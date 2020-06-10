Від сьогодні змінено правила в'їзду на територію Словаччини, - МВС

Згідно з інформацією, наданою Прикордонною поліцією Словаччини, з 8:00 (за київським часом) 10.06.2020 року змінюється порядок в'їзду іноземців до Словаччини з території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, на територію Словацької Республіки дозволяють пропуск осіб з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території та тих, кому було видано довідку від компетентного міністерства, якщо на в’їзд вони пред’являть негативний RT-PCR тест на захворювання на COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов. Давність видачі результатів тесту не має перевищувати 96 годин. Скасовується обов’язкова обсервація для зазначеної категорії осіб та дотримання дій за мобільним застосунком Smart karanténa ("Розумний карантин").

Водночас такі особи мають дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання на COVID-19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці вистоюють по 7-9 годин на кордоні, щоб виїхати на заробітки в Польщу: "Привіт президенту. Їду не від хорошого життя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Транзитний проїзд через територію Словацької Республіки дозволяється з дотриманням таких умов:

- транзит громадян держав Євросоюзу та їхніх сімей під час повернення до країни ЄС, громадянами якої вони є. Зазначені особи мають проїхати територію Словацької Республіки без зупинки не більш ніж за 8 годин від в’їзду, з урахуванням необхідного дозаправлення пальним;

- транзит громадян третіх країн до держави Євросоюзу, в якій вони мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання. Під час в’їзду на територію Словаччини вони мають пред’явити негативний RT-PCR тест на захворювання COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов. Давність видачі результатів тесту не має перевищувати 96 годин. Такі особи мають проїхати територію Словацької Республіки без зупинки не більш ніж за 8 годин від в’їзду, з урахуванням необхідного дозаправлення пальним.

У МВС нагадали, що наразі на кордоні зі Словаччиною функціонують такі пункти пропуску:

"Малий Березний – Убля" (для автомобільного та пішохідного сполучення);

"Малі Селменці – Велке Слеменце" (для пішохідного сполучення).