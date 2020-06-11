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Світовий банк (806) МВФ (3051) Денис Шмигаль (4408)

Україна планує протягом місяця отримати від МВФ $3,2 млрд, - Шмигаль

Україна планує протягом місяця отримати від МВФ $3,2 млрд, - Шмигаль

Україна планує протягом місяця отримати $3,2 млрд від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.

"Загальна сума коштів, отриманих нами в цьому місяці, перевищить $3 млрд - $3,2 і плюс, що стосується Світового банку, ми розраховуємо отримати кошти протягом місяця", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що "маяком" для отримання коштів від міжнародних партнерів було продовження співпраці з МВФ.

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"Протягом найближчого місяця ми чекаємо на отримання всіх фінансових траншів від всіх наших партнерів", - зазначив прем'єр.

"Меморандум з МВФ передбачає отримання Україною $ 2,1 млрд першого траншу буквально в ці дні, тобто сьогодні-завтра ми повинні його вже отримати на казначейські рахунки", - додав він.

Крім цього, Україна очікує транші по 500 млн євро і 600 млн євро як макрофінансову допомогу ЄС.

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Топ коментарі
+4
Я не понимаю, на хера они с каждой крыши кричат, что набираются долгов? Что это за заслуга?
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11.06.2020 15:43
+4
Данная сумма выделяется в виде 3,6 млрд. special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса.
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11.06.2020 15:47
+3
Ну порох все украл, а посадить не способные.
А кушать им хочется не меньше твоего!
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11.06.2020 15:46
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Я не понимаю, на хера они с каждой крыши кричат, что набираются долгов? Что это за заслуга?
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11.06.2020 15:43 Відповісти
Ну порох все украл, а посадить не способные.
А кушать им хочется не меньше твоего!
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11.06.2020 15:46 Відповісти
73% год назад были "За Зе" .
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11.06.2020 15:47 Відповісти
пшел в жо...
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11.06.2020 16:30 Відповісти
беня потирает руки..
)))
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11.06.2020 15:44 Відповісти
Не потирает. Беня знает что они брешут.
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11.06.2020 15:47 Відповісти
Коли курва і хто це все віддаватиме??? Беруть та й беруть ...
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11.06.2020 15:46 Відповісти
Данная сумма выделяется в виде 3,6 млрд. special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса.
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11.06.2020 15:47 Відповісти
Совершенно верно!
МВФ не даёт деньги. МВФ дает долговую расписку-гарантию. Берёт за это комисию 2-3%. То есть классический финансовый посредник.
Далее под эту гарантию можно взять кредит и тоже под процент.
Нормальным людям кредитор даёт кредит напрямик и процент платится один раз.
Но нам без посредника-гаранта (МВФ) никто не хочет давать.
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11.06.2020 16:05 Відповісти
ми отримали цей Кредит по Програмі (Угоді) Stand-by Сresit
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11.06.2020 16:40 Відповісти
Тоді ці гроші вкрадуть, а нових більше не буде.
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11.06.2020 15:47 Відповісти
солоФей ...лядь
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11.06.2020 15:50 Відповісти
Украина планирует в течение месяца получить от МВФ/ Не Украина а Зеленский.Не МВФ а мировой еврейский капитал.Под украинские чернозёмы.В ожидании дефицита продовольствия.
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11.06.2020 15:51 Відповісти
А когда Украине планирует ВЕРНУТЬ взятые в долг 3.2 млрд.? Как/из чего отдавать юудем?
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11.06.2020 16:03 Відповісти
Вот и вся стратегия развития
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11.06.2020 16:23 Відповісти
Как уже написали выше, это спецправа на заимствования, а не кредит как таков. И да, нас отымеют в таком случае 2 раза. Но зеленым тварям пофиг.
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11.06.2020 16:24 Відповісти
Навіщо вони цим злодіям дають гроші, всерівно розкрадуть
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11.06.2020 17:12 Відповісти
Планированием в университете занимаются, а тут нужно условия соблюдать и гнать в шею коломоя с ахметом. Но какжется, зе сейчас поймет, что значит быть шлюхой, о которой он сам и шутил.
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11.06.2020 18:57 Відповісти
 
 