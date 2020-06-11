УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4986 відвідувачів онлайн
Новини
1 920 6
Одеса (5322) ДСНС (4987)

Обвалення житлового будинку в Одесі: рятувальники вивезли 13 машин будівельного сміття

Обвалення житлового будинку в Одесі: рятувальники вивезли 13 машин будівельного сміття

З місця обвалення 4-поверхового житлового будинку в Одесі вивезено вже 13 машин будівельного сміття.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"10 червня проводилися роботи з демонтажу аварійних конструкцій будівлі і прибирання будівельного сміття. Всього вивезено 86 куб.м сміття (13 машин)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок 11 червня, роботи з розбирання будівельних конструкцій тривають, до них залучено 65 осіб та 16 одиниць техніки, з них від ДСНС 35 рятувальників особового складу та 5 одиниць техніки.

Також читайте: Обвалення житлового будинку в Одесі могло статися через самовільну реконструкцію, - міськрада

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь осталось выселить жильцов с аварийного дома, снести аварийный дом и построить там ТРЦ
показати весь коментар
11.06.2020 09:49 Відповісти
надеюсь, э-то при кацапах строили?
показати весь коментар
11.06.2020 09:52 Відповісти
при царятах-романятах
показати весь коментар
11.06.2020 15:45 Відповісти
заметают следы...
показати весь коментар
11.06.2020 09:57 Відповісти
Все эти "пам'ятки" оккупацционного режима нужно сносить. Как увидел екатерининский кирпич - вcё, под снос.
показати весь коментар
11.06.2020 10:05 Відповісти
Только мусор не строительный, а разрушительный?
показати весь коментар
11.06.2020 10:12 Відповісти
 
 