Україна планує протягом місяця отримати від МВФ $3,2 млрд, - Шмигаль

Україна планує протягом місяця отримати $3,2 млрд від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.

"Загальна сума коштів, отриманих нами в цьому місяці, перевищить $3 млрд - $3,2 і плюс, що стосується Світового банку, ми розраховуємо отримати кошти протягом місяця", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що "маяком" для отримання коштів від міжнародних партнерів було продовження співпраці з МВФ.

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"Протягом найближчого місяця ми чекаємо на отримання всіх фінансових траншів від всіх наших партнерів", - зазначив прем'єр.

"Меморандум з МВФ передбачає отримання Україною $ 2,1 млрд першого траншу буквально в ці дні, тобто сьогодні-завтра ми повинні його вже отримати на казначейські рахунки", - додав він.

Крім цього, Україна очікує транші по 500 млн євро і 600 млн євро як макрофінансову допомогу ЄС.