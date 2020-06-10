Оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе и отказываются пропускать людей

Около тысячи человек с самого утра собрались у пункта пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе, где в в 11:00 должны были открыть административную границу, но ни один человек так и не пересек ее из-за оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Украинские воины пропустили первую машину в указанный срок, но через некоторое время она вернулась, ее водитель рассказал, что наемники РФ его не пропустили и не объяснили причины, а также отметили, что они и не собирались кого-то пускать.

Однако люди, которые собрались на пункте все же не теряют надежд пересечь границу. Одна из женщин на жаре потеряла сознание на пункте пропуска "Марьинка".

Люди рассказывают, что ждали этого дня два месяца, даже некоторым приходилось все это время жить в машине. Кого-то приютили украинцы в своих домах.

Напомним, с 11:00 10 июня восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.

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