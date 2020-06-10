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Новини Окуповані території
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Окупанти зірвали відкриття КПВВ на Донбасі і відмовляються пропускати людей

Окупанти зірвали відкриття КПВВ на Донбасі і відмовляються пропускати людей

Близько тисячі людей із самого ранку зібралися біля пункту пропуску "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі, де в об 11:00 мали відкрити адміністративний кордон, але жодна людина так і не перетнула його через окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Українські військові пропустили першу машину в зазначений термін, але за деякий час вона повернулась, її водій розповів, що бойовики його не пропустили і не пояснили причини, проте зазначили, що що вони і не мали наміру когось пускати.

Проте люди, які зібрались на пункті, все ж не втрачають надій перетнути межі. Одна із жінок на спеці знепритомніла на пункті пропуску "Мар'їнка".

Люди розповідають, що чекали цього дня по два місяці, навіть декому доводилось весь цей час жити у машині. Когось прихистили випадкові українці у своїх оселях.

Дивіться: Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Нагадаємо, з 11:00 10 червня відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду для автомобільного та пішого сполучення в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Автор: 

кордон (4765) найманці рф (2053) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+11
А на фіга це КПВВ? Колючий дріт замість цього КПВВ. Ну, прямо без мила ліземо з цими мостами та КПВВ. Що, не має куди гроші витратити?
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10.06.2020 12:56
+10
Враги и предатели Украины не должны иметь возможности перехода на кпп. Там уже поколение молодых долбо..ов выросло, и это прямые враги Украины, которые будут убивать украинских военных. Для них не должно быть никаких льгот и привилегий.
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10.06.2020 12:57
+7
От клятые оккупанты, но ничего, сейчас Зеля позвонит и договорится
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10.06.2020 12:52
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От клятые оккупанты, но ничего, сейчас Зеля позвонит и договорится
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10.06.2020 12:52 Відповісти
прибитая власть в Украине, им больше нужно ,чем самим сепарам.
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10.06.2020 12:54 Відповісти
*****. Хай на нейтральній смузі кучкуються.
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10.06.2020 12:54 Відповісти
Оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе и отказываются пропускать людей - Цензор.НЕТ 7053
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10.06.2020 12:55 Відповісти
А на фіга це КПВВ? Колючий дріт замість цього КПВВ. Ну, прямо без мила ліземо з цими мостами та КПВВ. Що, не має куди гроші витратити?
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10.06.2020 12:56 Відповісти
Враги и предатели Украины не должны иметь возможности перехода на кпп. Там уже поколение молодых долбо..ов выросло, и это прямые враги Украины, которые будут убивать украинских военных. Для них не должно быть никаких льгот и привилегий.
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10.06.2020 12:57 Відповісти
А если твоей матери за 70т и она заболела на оккупированной? Бросишь???
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10.06.2020 13:23 Відповісти
у них всегда причина найдется. Таких как ты пишешь единицы.
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10.06.2020 13:48 Відповісти
За 6 років не виїхала, чи не вивіз, то не має про що говорити.
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10.06.2020 14:33 Відповісти
"Солдат ребёнка не обидит" а "Орлы мух не ловят" Давай почесноку - котлеты отдельно - мухи отдельно.
Аметов - хозяин Донецкой области - не при делах.
Ефремов - хозяин Луганской области - не при делах.
Королевская - главный шнырь Луганска - не при делах - член СНБО.
Близнюк - хозяин Донецка - не при делах.
Штепа - то ваще песня.

Глав мент Донецка который обещал надрать задницы сепарам если они милицейские дубинки (после разгона проукраинского митинга) обратно не вернут - не при дела.
Во, ***. А кто же тогда при делах? Оглянулись по сторонам - так вот же затраханая тётка стоит в очереди на КПВВ - она приделах. Она лично с ****** связывалась и приглашала. Она, тварь, ещё за Иловайск нам не ответила. И самолёт в Луганском аэропорту на неё повесим.
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10.06.2020 13:32 Відповісти
І в чому проблема.....
От мінімальне вирішення проблеми ...
Що, наші єВреї цього не усвідомлюють - ЧОМУ ???
Оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе и отказываются пропускать людей - Цензор.НЕТ 5673

Оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе и отказываются пропускать людей - Цензор.НЕТ 3768
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10.06.2020 13:01 Відповісти
Полезный урок для ваты, хотя....
Интересно, как они объяснят - в чём тут вина Украины?
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10.06.2020 13:06 Відповісти
что нибудь придумают как всегда
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10.06.2020 13:07 Відповісти
Это не танцы и не ... половой акт. Тут согласие противоположной стороны получить надо.
"Договорённость - есть продукт непротивления обеих сторон"P.S - в марте Украина на неделю раньше закрылась. Лохи дыровцы неделю ворота открытыми держали, а вдруг? У нас вдруг не бывает.
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10.06.2020 13:38 Відповісти
Какая трагедия....
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10.06.2020 13:06 Відповісти
Баба з воза,как говорится! Лугандоновцев тут ещё не хватало.
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10.06.2020 13:07 Відповісти
у них теперь один государственный язык- русский , то з яких це хренов тепер сюди пертися ?? по пенсії , по паспорта українські з безвізом , ..... де підірвані мости з пущеними під укіс ешелонами з парашкіними окупантами ?? де спалені путінські танки ??? ....нехер им тут делать , к путлеру на поклон за подачками !!
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10.06.2020 13:09 Відповісти
то з яких це хренов тепер сюди пертися

Около тысячи человек с самого утра собрались у пункта пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе Источник: https://censor.net/n3201084
Прутся не сюда. Прутся ОТСЮДА от пенсій, от паспорта українські з безвізом.

