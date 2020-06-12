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Держпродспоживслужба посилить перевірку столичних ресторанів через зростання кількості випадків COVID-19, - Рубан

Держпродспоживслужба посилить перевірку столичних ресторанів через зростання кількості випадків COVID-19, - Рубан

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів планує посилити перевірку столичних закладів громадського харчування через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це розповів "Громадському радіо" глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити сьогодні про ресторани, про їхній порядок роботи в епідемію, то ми бачимо порушення карантинних заходів саме в ресторанних комплексах. На сьогодні дозволено в місті Києві, як і у восьми регіонах, працювати ресторанним комплексам і закладам громадського харчування лише на терасах просто неба та на виніс. Якщо є люди всередині, то є небезпека на ураження та захворювання людей", — зазначив голова управління Держпродспоживслужби у Києві.

За його словами, у кожному регіоні щодня проводяться рейди мобільними групами за участі районних адміністрацій, управління благоустрою та муніципальної охорони, Держпродспоживслужби.

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"І щодня ми фіксуємо по 50-70 порушень діючих нормативів. І я думаю, із сьогоднішнього дня, враховуючи не зниження захворюваності взагалі у місті Києві, буле посилена ця робота по всьому місту", — наголосив Рубан.

Автор: 

Держпродспоживслужба1 (574) Рубан Олег (113)


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Топ коментарі
+5
И велюр проверит?? Или это табу..и за это можно и в анал получить???
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12.06.2020 11:15
+3
тем, кто будет обыскивать, поможет... морду нажрать...
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12.06.2020 11:17
+1
А Тищенко что? Тищенко посадят?
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12.06.2020 11:17
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Может надо обыски проводить,это поможет.
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12.06.2020 11:15 Відповісти
тем, кто будет обыскивать, поможет... морду нажрать...
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12.06.2020 11:17 Відповісти
Ещё вирус очень передается через драгоценности,нужно обыски в ювелирных магазинах провести(мусорне и прокурорам на заметку)
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12.06.2020 11:24 Відповісти
И велюр проверит?? Или это табу..и за это можно и в анал получить???
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12.06.2020 11:15 Відповісти
При Порохе этот Велюр бы закрыли как и Сватов Зеленского, а Зеля ссыт
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12.06.2020 11:18 Відповісти
А Тищенко что? Тищенко посадят?
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12.06.2020 11:17 Відповісти
Самі нарвались, краще б на карантині пересиділи...
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12.06.2020 11:25 Відповісти
Узеленські подали приклад і тепер понеслось. Дурной пример заразителен.(С)
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12.06.2020 11:32 Відповісти
и заодно обыскивать на наличие травы и предметов,похоих на огнестрел
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12.06.2020 11:37 Відповісти
"Заранее предупреждаем: мы уже идём! Трепещите!"
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12.06.2020 11:53 Відповісти
 
 