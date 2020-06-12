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Зеленский назначил Боговина главой Запорожской ОГА, - указ

Зеленский назначил Боговина главой Запорожской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации и назначил вместо него Виталия Боговина.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №221/2020 глава государства подписал сегодня.

"Назначить Боговина Виталия Викторовича председателем Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Другим указом №220/2020 Зеленский уволил Виталия Туринка с должности главы Запорожской ОГА.

Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78 округу от партии "Слуга народа".

Напомним, ранее правительство согласовало назначение Боговина на должность главы Запорожской ОГА.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20336) назначение (2174) ОГА (2392) Запорожская область (3076)


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Влада пішла на створення так званого «Угорського району». Щойно це рішення було прийнято на засідання Уряду. Не зважаючи на тиск суспільства та відверта нехтування національних інтересів маємо ситуацію, коли Україну штовхають на внутрішню дестабілізацію. Такого не робила жодна влада, навіть за часів режиму Януковича.Чим це може закінчитися? Ми вже бачили в Криму чи на Донбасі. Дії влади Зеленського суперечать здоровому глузду, проте його тут не варто шукати.
Такі дії є злочином проти країни.
https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/104004101_3060913853946396_8650795647531431917_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_oc=AQmHB_6vy_kP0F5ZthoZBrUfiHitOJ4lbSW7Ay0U9nKUBIKsM_9UtSnYmSekcu2Z_yA&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&oh=5755f51bf218e907bd4136007f8b55b9&oe=5F0A6DAB Зеленский назначил Боговина главой Запорожской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 3157
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12.06.2020 13:43 Ответить
п.с. именно для этого вислюк, ермак и стефанчук протягивают "рЫферендум о изменении территории Украины"
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12.06.2020 13:45 Ответить
Так Зеленский же обещал что договорится посередине Украины Зеленский назначил Боговина главой Запорожской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 8372
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12.06.2020 13:48 Ответить
Ему больше нечем заняться ? Он только и занимается сменой министров и глав . Объясните ему , что в стране война . Может он забыл ?
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12.06.2020 13:48 Ответить
Зеленський призначив Боговіна головою Запорізької ОДА, - указ - Цензор.НЕТ 4535
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12.06.2020 13:50 Ответить
Готують адмінресурс під місцеві вибори...
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12.06.2020 13:48 Ответить
Почём ныньче в ОГА главным попахать ?
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12.06.2020 14:18 Ответить
кловану выборы местные выиграть пообущаешь и довольно.
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12.06.2020 14:57 Ответить
По количеству комментов видно, что всем совершенно пожую кого он там назначил... Но, народная мудрость гласит - что лучше не садиться не в свои сани!
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12.06.2020 22:19 Ответить
 
 