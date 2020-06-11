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Египет (763) карантин (16728) туризм (1506) коронавирус (17040)

Египет с 1 июля откроет границы для иностранных туристов

Египет с 1 июля откроет границы для иностранных туристов

1 июля Египет возобновляет международное авиасообщение и открывает границы для иностранных туристов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Власти страны разрешили в связи с открытием границ увеличить загрузку гостиниц до 75%.

При этом туристам не рекомендуется употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности. При появлении симптомов заражения вирусом следует уведомить администрацию отеля.

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Кроме того, в аэропорту вылета туристу необходимо заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало.

Лицам, прибывающим из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета. У тех, кто не делал тест, возьмут анализы сразу по прилету в Египет, а из аэропорта выпустят только после получения результата (примерно через 4 часа).

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Власти страны также сообщили об ослаблении некоторых карантинных мер: в течение нескольких следующих недель планируется сокращение комендантского часа, магазины будут работать дольше на 1 час.

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А Оман ?
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11.06.2020 21:12 Ответить
А оманская республика в оветку запретит...
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11.06.2020 21:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8skWJXBnO8U Египет, я иду к тебе! (с)
Египет с 1 июля откроет границы для иностранных туристов - Цензор.НЕТ 5444
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11.06.2020 21:18 Ответить
Ничего личного просто бизнес. А там уж как аллах положит..
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11.06.2020 21:20 Ответить
Наші зубожілі вже пакують валізи.
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11.06.2020 21:40 Ответить
С жары отправится в пекло, а смысл?
Жителям северных широт раньше октября и позже апреля нет смысла лететь в Египет и у себя с мая по сентябрь практически лето!
Єгипет з 1 липня відкриє кордони для іноземних туристів - Цензор.НЕТ 4909
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12.06.2020 06:01 Ответить
 
 