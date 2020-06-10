Обвалення житлового будинку в Одесі могло статися через самовільну реконструкцію, - міськрада

Обвалення частини 4-поверхового житлового будинку на вул. Ясній в Одесі сьогодні вночі попередньо могло статися через самовільну реконструкцію будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомила заступниця директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських.

"За попередніми даними, причина обвалення - самовільна реконструкція на 3-му та 4-му поверхах. При візуальному огляді ми виявили, що на дерев'яних перекриттях залита бетонна плита, яка нависає над усіма іншими поверхами", - повідомила Мостовських, додавши, що остаточну причину НП встановлять експерти.

За її даними, в лютому до влади звернулися мешканці 1-го поверху, які повідомили, що в їхній квартирі з'явилися тріщини. Співробітники ЖКС "Фонтанський", який обслуговує цю територію, на місці встановили "маяки", стан яких, як стверджує чиновниця, до теперішнього часу не змінювався.

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Крім того, ЖКС звертався до управління національної спадщини міськради з проханням обстежити будинок і встановити причину утворення тріщин.

Як зазначила Мостовських, у 10 квартирах будинку проживали 38 осіб. З них 11 осіб відселено до табору "Мрія", інші - до родичів, друзів і знайомих. У розбиранні завалів будинку на Ясній, 10 задіяні 6 одиниць техніки, а також 28 співробітників комунальних підприємств "Міськзелентрест", "Міські дороги" і ЖКС "Фонтанський".

Ще однією причиною обвалення міг стати витік води в одній з квартир, яка була порожньою. Як стверджують потерпілі мешканці, вони неодноразово зверталися до комунальних служб з вимогою вирішити цю проблему.

Як уточнили в мерії, будинок аварійним не значився. Під час обвалення постраждав чоловік, який отримав рвану рану ноги. "Йому надано допомогу, лікується амбулаторно", - повідомили в мерії. Також уламки розтрощили припаркований поруч з будинком автомобіль Mercedes, який належить жінці з будинку навпроти.





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Нагадаємо, вночі в Одесі обвалилася частина житлового чотириповерхового будинку.