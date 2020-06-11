Обвалення житлового будинку в Одесі: рятувальники вивезли 13 машин будівельного сміття

З місця обвалення 4-поверхового житлового будинку в Одесі вивезено вже 13 машин будівельного сміття.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"10 червня проводилися роботи з демонтажу аварійних конструкцій будівлі і прибирання будівельного сміття. Всього вивезено 86 куб.м сміття (13 машин)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок 11 червня, роботи з розбирання будівельних конструкцій тривають, до них залучено 65 осіб та 16 одиниць техніки, з них від ДСНС 35 рятувальників особового складу та 5 одиниць техніки.

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