УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9216 відвідувачів онлайн
Новини
3 062 7
Єгипет (391) карантин (18171) туризм (1554) коронавірус (19920)

Єгипет з 1 липня відкриє кордони для іноземних туристів

Єгипет з 1 липня відкриє кордони для іноземних туристів

1 липня Єгипет відновлює міжнародне авіасполучення і відкриває кордони для іноземних туристів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Влада країни дозволила у зв'язку з відкриттям кордонів збільшити завантаження готелів до 75%.

При цьому туристам не рекомендується вживати їжу чи напої за межами готелів і ресторанів, які мають сертифікат безпеки. При появі симптомів зараження вірусом слід повідомити адміністрацію готелю.

Читайте також: Єгипет послаблює карантин і відкриває готелі для місцевих туристів

Крім того, в аеропорту вильоту туристу необхідно заповнити документ, який підтверджує, що він раніше не був заражений коронавірусом, не був у контакті з хворим, і що за 14 днів до дати поїздки жодних симптомів вірусної інфекції не виникало.

Особам, які прибувають із країн, в яких спалах вірусу досяг рівня епідемії, необхідно буде надати негативний результат тесту, проведений не більше ніж за 48 годин до вильоту. У тих, хто не робив тест, візьмуть аналізи відразу по прильоту в Єгипет, а з аеропорту випустять тільки після отримання результату (приблизно через 4 години).

Влада країни також повідомила про послаблення деяких карантинних заходів: упродовж кількох наступних тижнів планується скорочення комендантської години, магазини працюватимуть довше на 1 годину.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Оман ?
показати весь коментар
11.06.2020 21:12 Відповісти
А оманская республика в оветку запретит...
показати весь коментар
11.06.2020 21:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8skWJXBnO8U Египет, я иду к тебе! (с)
Египет с 1 июля откроет границы для иностранных туристов - Цензор.НЕТ 5444
показати весь коментар
11.06.2020 21:18 Відповісти
Ничего личного просто бизнес. А там уж как аллах положит..
показати весь коментар
11.06.2020 21:20 Відповісти
Наші зубожілі вже пакують валізи.
показати весь коментар
11.06.2020 21:40 Відповісти
С жары отправится в пекло, а смысл?
Жителям северных широт раньше октября и позже апреля нет смысла лететь в Египет и у себя с мая по сентябрь практически лето!
Єгипет з 1 липня відкриє кордони для іноземних туристів - Цензор.НЕТ 4909
показати весь коментар
12.06.2020 06:01 Відповісти
 
 