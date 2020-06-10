Оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе и отказываются пропускать людей
Около тысячи человек с самого утра собрались у пункта пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе, где в в 11:00 должны были открыть административную границу, но ни один человек так и не пересек ее из-за оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
Украинские воины пропустили первую машину в указанный срок, но через некоторое время она вернулась, ее водитель рассказал, что наемники РФ его не пропустили и не объяснили причины, а также отметили, что они и не собирались кого-то пускать.
Однако люди, которые собрались на пункте все же не теряют надежд пересечь границу. Одна из женщин на жаре потеряла сознание на пункте пропуска "Марьинка".
Люди рассказывают, что ждали этого дня два месяца, даже некоторым приходилось все это время жить в машине. Кого-то приютили украинцы в своих домах.
Напомним, с 11:00 10 июня восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.
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Аметов - хозяин Донецкой области - не при делах.
Ефремов - хозяин Луганской области - не при делах.
Королевская - главный шнырь Луганска - не при делах - член СНБО.
Близнюк - хозяин Донецка - не при делах.
Штепа - то ваще песня.
Глав мент Донецка который обещал надрать задницы сепарам если они милицейские дубинки (после разгона проукраинского митинга) обратно не вернут - не при дела.
Во, ***. А кто же тогда при делах? Оглянулись по сторонам - так вот же затраханая тётка стоит в очереди на КПВВ - она приделах. Она лично с ****** связывалась и приглашала. Она, тварь, ещё за Иловайск нам не ответила. И самолёт в Луганском аэропорту на неё повесим.
От мінімальне вирішення проблеми ...
Що, наші єВреї цього не усвідомлюють - ЧОМУ ???
Интересно, как они объяснят - в чём тут вина Украины?
"Договорённость - есть продукт непротивления обеих сторон"P.S - в марте Украина на неделю раньше закрылась. Лохи дыровцы неделю ворота открытыми держали, а вдруг? У нас вдруг не бывает.
Около тысячи человек с самого утра собрались у пункта пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе Источник: https://censor.net/n3201084
Прутся не сюда. Прутся ОТСЮДА от пенсій, от паспорта українські з безвізом.
....нехер им тут делать - они с Вами полностью согласны. Нехер им тут делать.
як на мене, окупанти розумніші за наших довбней, які повідкривали ці КПВВ, виплачують пенсії, постачають воду та електроенергію (за наш із вами рахунок), дозволяють існування торгівлі з окупованими територіями та й взагалі дозволяють виїжджати з цих резервацій.
Ещё раз. 15 марта (три месяца назад) внезапно, без предупреждения перекрыли границу с дырой. Более тысячи человек остались заложниками с обеих сторон. У людей дом в дыре, на 15 марта они находились где угодно (хоть в Киеве) и физически не могли в течении ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ вернуться в свою дыру. Они ща тягают с собой зимние вещи. Такие же самые остались запертые в дыре. Наша страна их просто отказалась пустить по месту проживания.
Настоящая вата комфортно сидит по своим домам и обналичивает свои пенсии. Они рады карантину поскольку нет нужды ездить каждые 2 месяца на территорию Украины.
Около тысячи человек с самого утра собрались у пункта пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе, где в в 11:00 должны были открыть административную границу Источник: https://censor.net/n3201084
Хотели по английски не прощаясь. Раздули на всю страну.
10.06.2020, 16:33 • 185 • https://uainfo.org/blognews/1591792952-rossiya-vozobnovila-rasshatyvanie-odesskoy-oblasti.html#mc-container 0
По мере послабления карантинных мер весьма оживились и пророссийские элементы, до того не проявлявшие особой активности в реализации деструктивных указаний от своего работодателя. Но, это оживление, довольно серьезно коснулось Одессы и Одесской области в целом.
Думаю все прекрасно помнят, как в Болгарии парламентарии решили высказать своё недовольство территориальными реформами в Украине, озаботившись судьбой Болградского района. Эта болезненная форма заботы вызвала волну возмущений не только в Украине, но и в самой Болгарии, в среде политических экспертов.
Но, даже не смотря на то, что от высшего государственного уровня Украины, до самих жителей Болградского района и лидеров общин, болгарским парламентариям разъяснили ситуацию буквально на пальцах, с указанием пагубности их действий и присутствия явно манипуляции парламентариями пророссийским регентом Антоном Киссе, тема "притеснения" болгар в Украине стала главным лейтмотивом националистов в самой Болгарии.
