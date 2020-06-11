Україна планує протягом місяця отримати від МВФ $3,2 млрд, - Шмигаль
Україна планує протягом місяця отримати $3,2 млрд від Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.
"Загальна сума коштів, отриманих нами в цьому місяці, перевищить $3 млрд - $3,2 і плюс, що стосується Світового банку, ми розраховуємо отримати кошти протягом місяця", - сказав прем'єр.
Шмигаль додав, що "маяком" для отримання коштів від міжнародних партнерів було продовження співпраці з МВФ.
"Протягом найближчого місяця ми чекаємо на отримання всіх фінансових траншів від всіх наших партнерів", - зазначив прем'єр.
"Меморандум з МВФ передбачає отримання Україною $ 2,1 млрд першого траншу буквально в ці дні, тобто сьогодні-завтра ми повинні його вже отримати на казначейські рахунки", - додав він.
Крім цього, Україна очікує транші по 500 млн євро і 600 млн євро як макрофінансову допомогу ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
А кушать им хочется не меньше твоего!
)))
МВФ не даёт деньги. МВФ дает долговую расписку-гарантию. Берёт за это комисию 2-3%. То есть классический финансовый посредник.
Далее под эту гарантию можно взять кредит и тоже под процент.
Нормальным людям кредитор даёт кредит напрямик и процент платится один раз.
Но нам без посредника-гаранта (МВФ) никто не хочет давать.