....нехер им тут делать - они с Вами полностью согласны. Нехер им тут делать.
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10.06.2020 13:19 Відповісти
да флаг в руки , если это правда , мертвечука с рабином и иже с ними пусть прихватят !
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10.06.2020 15:58 Відповісти
Нехай щастить🙂
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10.06.2020 13:09 Відповісти
На 40 градусной жаре простоят попадают в Обморок , - А очнувшись будут неистово Любить Дыру и их Хозяев в никчемной их Жизни . Воспитание .Человек не Познавший Зло , - не сможет понять , что такое Любовь.
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10.06.2020 13:10 Відповісти
Бамбас не хоче карміть Україну7
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10.06.2020 13:10 Відповісти
#НЕХ@ЙШАСТАТЬ!
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10.06.2020 13:11 Відповісти
Ну и ладненько. Я вообще не пойму, кто у нас окупанты, те что в ВР сидят и требуют выплатить пенсии окупантам или те что перекрыли линию фронта и не дают сепарам прорваться в Украину за пенсиями и диверсиями?
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10.06.2020 13:13 Відповісти
Кто хочет пускай кидает им хлеб через забор и за свои деньги. У меня же желания кормить ордиловцев нету
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10.06.2020 13:14 Відповісти
Лошадь пошла в поперек борозды ей до... и мне до ...
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10.06.2020 13:15 Відповісти
Якщо ці манкурти ні за що мають Україну, їм тут так погано жилось, ну просто не вистачало "русского міра", постійно були якісь претензії, їх ніхто не чув, то якого... фіга в перший же день відкриття пункту ломитись в ненависну їм країну...
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10.06.2020 13:39 Відповісти
ви не зрозуміли, вони ломляться з вільної України на окуповані території, а окупанти їх не пропускають.

як на мене, окупанти розумніші за наших довбней, які повідкривали ці КПВВ, виплачують пенсії, постачають воду та електроенергію (за наш із вами рахунок), дозволяють існування торгівлі з окупованими територіями та й взагалі дозволяють виїжджати з цих резервацій.
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10.06.2020 13:48 Відповісти
так, зразу чомусь не зрозуміла, що ці приспособленці стільки сиділи в ненависній Україні і дуже страждали
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10.06.2020 14:20 Відповісти
Вони й далі продовжать страджати.
Ещё раз. 15 марта (три месяца назад) внезапно, без предупреждения перекрыли границу с дырой. Более тысячи человек остались заложниками с обеих сторон. У людей дом в дыре, на 15 марта они находились где угодно (хоть в Киеве) и физически не могли в течении ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ вернуться в свою дыру. Они ща тягают с собой зимние вещи. Такие же самые остались запертые в дыре. Наша страна их просто отказалась пустить по месту проживания.
Настоящая вата комфортно сидит по своим домам и обналичивает свои пенсии. Они рады карантину поскольку нет нужды ездить каждые 2 месяца на территорию Украины.
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10.06.2020 17:47 Відповісти
то якого... фіга в перший же день відкриття пункту ломитись в ненависну їм країну...

Около тысячи человек с самого утра собрались у пункта пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе, где в в 11:00 должны были открыть административную границу Источник: https://censor.net/n3201084
Хотели по английски не прощаясь. Раздули на всю страну.
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10.06.2020 13:51 Відповісти
Так це ж добре . Нема чого шастати , заразу розносити . Кармільци хрЕнові .
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10.06.2020 13:58 Відповісти
Россия возобновила расшатывание Одесской области
10.06.2020, 16:33 • 185 • https://uainfo.org/blognews/1591792952-rossiya-vozobnovila-rasshatyvanie-odesskoy-oblasti.html#mc-container 0

