В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Романов. ФОТО

Полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Романов погиб в ДТП 10 июня. Также в результате аварии скончалась его супруга Татьяна Романова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"С грустью сообщаем, что вчера 10 июня 2020 г. в смертельном ДТП погибли полковник Романов Николай Вадимович и его жена Романова Татьяна Михайловна.

Николай Вадимович проходил службу в Командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах, но, к сожалению, она трагически оборвалась на 55-м году...

Выражаем искренние соболезнования семье Романовых, разделяем Вашу боль ...", - сказано в сообщении.



Фото: Командования Воздушных сил ВСУ/ Facebook

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Как сообщалось, ранее в Киевской области в ДТП погиб 46-летний работник Броварского отдела полиции, старший сержант полиции Руслан Синьков, который 29 мая участвовал в задержании вооруженных участников перестрелки в Броварах.