об'єднаних сил.