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Усиление карантина: в Дергачах на Харьковщине закрыли рынки и детсады

Усиление карантина: в Дергачах на Харьковщине закрыли рынки и детсады

В г. Дергачи в Харьковской области усилили карантин - на 2 недели запретили массовые мероприятия, закрыли сады и салоны красоты.

Соответствующее решение было принято на заседании районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дергачевской РГА в Facebook.

"В связи с новыми случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской райгосадминистрации в ходе заседания комиссии было решено: всех сотрудников управления образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской райгосадминистрации перевести на режим самоизоляции на 14 дней до 25.06.2020 года, приостановить работу детских садов в г. Дергачи на 14 дней, остановить работу объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения", - сказано в сообщении.

Теперь в городе под запретом проведение массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек, работа предприятий общепита (кроме летних площадок), торгово-развлекательных центров (кроме размещенных в них магазинов), фитнес-центров, учреждений культуры.

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Также закрываются рынки, запрещаются ярмарки, работа учреждений бытового обслуживания, а именно салонов красоты, саун и бань, косметологических и массажных кабинетов, парикмахерских.

Всего на Дергачевщине зарегистрировано 32 случая коронавируса. Для сравнения: в Харьковском районе - 145, в Чугуевском - 49. Больше всего в Харькове - 855.

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На Харьковщине с 12 мая началось ослабление карантина. По состоянию на 11 июня в регионе лабораторно подтверждено 1374 случаев коронавируса, 55 человек умерли, 657 - выздоровели.

В Украине число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 29 070, включая 854 летальных случая и 13 141 выздоровления. За сутки прибавилось 689 случаев.

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Топ комментарии
+5
Я уже два месяца одеваю маску только перед входом в магазин и в аптеку. При выходе - снимаю. Зачем она на улице? Помереть от теплового удара ?
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11.06.2020 20:14
+2
Усиление карантина: в Дергачах на Харьковщине закрыли рынки и детсады - Цензор.НЕТ 4179
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11.06.2020 20:19
+2
щось не чув і не бачив у Харкові цей вірус, а що це таке???
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11.06.2020 20:30
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снимайте карантин, пусть быдло издохнет, ВСЕ!
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11.06.2020 20:07 Ответить
Согласна. Пускай конченное быдло Ольшан, дергачевского района выздыхает.
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11.06.2020 20:20 Ответить
А що трапилося, Наталко? Він тебе вже не хоче? Чи всі Вільшани вже тебе не хочуть?
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12.06.2020 10:41 Ответить
Деркачі -козацьке місто, там бидла немає.
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12.06.2020 10:42 Ответить
Ты шо, владелец похоронного бюро ? И намного доходы выросли со снятием карантина ?
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11.06.2020 20:12 Ответить
Не передають померлих від Covid-19 для приватного захоронення, все робиться централізонано.
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11.06.2020 20:13 Ответить
Усиление карантина: в Дергачах на Харьковщине закрыли рынки и детсады - Цензор.НЕТ 6438
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11.06.2020 20:17 Ответить
Всі маски познімали та хизуються губами каколотими, особливо в метро, коли будуть землю кидати на могилу будете собою милуватися.
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11.06.2020 20:12 Ответить
А какая тебе, постороннему человеку, разница ?
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11.06.2020 20:16 Ответить
Він маску знімає разом з губами
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12.06.2020 10:43 Ответить
Я уже два месяца одеваю маску только перед входом в магазин и в аптеку. При выходе - снимаю. Зачем она на улице? Помереть от теплового удара ?
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11.06.2020 20:14 Ответить
А е щё маска нужна в общественном транспорте и на рынке. На улице действительно она особо нужна (хотя каждый для себя решает сам)
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11.06.2020 20:22 Ответить
На рынке я с продавцами не целуюсь. Ни мне , ни продавцу маска не нужна. Общественным транспортом не пользуюсь. А если бы пользовался, так тепловой кондратий придушил бы быстрее, чем на улице.
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11.06.2020 20:29 Ответить
На рынке покупателю маска может не так нужна (хотя лично я надеваю). А вот продавцу считаю она нужна, он за день вплотную общается с десятками людей.
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11.06.2020 20:35 Ответить
Из двух рядом стоящих продавцов на рынке я подойду к тому, который в маске.
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11.06.2020 21:56 Ответить
Усиление карантина: в Дергачах на Харьковщине закрыли рынки и детсады - Цензор.НЕТ 4179
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11.06.2020 20:19 Ответить
і шо тут, по моєму тести роблять тим у кого симптоми, значить побільшало температурних, якби робили вибірково, то можна пихати на кількість тестів
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11.06.2020 20:36 Ответить
щось не чув і не бачив у Харкові цей вірус, а що це таке???
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11.06.2020 20:30 Ответить
Из Родезии разве его увидишь)
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11.06.2020 21:59 Ответить
Ще раз повторюю . Якшо закриють ринки -- буде соціальний вибух .
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11.06.2020 20:53 Ответить
Мабуть чиновники міста Дергачи, бажають перемогти на міських виборах.
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11.06.2020 21:08 Ответить
Так уже во многих местах даже не проверяют. Сегодня проехался трамваем по центральному проспекту, были пассажиры без масок или стянутые ниже носа, зашел в Варус в центре - каждый третий вообще без маски, работники ноль внимания, хотя по радио крутят, что нельзя без маски заходить, да еще и несколько кашляющих было.
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11.06.2020 22:52 Ответить
 
 