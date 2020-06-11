Другий етап медреформи триватиме, помилки в ній будуть виправлені, - Шмигаль
Другий етап медичної реформи триватиме і вже наступного року українці зможуть відчути оновлення медицини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Другий етап медичної реформи триватиме, законопроєкту про його відстрочку не буде", - зазначив прем'єр.
За словами глави уряду зараз Кабмін перераховує тарифи НСЗУ, там були помилки і неправильні розрахунки вартості певних пакетів медпослуг, а багато хто з них були заниженими.
"Ми хочемо змін у медичній галузі, хочемо, щоб вона була краще. Але від реформ повинен виграти і пацієнт, і медпрацівник", - підкреслив Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що цього року всі помилки виправлять, і наступного року українці зможуть відчути оновлення медицини.
Топ коментарі
+5 Чинганчгук
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+4 Ruslan Tkachenko
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+4 кацахол
показати весь коментар11.06.2020 15:38
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Врачи говорят НЕ РЕФОРМА А ЖОПА!
Выходит ШМЫГАЛЬ и говорит А НАМ ПОСРАТЬ! РЕФОРМА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА (жопа продолжается)!! НАМ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ!
Эй ШМАГАЛЬ а посмотреть что тебе говорят врачи и пациенты не?!! типа не вижу не слышу!!!
Тобто-скорочення мережі закладів.
Семейные врачи и их пациенты претензий к этому уровню не имеют.
Второй этап реформы, больничный, должен был начаться и начался с 1 апреля 2020 года.
Когда он планировался и просчитывался, был другой президент, другое правительство и в казне были деньги.
Зелёные гении, выбранные мудрым наридом, казну опустошили за полгода своего правления.
На мед.реформу, естественно, денег уже тоже не было.
Но с упорством идиотов они таки начали второй этап реформы без денег.
Соответственно, результат - это сокращение медработников и закрытие больниц.
Супрун и её команда ведь не могли представить, когда планировали реформу, что новые лица оставят за полгода страну без денег.
Ну а хорошая или плохая Супрун, решите сами.
Шота я не понял, пересчитать тарифы НСЗУ - это полгода? А почему не год? Или не 10?
Блин, больницы, чтобы снизить себестоимость услуги, за которую платит НСЗУ, чтобы не вылететь в трубу, уже сейчас сокращают персонал. А шо будет через полгода?
Источник: https://censor.net/n3201420
и пусть за 55 км съездит на принём к врачу
/это плоды ,,реформы,,/
так званые региональные поликлиники