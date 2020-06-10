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Новини Коронавірус і карантин
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Смертність від коронавірусу в Росії незвично низька, - ВООЗ

Смертність від коронавірусу в Росії незвично низька, - ВООЗ

Рівень смертності людей з COVID-19 щодо кількості хворих в Росії є незвичайно низьким.

Про це заявив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Раян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Це, звісно, незвично, що кількість смертей щодо кількості підтверджених випадків є дуже низькою", - заявив представник ВООЗ на брифінгу.

Раян оцінив високий рівень тестування людей на наявність COVID-19 в Росії, проте підкреслив, що російська влада має пояснити, який метод вони використовують, заявляючи про причини смерті хворих на коронавірус. "Важливо, щоб влада надала метод, за яким проводиться підтвердження причин смертей для того, щоб упевнитися, що вони точно і належним чином підтверджують їх", - зазначив експерт.

За даними Раяна, існує стандарт офіційного підтвердження смерті, розроблений ВООЗ, який надано кожній державі-члену організації для належної сертифікації летальних випадків серед тих, що заразилися COVID-19.

Нагадуємо, за час пандемії в РФ виявлено 493,6 тис. осіб з COVID-19, із них 6 358 осіб померли, понад 252 тис. одужали.

Читайте також: Росія і Китай беруть участь у поширенні дезінформації про коронавірус, - Єврокомісія

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) росія (65129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
Исправлено:
"Лживость на Рассии черезвычайно высокая."
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10.06.2020 22:54
+20
просто кацапы лгут.как всегда.это недонация лживых упырей
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10.06.2020 22:55
+12
стука, даже лень отвечать кацу
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10.06.2020 23:02
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Это плохо....у Китая летучие мыши закончились?
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10.06.2020 22:45 Відповісти
Ну тогда в Белоруссии еще ниже, всего 250 на 55 тыс заболевших.
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10.06.2020 22:46 Відповісти
Бо відсоток людей похилого віку малий.
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10.06.2020 22:46 Відповісти
ги
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10.06.2020 22:55 Відповісти
Верно, только я бы убрал из вашей фразы вот этот момент - "похилого віку".
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11.06.2020 00:00 Відповісти
Тут у них може бути підозра, що у Росії є ліки від коронавірусу.
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11.06.2020 01:43 Відповісти
а яка ще може бути смертність у вялічайше-скрєпоносній гебнявії?
благодатне сяйво Вождя вбиває чи значно послабшує коронавірус
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10.06.2020 22:48 Відповісти
НЕОБЫЧНО ?! на каком этапе истори исследования-измерения?
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10.06.2020 22:49 Відповісти
А ВОЗ розуміє, що в їхню аферопандемію, вже відсотків 40 не зомбованим людей, не вірять.
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10.06.2020 22:50 Відповісти
новый транш поступил?
воз теперь принимает со всех направлений в любых колличествах
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10.06.2020 22:51 Відповісти
По паРаше или па мацкве??? Там своего говна кроме короны хватает...
там и сибирская язва. там энцефалит сейчас в разгаре...тубик...боткина..холера скоро пойдет на каспие...
да и какая корона по глухим районам..))))
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10.06.2020 22:54 Відповісти
Исправлено:
"Лживость на Рассии черезвычайно высокая."
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10.06.2020 22:54 Відповісти
Від брехні рідко помирають,все вірно
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10.06.2020 22:55 Відповісти
просто кацапы лгут.как всегда.это недонация лживых упырей
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10.06.2020 22:55 Відповісти
Але вони підтримали цю світову аферу,так що може і на саміт запросять і Боїнг пробачать.
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10.06.2020 22:58 Відповісти
Звичайно пробачать,Крим пробачили,Донбас пробачили,Качинського пробачили,це все одне свiтове зло.
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10.06.2020 23:10 Відповісти
Схоже на це
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10.06.2020 23:30 Відповісти
Ну ладно, кацапы лгут. А вот ВОЗ почему так расстроен малой смертностью, аж подозрительно. Радовались бы, а им все не так. Как бы наши зеленые медики в Украине смертность не привели бы в соответствие с хотелками ВОЗ.
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10.06.2020 23:31 Відповісти
Это чей флаг у тебя, кацорылый? Типа, тоже триколорная сцаная тряпка?
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10.06.2020 23:03 Відповісти
ой..я не могу! прямо как дети малые ! )))
ихтамнеты вам еще и не такое впарят ))))
когда хоть об одной проблеме говорилась правда? особенно о смертях-потерях?
чё... там бабы рожать перестали? )))))
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10.06.2020 22:56 Відповісти
хм,этот эксперт,как и тот-дидломат-....он!-очень даже по-пьяне не нужная вещь,а реальное вранье,ибо реальные пруфы от гнилого воза хде? И нафиг это кому-то уже надо...
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10.06.2020 22:57 Відповісти
Там треба ще уточнити, що у них серед захворівших медпрацівників смертність від ковіда19 набагато більша, ніж у світі, звідси висновок:населення кріпке як бояришник,а в медики попадають якісь чахлики
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10.06.2020 22:59 Відповісти
Дык у них в бояру добавили стекломойку-незамерзайку с огуречным рассолом и медофухой от дын дыркина...классика...
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10.06.2020 23:09 Відповісти
а на кацапии все небычно.
даже удивляюсь, шо тот вирусняк на кацапии вообще есть - видимомо проболтался какой кацврачик, а так бы не было....
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10.06.2020 22:59 Відповісти
как нарисовали,такая и смертность ВОЗовцы постеснялись мокшан ****...ми назвать
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10.06.2020 23:00 Відповісти
США пообещали 250 000 $ за доказательства того что РФ занижает данные о жертвах. Уже несколько недель прошло, пока никто не смог.

