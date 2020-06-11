Другий етап медреформи триватиме, помилки в ній будуть виправлені, - Шмигаль

Другий етап медичної реформи триватиме і вже наступного року українці зможуть відчути оновлення медицини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Другий етап медичної реформи триватиме, законопроєкту про його відстрочку не буде", - зазначив прем'єр.

За словами глави уряду зараз Кабмін перераховує тарифи НСЗУ, там були помилки і неправильні розрахунки вартості певних пакетів медпослуг, а багато хто з них були заниженими.

"Ми хочемо змін у медичній галузі, хочемо, щоб вона була краще. Але від реформ повинен виграти і пацієнт, і медпрацівник", - підкреслив Шмигаль.

Також читайте: Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов

Прем'єр зазначив, що цього року всі помилки виправлять, і наступного року українці зможуть відчути оновлення медицини.