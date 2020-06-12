Держпродспоживслужба посилить перевірку столичних ресторанів через зростання кількості випадків COVID-19, - Рубан

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів планує посилити перевірку столичних закладів громадського харчування через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це розповів "Громадському радіо" глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити сьогодні про ресторани, про їхній порядок роботи в епідемію, то ми бачимо порушення карантинних заходів саме в ресторанних комплексах. На сьогодні дозволено в місті Києві, як і у восьми регіонах, працювати ресторанним комплексам і закладам громадського харчування лише на терасах просто неба та на виніс. Якщо є люди всередині, то є небезпека на ураження та захворювання людей", — зазначив голова управління Держпродспоживслужби у Києві.

За його словами, у кожному регіоні щодня проводяться рейди мобільними групами за участі районних адміністрацій, управління благоустрою та муніципальної охорони, Держпродспоживслужби.

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"І щодня ми фіксуємо по 50-70 порушень діючих нормативів. І я думаю, із сьогоднішнього дня, враховуючи не зниження захворюваності взагалі у місті Києві, буле посилена ця робота по всьому місту", — наголосив Рубан.