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Кабмін (13944) медреформа (129) Денис Шмигаль (4408)

Другий етап медреформи триватиме, помилки в ній будуть виправлені, - Шмигаль

Другий етап медреформи триватиме, помилки в ній будуть виправлені, - Шмигаль

Другий етап медичної реформи триватиме і вже наступного року українці зможуть відчути оновлення медицини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Другий етап медичної реформи триватиме, законопроєкту про його відстрочку не буде", - зазначив прем'єр.

За словами глави уряду зараз Кабмін перераховує тарифи НСЗУ, там були помилки і неправильні розрахунки вартості певних пакетів медпослуг, а багато хто з них були заниженими.

"Ми хочемо змін у медичній галузі, хочемо, щоб вона була краще. Але від реформ повинен виграти і пацієнт, і медпрацівник", - підкреслив Шмигаль.

Також читайте: Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов

Прем'єр зазначив, що цього року всі помилки виправлять, і наступного року українці зможуть відчути оновлення медицини.

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Топ коментарі
+5
да мы уже 40 % подъема ввп почувствовали - а в следущем году следующий будет рассказывать шо в следующим будет - как то у зеленых так
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11.06.2020 15:37
+4
Пациенты говорят НЕ РЕФОРМА А ЖОПА!
Врачи говорят НЕ РЕФОРМА А ЖОПА!
Выходит ШМЫГАЛЬ и говорит А НАМ ПОСРАТЬ! РЕФОРМА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА (жопа продолжается)!! НАМ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ!

Эй ШМАГАЛЬ а посмотреть что тебе говорят врачи и пациенты не?!! типа не вижу не слышу!!!
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11.06.2020 15:37
+4
Шляхом оптимізації.

Тобто-скорочення мережі закладів.
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11.06.2020 15:38
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Пациенты говорят НЕ РЕФОРМА А ЖОПА!
Врачи говорят НЕ РЕФОРМА А ЖОПА!
Выходит ШМЫГАЛЬ и говорит А НАМ ПОСРАТЬ! РЕФОРМА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА (жопа продолжается)!! НАМ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ!

Эй ШМАГАЛЬ а посмотреть что тебе говорят врачи и пациенты не?!! типа не вижу не слышу!!!
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11.06.2020 15:37 Відповісти
многие бывшие пациенты уже и не говорят, на кладбище за 6 лет этоё "потужной рехформы". ***.....
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11.06.2020 15:42 Відповісти
Жопа у тебя в место головы. Реформа была при Супрун, сейчас - агония.
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11.06.2020 22:40 Відповісти
Я оперирую тем что говорит власть! власть утверждает что они продолжают реформу Супрун темболее реформа Супрун это принятый закон который был подготовлен при супрун и принят при супрун!!
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11.06.2020 22:53 Відповісти
Согласен. Не соласен, что вы капсите. Кстати, ниже пост https://censor.net/user/135198 довольно грамотно описала происходящее.
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11.06.2020 23:05 Відповісти
Она в своем посте безапеляционно от именивсех врачей и пациентов заявила что реформа удалась! А я вот пациент Украины считаю что не удалась и что кто из на прав?!! и таких как я которые считают что не удалась минимум 25% это все те кто не заключили по официальным данным договор с семейным врачем!!(хотя большинстов заключали договора не потому что им нужен семейный недоврач а потому что им нужны справки а без договора справки не дают вот и вынуждены люди с первым попавшимся недоврчем заключать договор) не заключил потому что мне и нахер не нать семейный врач имени СУПРУН!!!
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11.06.2020 23:15 Відповісти
Из личного опыта. До реформы Супрун, стоял в очередях часами, когда заключил договор с семейным врачем, приходил в поликлинику после регистрации в интернете, за 5 минут до приема и сразу в кабинет, я гипертоник, получал рецепты на бесплатное лекарство, стентирование делали за счет государства. Если вам попался недоврач, так идите к другому, или в другую поликлинику в любом городе и заключайте договор. Теперь пойдите, сделайте после прихода зеленой мрази, хоть часть, что я написал выше. вы свиноруский троль, или просто неуч, хотя это одно и тоже. Разговор окончен.
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11.06.2020 23:37 Відповісти
хочу заключить договор с доктором из феофании! давай наслышавшийся бреда супрун раскажи мне как это сделать а я почитаю и поржу с дебила!!
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12.06.2020 07:50 Відповісти
Я расскажу одно, что ты сказочный кацапошвайн хунт из кремляди, жуй свое дерьмо, мальчик
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15.06.2020 16:37 Відповісти
да мы уже 40 % подъема ввп почувствовали - а в следущем году следующий будет рассказывать шо в следующим будет - как то у зеленых так
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11.06.2020 15:37 Відповісти
так не токо у ЗЕ так было у всех! при ПЕТЕ нам расказывали про светлое завтра при ЮЩЕ при Янкуневиче! это общее правило нашей власти не расказывать что у тебя сдесь и сейчас а расказать как классно будет завтра!!
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11.06.2020 15:42 Відповісти
при том что Ющь пчеловод привёл к власти Януковоща....только бы не Юля, которая Юща сделала презом.
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11.06.2020 15:43 Відповісти
Шляхом оптимізації.