Может стоит побольше тестов делать, и строить новые госпиталя, собирать донорскую кровь с антителами, а не возмущаться по поводу слишком малой смертности?
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10.06.2020 23:00 Відповісти
стука, даже лень отвечать кацу
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10.06.2020 23:02 Відповісти
Кому обещали? Тебе долбое..бу голоса прямо в черепушку донесли?
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10.06.2020 23:02 Відповісти
«https://censor.net/user/471105

США пообещали 250 000 $ за доказательства того что РФ занижает данные о жертвах. Уже несколько недель прошло, пока никто не смог.»
ПРУФ.
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10.06.2020 23:03 Відповісти
ПРУФ.

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=327299 Да запросто..
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10.06.2020 23:06 Відповісти
Дякую за пруф..
Але ж скільки того часу пройшло.
Оно, щоб довести, що Россія збила на Донбассі Боїнг, і вбила 298 людей на ньому, знадобилось пять років.
Так що, ще не вечір.
Россія, як справжня урка, буде викручуватись до останнього.
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10.06.2020 23:23 Відповісти
я верю что смертность на Расее маленькая очень, а все из-за лишней хромосомьі, а если умер от Ковид19, но лишней хромосомі нет, то какой же єто руский? И его нельзя вписьівать в статистику. К сожалению мне не дадут 250 000 , но истинна в вине
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10.06.2020 23:23 Відповісти
Да простой там способ... Если помер, но патологоанатомы ВААБЩЕ ничего не нашли в теле, ни одной проблемы, ну тогда может и напишут "коронавирус". Вот в Осетии - 90 официально умерло, из них 9 (ДЕВЯТЬ!!!) от чистого, настоящего, незамутненного ничем COVID-19!!!
Значит, "циферки" умножаем на 10. И выходит что умерло, не 6300, а 63000 москалят. Ну, да не один ли йух? бабыжнарожают!
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10.06.2020 23:01 Відповісти
В Північній Кореї взагалі все добре.
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10.06.2020 23:03 Відповісти
Агга, Я там бував..🤣🤣
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10.06.2020 23:13 Відповісти
В Восточной Европе вирус менее вирулентный.
Июнь - не сезон для симиль- инфлюенцальных вирусов.
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10.06.2020 23:05 Відповісти
це так смішно, коли тупі намагаються удавати розумників!
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10.06.2020 23:39 Відповісти
Хлопцы---спокуха---всё просто! Тремпель нахер послал ВОЗ---бабло не дал. Кстати ежегодно и много лет это было 475 мил. дол кажись. А Китай к примеру 48 мил. Ну вот песенку и запели Возовские соловушки кремлёвскому парню. Отлистают конечно. Если уже не отлистали. А певуны тут же и отработали первый транш.
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10.06.2020 23:06 Відповісти
Прежде чем Умереть в россии человеку заливают Боярешник , - А это уже Другая Статистика.
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10.06.2020 23:07 Відповісти
Ты заблудился? Помоечникам место на ру.сру
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10.06.2020 23:10 Відповісти
Смотрите по "спамам" ..
Адекватные и интеллигентные...
😁
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10.06.2020 23:11 Відповісти
РФ, Китай просто прячут статистику. В Туркмении и КНДР вообще никто короновирусом "не болеет"
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10.06.2020 23:08 Відповісти
Статистика...Кто еще в нее верит??
🤣🤣🤣
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10.06.2020 23:08 Відповісти
Этот "эксперт" как дитё малое - не догадывается откуда кацапские чиновники берут эти цифры!
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10.06.2020 23:10 Відповісти
Есть блог Латыниной , где доктор одной из московских клиник дал ей интервью- всех с инфарктами и с тяжелыми последствиями диабета не помешают умирать отдельно с соответствующим диагнозом , а апендицитников и язвенников скорая привозит в отдельные стационары . Эй ВОЗ- ты шо этого не знал или притворяешься?
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10.06.2020 23:12 Відповісти
Размышления. Не могу запретить себе думать.

Если бы легенда об опасности COVID-19 была правдой, то обязательно:

- на Пасху христиане должны были бы повально тысячами переболеть,

- на 9 Мая должны были бы одесситы массово "слечь", отстояв километровую очередь к монументу Неизвестному Матросу,

- все чернокожие в США уже бы болели и некому было бы протестовать.

Я уже должен был бы сотню раз переболеть, поскольку все эти месяцы ни одного дня не соблюдал ни одно правило их карантина.

