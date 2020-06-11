Египет с 1 июля откроет границы для иностранных туристов

1 июля Египет возобновляет международное авиасообщение и открывает границы для иностранных туристов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Власти страны разрешили в связи с открытием границ увеличить загрузку гостиниц до 75%.

При этом туристам не рекомендуется употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности. При появлении симптомов заражения вирусом следует уведомить администрацию отеля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ryanair с 1 июля возобновляет более 20 регулярных рейсов из Украины

Кроме того, в аэропорту вылета туристу необходимо заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало.

Лицам, прибывающим из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета. У тех, кто не делал тест, возьмут анализы сразу по прилету в Египет, а из аэропорта выпустят только после получения результата (примерно через 4 часа).

Также на Цензор.НЕТ: Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение, сегодня прибывают первые туристы

Власти страны также сообщили об ослаблении некоторых карантинных мер: в течение нескольких следующих недель планируется сокращение комендантского часа, магазины будут работать дольше на 1 час.