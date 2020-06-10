Смертность от коронавируса в России необычно низкая, - ВОЗ

Уровень смертности людей с COVID-19 относительно числа заболевших в России является необычно низким.

Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", - заявил представитель ВОЗ на брифинге.

Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом. "Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их", - отметил эксперт.

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По данным Райана, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для должной сертификации летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

Напоминаем, за время пандемии в РФ выявлено 493,6 тыс. человек с COVID-19, из них 6 358 человек умерли, более 252 тыс. выздоровели.

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