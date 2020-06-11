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Всемирный Банк (446) МВФ (3281) Шмыгаль Денис (2596)

Украина планирует в течение месяца получить от МВФ $3,2 млрд, - Шмыгаль

Украина планирует в течение месяца получить от МВФ $3,2 млрд, - Шмыгаль

Украина планирует в течение месяца получить $3,2 млрд от Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.

"Общая сумма средств, полученных нами в этом месяце, превысит $3 млрд - $3,2 и плюс, что касается Всемирного банка, мы рассчитываем получить средства на протяжении месяца", - сказал премьер.

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Шмыгаль добавил, что "маяком" для получения средств от международных партнеров было продолжение сотрудничества с МВФ.

"На протяжении ближайшего месяца мы ожидаем получения всех финансовых траншей от всех наших партнеров", - отметил премьер.

"Меморандум с МВФ предусматривает получение Украиной $2,1 млрд первого транша буквально в эти дни, то есть сегодня-завтра мы должны его уже получить на казначейские счета", - добавил он.

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Помимо этого, Украина ожидает транши по 500 млн евро и 600 млн евро в качестве макрофинансовой помощи ЕС.
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Топ комментарии
+4
Я не понимаю, на хера они с каждой крыши кричат, что набираются долгов? Что это за заслуга?
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11.06.2020 15:43
+4
Данная сумма выделяется в виде 3,6 млрд. special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса.
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11.06.2020 15:47
+3
Ну порох все украл, а посадить не способные.
А кушать им хочется не меньше твоего!
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11.06.2020 15:46
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Я не понимаю, на хера они с каждой крыши кричат, что набираются долгов? Что это за заслуга?
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11.06.2020 15:43 Ответить
Ну порох все украл, а посадить не способные.
А кушать им хочется не меньше твоего!
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11.06.2020 15:46 Ответить
73% год назад были "За Зе" .
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11.06.2020 15:47 Ответить
пшел в жо...
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11.06.2020 16:30 Ответить
беня потирает руки..
)))
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11.06.2020 15:44 Ответить
Не потирает. Беня знает что они брешут.
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11.06.2020 15:47 Ответить
Коли курва і хто це все віддаватиме??? Беруть та й беруть ...
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11.06.2020 15:46 Ответить
Данная сумма выделяется в виде 3,6 млрд. special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса.
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11.06.2020 15:47 Ответить
Совершенно верно!
МВФ не даёт деньги. МВФ дает долговую расписку-гарантию. Берёт за это комисию 2-3%. То есть классический финансовый посредник.
Далее под эту гарантию можно взять кредит и тоже под процент.
Нормальным людям кредитор даёт кредит напрямик и процент платится один раз.
Но нам без посредника-гаранта (МВФ) никто не хочет давать.
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11.06.2020 16:05 Ответить
ми отримали цей Кредит по Програмі (Угоді) Stand-by Сresit
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11.06.2020 16:40 Ответить
Тоді ці гроші вкрадуть, а нових більше не буде.
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11.06.2020 15:47 Ответить
солоФей ...лядь
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11.06.2020 15:50 Ответить
Украина планирует в течение месяца получить от МВФ/ Не Украина а Зеленский.Не МВФ а мировой еврейский капитал.Под украинские чернозёмы.В ожидании дефицита продовольствия.
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11.06.2020 15:51 Ответить
А когда Украине планирует ВЕРНУТЬ взятые в долг 3.2 млрд.? Как/из чего отдавать юудем?
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11.06.2020 16:03 Ответить
Вот и вся стратегия развития
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11.06.2020 16:23 Ответить
Как уже написали выше, это спецправа на заимствования, а не кредит как таков. И да, нас отымеют в таком случае 2 раза. Но зеленым тварям пофиг.
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11.06.2020 16:24 Ответить
Навіщо вони цим злодіям дають гроші, всерівно розкрадуть
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11.06.2020 17:12 Ответить
Планированием в университете занимаются, а тут нужно условия соблюдать и гнать в шею коломоя с ахметом. Но какжется, зе сейчас поймет, что значит быть шлюхой, о которой он сам и шутил.
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11.06.2020 18:57 Ответить
 
 