Тобто-скорочення мережі закладів.
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11.06.2020 15:38 Відповісти
Ну дык уже 6 лет так скорочують.
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11.06.2020 15:40 Відповісти
Вся эта медрехформа один Вред! Избавляемся от внешнего управления! Враги!
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11.06.2020 15:40 Відповісти
Тобто, виправлять факапи фарм мафії останнього часу, і повернуться до реформ Супрун.
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11.06.2020 15:40 Відповісти
Деньги - это здоровье . Здоровье - это деньги .
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11.06.2020 15:40 Відповісти
у зелесрани семь пятниц на неделе. перед выборами они кричали, что Супрун - плохая, после выборов выгнали ее из минздрава, теперь они продолжают ее реформу. *****, это как понимать? реформа Супрун хорошая или плохая, я запутался в словах зелешвали!
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11.06.2020 15:40 Відповісти
порохорвотное это плохо, не злоупотребляй соевыми карамельками.
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11.06.2020 15:41 Відповісти
Кеша, тебе шо врачи в успокающем отказали?
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11.06.2020 22:42 Відповісти
Разъясню вам как врач. Реформа,которую задумывала Супрун, была удовлетворительной. Она успела реформировать только первичку, поликлинический уровень.
Семейные врачи и их пациенты претензий к этому уровню не имеют.
Второй этап реформы, больничный, должен был начаться и начался с 1 апреля 2020 года.
Когда он планировался и просчитывался, был другой президент, другое правительство и в казне были деньги.
Зелёные гении, выбранные мудрым наридом, казну опустошили за полгода своего правления.
На мед.реформу, естественно, денег уже тоже не было.
Но с упорством идиотов они таки начали второй этап реформы без денег.
Соответственно, результат - это сокращение медработников и закрытие больниц.
Супрун и её команда ведь не могли представить, когда планировали реформу, что новые лица оставят за полгода страну без денег.
Ну а хорошая или плохая Супрун, решите сами.
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11.06.2020 18:55 Відповісти
"в следующем году украинцы смогут почувствовать обновление медицины"
Шота я не понял, пересчитать тарифы НСЗУ - это полгода? А почему не год? Или не 10?
Блин, больницы, чтобы снизить себестоимость услуги, за которую платит НСЗУ, чтобы не вылететь в трубу, уже сейчас сокращают персонал. А шо будет через полгода?
Источник: https://censor.net/n3201420
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11.06.2020 15:51 Відповісти
шмагелю оторвать ...помидоры, а супрун повесить медаль (эти помидоры!!!) куда-нибудь !!!
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11.06.2020 15:54 Відповісти
хоть одного слугу народа посадить на электричку
и пусть за 55 км съездит на принём к врачу
/это плоды ,,реформы,,/
так званые региональные поликлиники
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11.06.2020 15:56 Відповісти
во время карантина и отмены электричек!
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11.06.2020 15:58 Відповісти
Короче хана и той медицине что была!
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11.06.2020 15:57 Відповісти
ошибки в ней будут исправлены, - Шмыгаль ----- мертви бджолы не гудуть.
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11.06.2020 16:07 Відповісти
Реформа под лозунгом: "Нету денег - будь здоров!!!"
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11.06.2020 16:27 Відповісти
Ты психически не болен?
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11.06.2020 22:47 Відповісти
 
 