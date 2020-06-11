Украина планирует в течение месяца получить от МВФ $3,2 млрд, - Шмыгаль

Украина планирует в течение месяца получить $3,2 млрд от Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.

"Общая сумма средств, полученных нами в этом месяце, превысит $3 млрд - $3,2 и плюс, что касается Всемирного банка, мы рассчитываем получить средства на протяжении месяца", - сказал премьер.

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Шмыгаль добавил, что "маяком" для получения средств от международных партнеров было продолжение сотрудничества с МВФ.

"На протяжении ближайшего месяца мы ожидаем получения всех финансовых траншей от всех наших партнеров", - отметил премьер.

"Меморандум с МВФ предусматривает получение Украиной $2,1 млрд первого транша буквально в эти дни, то есть сегодня-завтра мы должны его уже получить на казначейские счета", - добавил он.

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Помимо этого, Украина ожидает транши по 500 млн евро и 600 млн евро в качестве макрофинансовой помощи ЕС.