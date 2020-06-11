Посилення карантину: в Дергачах на Харківщині закрили ринки і дитсадки

В м. Дергачі Харківської області посилили карантин - на 2 тижні заборонили масові заходи, закрили садочки і салони краси.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дергачівської РДА в Facebook.

"У зв'язку з новими випадками захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в управлінні освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської райдержадміністрації під час засідання комісії було вирішено: всіх співробітників управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської райдержадміністрації перевести на режим самоізоляції на 14 днів до 25.06.2020 року, призупинити роботу дитячих садків у м. Дергачі на 14 днів, зупинити роботу об'єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування", - сказано в повідомленні.

Тепер у місті під забороною проведення масових заходів з кількістю учасників понад 10 осіб, робота підприємств громадського харчування (крім літніх майданчиків), торгово-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), фітнес-центрів, закладів культури.

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Також закриваються ринки, забороняються ярмарки, робота установ побутового обслуговування, а саме салонів краси, саун і лазень, косметологічних і масажних кабінетів, перукарень.

Всього на Дергачівщині зареєстровано 32 випадки коронавірусу. Для порівняння: в Харківському районі - 145, в Чугуївському - 49. Найбільше в Харкові - 855.

На Харківщині з 12 травня почалося послаблення карантину. Станом на 11 червня в регіоні лабораторно підтверджено 1374 випадків коронавірусу, 55 осіб померли, 657 - одужали.

В Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 становить 29 070, включно з 854 летальними випадками і 13 141 одужання. За добу додалося 689 випадків.