Украина планирует в течение месяца получить от МВФ $3,2 млрд, - Шмыгаль
Украина планирует в течение месяца получить $3,2 млрд от Международного валютного фонда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.
"Общая сумма средств, полученных нами в этом месяце, превысит $3 млрд - $3,2 и плюс, что касается Всемирного банка, мы рассчитываем получить средства на протяжении месяца", - сказал премьер.
Шмыгаль добавил, что "маяком" для получения средств от международных партнеров было продолжение сотрудничества с МВФ.
"На протяжении ближайшего месяца мы ожидаем получения всех финансовых траншей от всех наших партнеров", - отметил премьер.
"Меморандум с МВФ предусматривает получение Украиной $2,1 млрд первого транша буквально в эти дни, то есть сегодня-завтра мы должны его уже получить на казначейские счета", - добавил он.
Помимо этого, Украина ожидает транши по 500 млн евро и 600 млн евро в качестве макрофинансовой помощи ЕС.
Пожалуйста, подождите...
А кушать им хочется не меньше твоего!
)))
МВФ не даёт деньги. МВФ дает долговую расписку-гарантию. Берёт за это комисию 2-3%. То есть классический финансовый посредник.
Далее под эту гарантию можно взять кредит и тоже под процент.
Нормальным людям кредитор даёт кредит напрямик и процент платится один раз.
Но нам без посредника-гаранта (МВФ) никто не хочет давать.