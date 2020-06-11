У ДТП загинув полковник Командування Повітряних сил ЗСУ Микола Романов. ФОТО

Полковник Командування Повітряних сил ЗСУ Микола Романов загинув в ДТП 10 червня. Також унаслідок аварії померла його дружина Тетяна Романова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"З сумом повідомляємо, що вчора 10 червня 2020 року в смертельному ДТП загинули полковник Романов Микола Вадимович і його дружина Романова Тетяна Михайлівна.

Микола Вадимович проходив службу у Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Все своє життя присвятив службі в Збройних Силах, але, на жаль, воно трагічно обірвалося на 55-му році ...

Висловлюємо щирі співчуття родині Романових, поділяємо Ваш біль ... ", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний чоловік у Києві викрав машину іноземного посла і влаштував ДТП на Андріївському узвозі. ФОТОрепортаж

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Як повідомлялося, раніше в Київській області в ДТП загинув 46-річний працівник Броварського відділу поліції, старший сержант поліції Руслан Сіньков, який 29 травня брав участь у затриманні озброєних учасників перестрілки в Броварах.



