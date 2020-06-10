С сегодняшнего дня изменены правила въезда на территорию Словакии, - МВД

Согласно информации, предоставленной Пограничной полицией Словакии, с 8:00 (по киевскому времени) 10.06.2020 года изменяется порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, на территорию Словацкой Республики разрешается пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому была выдана справка от компетентного министерства, если на въезде они предъявят отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный одним из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий по мобильному приложению "Smart karanténa" ( "Умный карантин").

В то же время такие лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение 5 дней с приезда пройти лабораторный анализ на заболевания COVID-19.

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Транзитный проезд через территорию Словацкой Республики разрешается при соблюдении следующих условий:

- транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8 часов с момента въезда, учитывая необходимую дозаправку топливом;

- транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которых у них есть постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Такие лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8 часов с момента въезда, учитывая необходимую дозаправку топливом.

В МВД напомнили, что в настоящее время на границе со Словакией функционируют пункты пропуска:

"Ужгород - Вишне Немецкое" (для автомобильного сообщения);

"Малый Березный - Убля" (для автомобильного и пешеходного сообщения)

"Малые Селменцы - Вельке Слеменце" (для пешеходного сообщения).