Учитывая тот факт, что практически все националистические организации в Болгарии имеют прямую аффилиацию с Россией, а некоторые из них существуют исключительно на транзакции из Москвы и участие в данной провокации такого персонажа как Антон Киссе, о том, откуда растут ноги у нынешнего расшатывания двусторонних отношений Украины и Болгарии, долго думать не приходится.
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Но если бы это был единственный эпизод. Ведь Одесская область - многонациональная, а именно вопросы национальных меньшинств всегда для России были излюбленной темой для манипуляций, с последующей хаотизацией. И как показывает время, следующая ставка была сделана на представителей румынского сообщества.
В настоящее время резко активизировалась подпольная выдача румынских паспортов в Одесской области, в регионе известном как Бессарабия.
Подпольная выдача румынских паспортов жителям Одесской области всегда имела место быть и на эту проблему неоднократно обращали внимание активисты и общественные деятели. Однако действия со стороны спецслужб на данном поприще больше напоминали толченье воды в ступе, нежели активную и высокоэффективную деятельность. В итоге, в одесский городской совет даже был избран депутатом человек, обладающий двойным, украино-румынским, гражданством - Виктор Баранский. Правда, в нынешний состав ему пробиться не удалось, но от того легче не стало, о чём ещё напишу ниже.
Во многом, одной из проблем для спецслужб в вопросе предотвращения получения гражданами Украины румынских паспортов является то, что Румыния, равно как и Венгрия, как ни странно, не выдает справок о двойном гражданстве.
Однако, по имеющейся информации, сейчас для проживающих в регионе Бессарабии Одесской области имеются негласные поблажки, относительно других получателей румынских паспортов. Во-первых - дешевле, оформить можно в пределах 1 тыс евро. Во-вторых, сроки оформления в пределах полугода, в то время как обычная выдача паспорта занимает около года. В третьих, более лояльное отношение к разделу в программе репатриации, касательно "близких родственников", проживавших в период с 1918 по 1940 год на территории Румынии.
Таким образом, Румыния форсирует выдачу румынских паспортов жителям Одесской области. Болгария возмущается "ущемлением прав" болгар в Одесской области. Что-то ещё? Разумеется, что-то ещё будет.
После встреч мэра Одессы Геннадия Труханова с небезызвестным депутатом ВР Вадимом Рабиновичем от политической силы "ОПЗЖ", одесский голова распорядился создать рабочую группу по вопросам восстановления и расширения полноценной деятельности специальной экономической зоны. Заниматься этим вопросом будут руководители департаментов и управлений муниципалитета, представители Одесского порта и администрации морских портов Украины.
Если кто не догадался, то данное распоряжение это ничто иное, как первый шаг к созданию лайт-версии сепаратистского аналога "Порто Франко", на который и делалась ставка как главный дестабилизирующий элемент в регионе, с последующим выходом Одесской области из состава Украины.
Подытожим?
Через подконтрольные России болгарские националистические группы и политические силы, как внутри Болгарии ("Крепостта на България", "Оплот Болгария", партия "Возрождение" и др.), так и в Украине (главный проводник - Антон Киссе), ведется дестабилизация Одесской области.
Через румынский националистический реваншизм ведётся, а в последнее время значительно ускорилась, выдача румынских паспортов жителям региона Бессарабии. Причем, выдача этих паспортов поддерживает на политическом уровне рядом местных депутатов и представителей власти, пророссийских взглядов.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1572958183-v-voprose-rassledovaniya-massovyh-besporyadkov-v-odesse.html В вопросе расследования массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года партия "Слуга народа" наследует политику "Блока Петра Порошенко", - политолог
Кстати, эта ситуация очень напоминает прецедент незаконной выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий на Донбассе и в Крыму. Но, если на оккупированных территориях Россия может себе позволить создавать подобного рода гибридный внутренний раскол, то в остальной Украине она действует через подконтрольные ей марионеточные политические силы.
Через городской совет в Одессе вновь пытаются, пока в латентной форме, но реализовать проект "Порто Франко", представляющий собой угрозу для целостности Украины. Ведь при наличии надуманных, но широко разрекламированных проблем болгарского, румынского и прочих нацменьшинств, терпящих "ущемление прав и свобод" от "деспотичных" Киевских властей, именно "Порто Франко" и сыграет главную партию раскола.
Карантин послабили, пятая колонна активизировалась. Надеюсь это хорошо видно не только на местах, но в столице.
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