Но ничего подобного и близко нет. Ситуация абсолютно обычная, ничем не отличающаяся от прошлых лет. Значит, карантин не нужен?

А, блин, я забыл. Большинство ж болеет бессимптомно, даже не зная что болеет особо опасной болезнью. То есть, НЕ болеет, потому что не бывает безсимптомных болезней, от которых выздоравливают без лечения. Безсимптомная болезнь, от которой не существует лечения, имеет единственный правильный диагноз - "Здоров".

Раз уж болезнь без симптомов, то и карантин должен быть без запретов. А легенда об опасности, всего лишь легенда.

Единственная опасность COVID-19 в одном - это ппц какая дорогостоящая болезнь. Ни за одну болезнь человечество никогда так дорого не платила шарлатанам.

П. С. Сколько на 65 млрд грн в Украине можно было спасти людей от реально тяжёлых болезней? Сколько добра можно было сделать?
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10.06.2020 23:13 Відповісти
Идиотов вирус не берет. Про сусликов почитай.
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11.06.2020 00:19 Відповісти
это обычное орви, с шансом не несколько более тяжелые осложнения, каждый год больницы полны болеющими пневмонией, каждый год полно народу мрет от гриппа прочих орви
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11.06.2020 06:36 Відповісти
Лукашенко не верит,молодца,...ь!?)
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10.06.2020 23:14 Відповісти
Смертность от коронавируса в России необычно низкая, - ВОЗ

Лживая россия переняла у совка все самое худшее.
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10.06.2020 23:34 Відповісти
хмм...то есть украина переняла в рази сильнее...при населении вчетверо меньше смертность он новой инфекции в украине декларируется меньше в 8 раз, то есть вдвое реже чем в рф

воз же не обращает внимания на украину потому, что на нее вообще мало кто внимание обращает
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11.06.2020 06:38 Відповісти
Метод прост: инсультов нет из-за отсутствия мозга, пневмании не страшны, так как есть жабры (жители мокшанских болот), печень пропита изначально, почки промыты пивом. Коронавирусу ничего не осталось.
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10.06.2020 23:35 Відповісти
За паребріком все засекречено.
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10.06.2020 23:41 Відповісти
а в Беларуси смертность еще меньше.
И еще русских на донбасе нет
И крым они не оккупировали, и боинг не они сбивали.

ВОЗ придурки?
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10.06.2020 23:52 Відповісти
Да у них и ракеты не высоко летают)))
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10.06.2020 23:53 Відповісти
дык, они от бояры мрут, а не от ковида)))
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10.06.2020 23:55 Відповісти
Или РФ и создала этот вирус и у нее была вакцина перед выпуском вируса или же РФ списывает смерти на другие болезни. В РФ еще Ленин создал лабораторию по ядам боевым для уничтожения врагов за границей и РФ использовала зеков, как испытуемых для ядов и как они действуют. И там и по ядам мощная отрасль и по хим оружию! Если доказать, что РФ выпустила этот вирус, то ее нужно признать страной террористом и всем перестать торговать и полное эмбарго!
вот пруфы про яды https://www.youtube.com/watch?v=FQOVZH5o6A4
https://www.youtube.com/watch?v=VegXQE2SpGs

https://www.youtube.com/watch?v=W2mqGtuvknY

еще про хим оружие и биологическое оружие есть, но впадло искать.
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10.06.2020 23:56 Відповісти
А в Туркменистане и заражаемось нулевая... Вона оно как!
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11.06.2020 00:06 Відповісти
ВОЗ просто не знает, что в России самая передовая медицина в мире!
Сам усаты глашатай кремлевского деда, письков, это заявил!

Смертність від коронавірусу в Росії незвично низька, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4220
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11.06.2020 00:07 Відповісти
да какая разница? пусть сдыхают.. и чем больше, тем лучше...
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11.06.2020 00:11 Відповісти
Авторы коронабесной афёры должны быть судимы международным трибуналом.
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11.06.2020 00:32 Відповісти
можливо їх заживо хоронять! свят, свят...! хоча в підерації все можливо!
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11.06.2020 01:14 Відповісти
ИхтамнЄт, дохлихвірусНЄТ і точка! Кацапи, мля...
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11.06.2020 02:23 Відповісти
Мировые аферисты удивляются.
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11.06.2020 03:03 Відповісти
Дык там показатели смертности от ковида рассчитывает центризбирком во главе с Панфиловой
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11.06.2020 06:53 Відповісти
Раша еще по жертвам во 2-й мировойсо статистикой и документами правду не опубликовала, а вы о жертвах коронавируса...
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11.06.2020 07:21 Відповісти
Дык там же представитель ВООЗ сидит.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Может сначала у нее спросить отчего так?
Вот контакты, если он не в курсе

The WHO Representative/Head of Country Office
Vujnovic, Dr Melita
9 Leontyevsky pereulok 125009 - Moscow, Russian Federation
Телефон: +7 4957872108
Телефакс: +7 4957872119

https://www.who.int/countries/rus/ru/

Такое ощущение что левая рука ВООЗ не знает, что делает правая.
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24.11.2020 16:57 Відповісти
 
 