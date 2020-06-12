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Зеленський призначив Боговіна головою Запорізької ОДА, - указ

Зеленський призначив Боговіна головою Запорізької ОДА, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Віталія Туринка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації та призначення замість нього Віталія Боговіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №221/2020 глава держави підписав сьогодні.

"Призначити Боговіна Віталія Вікторовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Іншим указом №220/2020 Зеленський звільнив Віталія Туринка з посади голови Запорізької ОДА.

Боговін народився 17 серпня 1969 року в Запорізькій області, працював директором ПП "Бізон-Тех 2006", на виборах до Верховної Ради в 2019 році був кандидатом в депутати по 78 округу від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше уряд узгодив призначення Боговіна на посаду голови Запорізької ОДА.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) призначення (2286) ОДА (1629) Запорізька область (3598)


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Влада пішла на створення так званого «Угорського району». Щойно це рішення було прийнято на засідання Уряду. Не зважаючи на тиск суспільства та відверта нехтування національних інтересів маємо ситуацію, коли Україну штовхають на внутрішню дестабілізацію. Такого не робила жодна влада, навіть за часів режиму Януковича.Чим це може закінчитися? Ми вже бачили в Криму чи на Донбасі. Дії влади Зеленського суперечать здоровому глузду, проте його тут не варто шукати.
Такі дії є злочином проти країни.
https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/104004101_3060913853946396_8650795647531431917_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_oc=AQmHB_6vy_kP0F5ZthoZBrUfiHitOJ4lbSW7Ay0U9nKUBIKsM_9UtSnYmSekcu2Z_yA&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&oh=5755f51bf218e907bd4136007f8b55b9&oe=5F0A6DAB Зеленский назначил Боговина главой Запорожской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 3157
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12.06.2020 13:43 Відповісти
п.с. именно для этого вислюк, ермак и стефанчук протягивают "рЫферендум о изменении территории Украины"
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12.06.2020 13:45 Відповісти
Так Зеленский же обещал что договорится посередине Украины Зеленский назначил Боговина главой Запорожской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 8372
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12.06.2020 13:48 Відповісти
Ему больше нечем заняться ? Он только и занимается сменой министров и глав . Объясните ему , что в стране война . Может он забыл ?
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12.06.2020 13:48 Відповісти
Зеленський призначив Боговіна головою Запорізької ОДА, - указ - Цензор.НЕТ 4535
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12.06.2020 13:50 Відповісти
Готують адмінресурс під місцеві вибори...
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12.06.2020 13:48 Відповісти
Почём ныньче в ОГА главным попахать ?
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12.06.2020 14:18 Відповісти
кловану выборы местные выиграть пообущаешь и довольно.
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12.06.2020 14:57 Відповісти
По количеству комментов видно, что всем совершенно пожую кого он там назначил... Но, народная мудрость гласит - что лучше не садиться не в свои сани!
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12.06.2020 22:19 Відповісти
 
 