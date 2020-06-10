Смертність від коронавірусу в Росії незвично низька, - ВООЗ

Рівень смертності людей з COVID-19 щодо кількості хворих в Росії є незвичайно низьким.

Про це заявив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Раян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Це, звісно, незвично, що кількість смертей щодо кількості підтверджених випадків є дуже низькою", - заявив представник ВООЗ на брифінгу.

Раян оцінив високий рівень тестування людей на наявність COVID-19 в Росії, проте підкреслив, що російська влада має пояснити, який метод вони використовують, заявляючи про причини смерті хворих на коронавірус. "Важливо, щоб влада надала метод, за яким проводиться підтвердження причин смертей для того, щоб упевнитися, що вони точно і належним чином підтверджують їх", - зазначив експерт.

За даними Раяна, існує стандарт офіційного підтвердження смерті, розроблений ВООЗ, який надано кожній державі-члену організації для належної сертифікації летальних випадків серед тих, що заразилися COVID-19.

Нагадуємо, за час пандемії в РФ виявлено 493,6 тис. осіб з COVID-19, із них 6 358 осіб померли, понад 252 тис. одужали.

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