Смертность от коронавируса в России необычно низкая, - ВОЗ
Уровень смертности людей с COVID-19 относительно числа заболевших в России является необычно низким.
Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", - заявил представитель ВОЗ на брифинге.
Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом. "Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их", - отметил эксперт.
По данным Райана, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для должной сертификации летальных исходов среди заразившихся COVID-19.
Напоминаем, за время пандемии в РФ выявлено 493,6 тыс. человек с COVID-19, из них 6 358 человек умерли, более 252 тыс. выздоровели.
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благодатне сяйво Вождя вбиває чи значно послабшує коронавірус
воз теперь принимает со всех направлений в любых колличествах
там и сибирская язва. там энцефалит сейчас в разгаре...тубик...боткина..холера скоро пойдет на каспие...
да и какая корона по глухим районам..))))
"Лживость на Рассии черезвычайно высокая."
ихтамнеты вам еще и не такое впарят ))))
когда хоть об одной проблеме говорилась правда? особенно о смертях-потерях?
чё... там бабы рожать перестали? )))))
даже удивляюсь, шо тот вирусняк на кацапии вообще есть - видимомо проболтался какой кацврачик, а так бы не было....
Может стоит побольше тестов делать, и строить новые госпиталя, собирать донорскую кровь с антителами, а не возмущаться по поводу слишком малой смертности?
США пообещали 250 000 $ за доказательства того что РФ занижает данные о жертвах. Уже несколько недель прошло, пока никто не смог.»
ПРУФ.
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=327299 Да запросто..
Але ж скільки того часу пройшло.
Оно, щоб довести, що Россія збила на Донбассі Боїнг, і вбила 298 людей на ньому, знадобилось пять років.
Так що, ще не вечір.
Россія, як справжня урка, буде викручуватись до останнього.
Значит, "циферки" умножаем на 10. И выходит что умерло, не 6300, а 63000 москалят. Ну, да не один ли йух? бабыжнарожают!
Июнь - не сезон для симиль- инфлюенцальных вирусов.
Адекватные и интеллигентные...
😁
🤣🤣🤣
Если бы легенда об опасности COVID-19 была правдой, то обязательно:
- на Пасху христиане должны были бы повально тысячами переболеть,
- на 9 Мая должны были бы одесситы массово "слечь", отстояв километровую очередь к монументу Неизвестному Матросу,
- все чернокожие в США уже бы болели и некому было бы протестовать.
Я уже должен был бы сотню раз переболеть, поскольку все эти месяцы ни одного дня не соблюдал ни одно правило их карантина.
Но ничего подобного и близко нет. Ситуация абсолютно обычная, ничем не отличающаяся от прошлых лет. Значит, карантин не нужен?
А, блин, я забыл. Большинство ж болеет бессимптомно, даже не зная что болеет особо опасной болезнью. То есть, НЕ болеет, потому что не бывает безсимптомных болезней, от которых выздоравливают без лечения. Безсимптомная болезнь, от которой не существует лечения, имеет единственный правильный диагноз - "Здоров".
Раз уж болезнь без симптомов, то и карантин должен быть без запретов. А легенда об опасности, всего лишь легенда.
Единственная опасность COVID-19 в одном - это ппц какая дорогостоящая болезнь. Ни за одну болезнь человечество никогда так дорого не платила шарлатанам.
П. С. Сколько на 65 млрд грн в Украине можно было спасти людей от реально тяжёлых болезней? Сколько добра можно было сделать?
Лживая россия переняла у совка все самое худшее.
воз же не обращает внимания на украину потому, что на нее вообще мало кто внимание обращает
И еще русских на донбасе нет
И крым они не оккупировали, и боинг не они сбивали.
ВОЗ придурки?
вот пруфы про яды https://www.youtube.com/watch?v=FQOVZH5o6A4
https://www.youtube.com/watch?v=VegXQE2SpGs
https://www.youtube.com/watch?v=W2mqGtuvknY
еще про хим оружие и биологическое оружие есть, но впадло искать.
Сам усаты глашатай кремлевского деда, письков, это заявил!
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Может сначала у нее спросить отчего так?
Вот контакты, если он не в курсе
The WHO Representative/Head of Country Office
Vujnovic, Dr Melita
9 Leontyevsky pereulok 125009 - Moscow, Russian Federation
Телефон: +7 4957872108
Телефакс: +7 4957872119
https://www.who.int/countries/rus/ru/
Такое ощущение что левая рука ВООЗ не знает, что делает правая.