Усиление карантина: в Дергачах на Харьковщине закрыли рынки и детсады

В г. Дергачи в Харьковской области усилили карантин - на 2 недели запретили массовые мероприятия, закрыли сады и салоны красоты.

Соответствующее решение было принято на заседании районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дергачевской РГА в Facebook.

"В связи с новыми случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской райгосадминистрации в ходе заседания комиссии было решено: всех сотрудников управления образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской райгосадминистрации перевести на режим самоизоляции на 14 дней до 25.06.2020 года, приостановить работу детских садов в г. Дергачи на 14 дней, остановить работу объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения", - сказано в сообщении.

Теперь в городе под запретом проведение массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек, работа предприятий общепита (кроме летних площадок), торгово-развлекательных центров (кроме размещенных в них магазинов), фитнес-центров, учреждений культуры.

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Также закрываются рынки, запрещаются ярмарки, работа учреждений бытового обслуживания, а именно салонов красоты, саун и бань, косметологических и массажных кабинетов, парикмахерских.

Всего на Дергачевщине зарегистрировано 32 случая коронавируса. Для сравнения: в Харьковском районе - 145, в Чугуевском - 49. Больше всего в Харькове - 855.

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На Харьковщине с 12 мая началось ослабление карантина. По состоянию на 11 июня в регионе лабораторно подтверждено 1374 случаев коронавируса, 55 человек умерли, 657 - выздоровели.

В Украине число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 29 070, включая 854 летальных случая и 13 141 выздоровления. За сутки прибавилось 689 случаев.