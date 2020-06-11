Єгипет з 1 липня відкриє кордони для іноземних туристів

1 липня Єгипет відновлює міжнародне авіасполучення і відкриває кордони для іноземних туристів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Влада країни дозволила у зв'язку з відкриттям кордонів збільшити завантаження готелів до 75%.

При цьому туристам не рекомендується вживати їжу чи напої за межами готелів і ресторанів, які мають сертифікат безпеки. При появі симптомів зараження вірусом слід повідомити адміністрацію готелю.

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Крім того, в аеропорту вильоту туристу необхідно заповнити документ, який підтверджує, що він раніше не був заражений коронавірусом, не був у контакті з хворим, і що за 14 днів до дати поїздки жодних симптомів вірусної інфекції не виникало.

Особам, які прибувають із країн, в яких спалах вірусу досяг рівня епідемії, необхідно буде надати негативний результат тесту, проведений не більше ніж за 48 годин до вильоту. У тих, хто не робив тест, візьмуть аналізи відразу по прильоту в Єгипет, а з аеропорту випустять тільки після отримання результату (приблизно через 4 години).

Влада країни також повідомила про послаблення деяких карантинних заходів: упродовж кількох наступних тижнів планується скорочення комендантської години, магазини працюватимуть довше на 1 годину.