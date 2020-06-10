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Новини
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Обвалення житлового будинку в Одесі могло статися через самовільну реконструкцію, - міськрада

Обвалення житлового будинку в Одесі могло статися через самовільну реконструкцію, - міськрада

Обвалення частини 4-поверхового житлового будинку на вул. Ясній в Одесі сьогодні вночі попередньо могло статися через самовільну реконструкцію будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомила заступниця директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських.

"За попередніми даними, причина обвалення - самовільна реконструкція на 3-му та 4-му поверхах. При візуальному огляді ми виявили, що на дерев'яних перекриттях залита бетонна плита, яка нависає над усіма іншими поверхами", - повідомила Мостовських, додавши, що остаточну причину НП встановлять експерти.

За її даними, в лютому до влади звернулися мешканці 1-го поверху, які повідомили, що в їхній квартирі з'явилися тріщини. Співробітники ЖКС "Фонтанський", який обслуговує цю територію, на місці встановили "маяки", стан яких, як стверджує чиновниця, до теперішнього часу не змінювався.

Також дивіться: Вночі в Одесі обвалилася частина житлового чотириповерхового будинку, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Крім того, ЖКС звертався до управління національної спадщини міськради з проханням обстежити будинок і встановити причину утворення тріщин.

Як зазначила Мостовських, у 10 квартирах будинку проживали 38 осіб. З них 11 осіб відселено до табору "Мрія", інші - до родичів, друзів і знайомих. У розбиранні завалів будинку на Ясній, 10 задіяні 6 одиниць техніки, а також 28 співробітників комунальних підприємств "Міськзелентрест", "Міські дороги" і ЖКС "Фонтанський".

Ще однією причиною обвалення міг стати витік води в одній з квартир, яка була порожньою. Як стверджують потерпілі мешканці, вони неодноразово зверталися до комунальних служб з вимогою вирішити цю проблему.

Як уточнили в мерії, будинок аварійним не значився. Під час обвалення постраждав чоловік, який отримав рвану рану ноги. "Йому надано допомогу, лікується амбулаторно", - повідомили в мерії. Також уламки розтрощили припаркований поруч з будинком автомобіль Mercedes, який належить жінці з будинку навпроти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі стався обвал житлового будинку, здійснюється евакуація людей, - Нацполіція. ФОТО

Нагадаємо, вночі в Одесі обвалилася частина житлового чотириповерхового будинку.

Автор: 

міськрада (478) обвалення (121) Одеса (5451)


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Топ коментарі
+1
При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами
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10.06.2020 13:09
+1
Ну залили чуваки стяжку, не по гнилым же доскам ходить
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10.06.2020 13:11
+1
Хватает идиотов без ума реконструкцией заниматься, а потом дома падают. В каждом подъезде есть такие мудаки, которые все крушат переделывают внося существенное изменение в конструкцию дома.
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10.06.2020 13:27
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Знищили ДАБІ (ГАСК), все тільки починається!
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10.06.2020 13:05 Відповісти
В Одессе и при сесеере стены обваливались.
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10.06.2020 13:16 Відповісти
Гаск к обрушению никаким боком.Подсудными могут быть только Автор проекта и прораб .Остальные -мздоимцы с ленинских времён.Тут обрушение угла произошло из-за нарушения несущей способности фундамента.Простому прорабу с мозгами это видно невооружённым глазом.Вообще- то ракушняк не для многоэтажек.Вода или земляные работы снаружи или в подвале.-наиболее вероятные причины обрушения.Остальное -попытки отмазать виновников.
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10.06.2020 13:20 Відповісти
а нехрен свои мерседесы ставить под чужой дом !!!
я обычно саморезик подлаживаю под колёсико,ибо неХ !!!
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10.06.2020 14:32 Відповісти
Одесситы готовятся к наплыву турыстов и чердаки и кладовки оборудуют под койко-места?
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10.06.2020 13:07 Відповісти
а как же карантин?
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10.06.2020 13:09 Відповісти
При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами
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10.06.2020 13:09 Відповісти
Ну залили чуваки стяжку, не по гнилым же доскам ходить
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10.06.2020 13:11 Відповісти
https://odessa.online/wp-content/uploads/2020/06/103353416_3167217409987663_2377315078269642898_n.jpg
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10.06.2020 13:31 Відповісти
1,5 роки тому в Дрогобичі на першому поверсі з"єднали дві квартири в залу для перукарні через капітальну стіну. Все впало вночі, 8 жертв і не чути щоб були покарані винуваті в цьому дійстві, а відселені жителі отримали компенсацію чи житло.
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10.06.2020 13:24 Відповісти
Хватает идиотов без ума реконструкцией заниматься, а потом дома падают. В каждом подъезде есть такие мудаки, которые все крушат переделывают внося существенное изменение в конструкцию дома.
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10.06.2020 13:27 Відповісти
100%.

каждый баран с перфоратором чувствует себя великим строителем.
имею сейчас проблему с уродами- соседями. госорганы устранились.
Очень хочется всех перестрелять.
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10.06.2020 23:57 Відповісти
здесь фото
https://dumskaya.net/news/prichinoy-obrusheniya-doma-v-rayone-frantcuzskog-117510/
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10.06.2020 13:31 Відповісти
еще фото
https://odessa.online/v-odesse-nochyu-obrushilas-chast-starinnogo-zhilogo-doma-foto/
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10.06.2020 13:32 Відповісти
 
 