По мере послабления карантинных мер весьма оживились и пророссийские элементы, до того не проявлявшие особой активности в реализации деструктивных указаний от своего работодателя. Но, это оживление, довольно серьезно коснулось Одессы и Одесской области в целом.
Думаю все прекрасно помнят, как в Болгарии парламентарии решили высказать своё недовольство территориальными реформами в Украине, озаботившись судьбой Болградского района. Эта болезненная форма заботы вызвала волну возмущений не только в Украине, но и в самой Болгарии, в среде политических экспертов.
Но, даже не смотря на то, что от высшего государственного уровня Украины, до самих жителей Болградского района и лидеров общин, болгарским парламентариям разъяснили ситуацию буквально на пальцах, с указанием пагубности их действий и присутствия явно манипуляции парламентариями пророссийским регентом Антоном Киссе, тема "притеснения" болгар в Украине стала главным лейтмотивом националистов в самой Болгарии.
Учитывая тот факт, что практически все националистические организации в Болгарии имеют прямую аффилиацию с Россией, а некоторые из них существуют исключительно на транзакции из Москвы и участие в данной провокации такого персонажа как Антон Киссе, о том, откуда растут ноги у нынешнего расшатывания двусторонних отношений Украины и Болгарии, долго думать не приходится.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1573292301-boynya-v-odesse-organizovana-fsb-i-gru-rossii-po-prikazu.html Бойня в Одессе организована ФСБ и ГРУ России по приказу Путина
Но если бы это был единственный эпизод. Ведь Одесская область - многонациональная, а именно вопросы национальных меньшинств всегда для России были излюбленной темой для манипуляций, с последующей хаотизацией. И как показывает время, следующая ставка была сделана на представителей румынского сообщества.
В настоящее время резко активизировалась подпольная выдача румынских паспортов в Одесской области, в регионе известном как Бессарабия.
Подпольная выдача румынских паспортов жителям Одесской области всегда имела место быть и на эту проблему неоднократно обращали внимание активисты и общественные деятели. Однако действия со стороны спецслужб на данном поприще больше напоминали толченье воды в ступе, нежели активную и высокоэффективную деятельность. В итоге, в одесский городской совет даже был избран депутатом человек, обладающий двойным, украино-румынским, гражданством - Виктор Баранский. Правда, в нынешний состав ему пробиться не удалось, но от того легче не стало, о чём ещё напишу ниже.
Во многом, одной из проблем для спецслужб в вопросе предотвращения получения гражданами Украины румынских паспортов является то, что Румыния, равно как и Венгрия, как ни странно, не выдает справок о двойном гражданстве.
Однако, по имеющейся информации, сейчас для проживающих в регионе Бессарабии Одесской области имеются негласные поблажки, относительно других получателей румынских паспортов. Во-первых - дешевле, оформить можно в пределах 1 тыс евро. Во-вторых, сроки оформления в пределах полугода, в то время как обычная выдача паспорта занимает около года. В третьих, более лояльное отношение к разделу в программе репатриации, касательно "близких родственников", проживавших в период с 1918 по 1940 год на территории Румынии.
Таким образом, Румыния форсирует выдачу румынских паспортов жителям Одесской области. Болгария возмущается "ущемлением прав" болгар в Одесской области. Что-то ещё? Разумеется, что-то ещё будет.
После встреч мэра Одессы Геннадия Труханова с небезызвестным депутатом ВР Вадимом Рабиновичем от политической силы "ОПЗЖ", одесский голова распорядился создать рабочую группу по вопросам восстановления и расширения полноценной деятельности специальной экономической зоны. Заниматься этим вопросом будут руководители департаментов и управлений муниципалитета, представители Одесского порта и администрации морских портов Украины.
Если кто не догадался, то данное распоряжение это ничто иное, как первый шаг к созданию лайт-версии сепаратистского аналога "Порто Франко", на который и делалась ставка как главный дестабилизирующий элемент в регионе, с последующим выходом Одесской области из состава Украины.
Подытожим?
Через подконтрольные России болгарские националистические группы и политические силы, как внутри Болгарии ("Крепостта на България", "Оплот Болгария", партия "Возрождение" и др.), так и в Украине (главный проводник - Антон Киссе), ведется дестабилизация Одесской области.
Через румынский националистический реваншизм ведётся, а в последнее время значительно ускорилась, выдача румынских паспортов жителям региона Бессарабии. Причем, выдача этих паспортов поддерживает на политическом уровне рядом местных депутатов и представителей власти, пророссийских взглядов.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1572958183-v-voprose-rassledovaniya-massovyh-besporyadkov-v-odesse.html В вопросе расследования массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года партия "Слуга народа" наследует политику "Блока Петра Порошенко", - политолог
Кстати, эта ситуация очень напоминает прецедент незаконной выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий на Донбассе и в Крыму. Но, если на оккупированных территориях Россия может себе позволить создавать подобного рода гибридный внутренний раскол, то в остальной Украине она действует через подконтрольные ей марионеточные политические силы.
Через городской совет в Одессе вновь пытаются, пока в латентной форме, но реализовать проект "Порто Франко", представляющий собой угрозу для целостности Украины. Ведь при наличии надуманных, но широко разрекламированных проблем болгарского, румынского и прочих нацменьшинств, терпящих "ущемление прав и свобод" от "деспотичных" Киевских властей, именно "Порто Франко" и сыграет главную партию раскола.
Карантин послабили, пятая колонна активизировалась. Надеюсь это хорошо видно не только на местах, но в столице.
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https://zloy-odessit.livejournal.com/3194803.html zloy-odessit
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10.06.2020 16:57 Відповісти
 
 