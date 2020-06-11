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Посилення карантину: в Дергачах на Харківщині закрили ринки і дитсадки

Посилення карантину: в Дергачах на Харківщині закрили ринки і дитсадки

В м. Дергачі Харківської області посилили карантин - на 2 тижні заборонили масові заходи, закрили садочки і салони краси.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дергачівської РДА в Facebook.

"У зв'язку з новими випадками захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в управлінні освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської райдержадміністрації під час засідання комісії було вирішено: всіх співробітників управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської райдержадміністрації перевести на режим самоізоляції на 14 днів до 25.06.2020 року, призупинити роботу дитячих садків у м. Дергачі на 14 днів, зупинити роботу об'єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування", - сказано в повідомленні.

Тепер у місті під забороною проведення масових заходів з кількістю учасників понад 10 осіб, робота підприємств громадського харчування (крім літніх майданчиків), торгово-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), фітнес-центрів, закладів культури.

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Також закриваються ринки, забороняються ярмарки, робота установ побутового обслуговування, а саме салонів краси, саун і лазень, косметологічних і масажних кабінетів, перукарень.

Всього на Дергачівщині зареєстровано 32 випадки коронавірусу. Для порівняння: в Харківському районі - 145, в Чугуївському - 49. Найбільше в Харкові - 855.

На Харківщині з 12 травня почалося послаблення карантину. Станом на 11 червня в регіоні лабораторно підтверджено 1374 випадків коронавірусу, 55 осіб померли, 657 - одужали.

В Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 становить 29 070, включно з 854 летальними випадками і 13 141 одужання. За добу додалося 689 випадків.
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Топ коментарі
+5
Я уже два месяца одеваю маску только перед входом в магазин и в аптеку. При выходе - снимаю. Зачем она на улице? Помереть от теплового удара ?
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11.06.2020 20:14
+2
Усиление карантина: в Дергачах на Харьковщине закрыли рынки и детсады - Цензор.НЕТ 4179
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11.06.2020 20:19
+2
щось не чув і не бачив у Харкові цей вірус, а що це таке???
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11.06.2020 20:30
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снимайте карантин, пусть быдло издохнет, ВСЕ!
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11.06.2020 20:07 Відповісти
Согласна. Пускай конченное быдло Ольшан, дергачевского района выздыхает.
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11.06.2020 20:20 Відповісти
А що трапилося, Наталко? Він тебе вже не хоче? Чи всі Вільшани вже тебе не хочуть?
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12.06.2020 10:41 Відповісти
Деркачі -козацьке місто, там бидла немає.
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12.06.2020 10:42 Відповісти
Ты шо, владелец похоронного бюро ? И намного доходы выросли со снятием карантина ?
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11.06.2020 20:12 Відповісти
Не передають померлих від Covid-19 для приватного захоронення, все робиться централізонано.
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11.06.2020 20:13 Відповісти
Усиление карантина: в Дергачах на Харьковщине закрыли рынки и детсады - Цензор.НЕТ 6438
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11.06.2020 20:17 Відповісти
Всі маски познімали та хизуються губами каколотими, особливо в метро, коли будуть землю кидати на могилу будете собою милуватися.
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11.06.2020 20:12 Відповісти
А какая тебе, постороннему человеку, разница ?
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11.06.2020 20:16 Відповісти
Він маску знімає разом з губами
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12.06.2020 10:43 Відповісти
Я уже два месяца одеваю маску только перед входом в магазин и в аптеку. При выходе - снимаю. Зачем она на улице? Помереть от теплового удара ?
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11.06.2020 20:14 Відповісти
А е щё маска нужна в общественном транспорте и на рынке. На улице действительно она особо нужна (хотя каждый для себя решает сам)
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11.06.2020 20:22 Відповісти
На рынке я с продавцами не целуюсь. Ни мне , ни продавцу маска не нужна. Общественным транспортом не пользуюсь. А если бы пользовался, так тепловой кондратий придушил бы быстрее, чем на улице.
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11.06.2020 20:29 Відповісти
На рынке покупателю маска может не так нужна (хотя лично я надеваю). А вот продавцу считаю она нужна, он за день вплотную общается с десятками людей.
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11.06.2020 20:35 Відповісти
Из двух рядом стоящих продавцов на рынке я подойду к тому, который в маске.
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11.06.2020 21:56 Відповісти
Усиление карантина: в Дергачах на Харьковщине закрыли рынки и детсады - Цензор.НЕТ 4179
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11.06.2020 20:19 Відповісти
і шо тут, по моєму тести роблять тим у кого симптоми, значить побільшало температурних, якби робили вибірково, то можна пихати на кількість тестів
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11.06.2020 20:36 Відповісти
щось не чув і не бачив у Харкові цей вірус, а що це таке???
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11.06.2020 20:30 Відповісти
Из Родезии разве его увидишь)
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11.06.2020 21:59 Відповісти
Ще раз повторюю . Якшо закриють ринки -- буде соціальний вибух .
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11.06.2020 20:53 Відповісти
Мабуть чиновники міста Дергачи, бажають перемогти на міських виборах.
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11.06.2020 21:08 Відповісти
Так уже во многих местах даже не проверяют. Сегодня проехался трамваем по центральному проспекту, были пассажиры без масок или стянутые ниже носа, зашел в Варус в центре - каждый третий вообще без маски, работники ноль внимания, хотя по радио крутят, что нельзя без маски заходить, да еще и несколько кашляющих было.
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11.06.2020 22:52 Відповісти
 
 