Зеленський призначив Боговіна головою Запорізької ОДА, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Віталія Туринка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації та призначення замість нього Віталія Боговіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №221/2020 глава держави підписав сьогодні.

"Призначити Боговіна Віталія Вікторовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Іншим указом №220/2020 Зеленський звільнив Віталія Туринка з посади голови Запорізької ОДА.

Боговін народився 17 серпня 1969 року в Запорізькій області, працював директором ПП "Бізон-Тех 2006", на виборах до Верховної Ради в 2019 році був кандидатом в депутати по 78 округу від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше уряд узгодив призначення Боговіна на посаду голови Запорізької ОДА.

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