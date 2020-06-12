Зеленский назначил Боговина главой Запорожской ОГА, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации и назначил вместо него Виталия Боговина.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №221/2020 глава государства подписал сегодня.
"Назначить Боговина Виталия Викторовича председателем Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
Другим указом №220/2020 Зеленский уволил Виталия Туринка с должности главы Запорожской ОГА.
Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78 округу от партии "Слуга народа".
Напомним, ранее правительство согласовало назначение Боговина на должность главы Запорожской ОГА.
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Влада пішла на створення так званого «Угорського району». Щойно це рішення було прийнято на засідання Уряду. Не зважаючи на тиск суспільства та відверта нехтування національних інтересів маємо ситуацію, коли Україну штовхають на внутрішню дестабілізацію. Такого не робила жодна влада, навіть за часів режиму Януковича.Чим це може закінчитися? Ми вже бачили в Криму чи на Донбасі. Дії влади Зеленського суперечать здоровому глузду, проте його тут не варто шукати.
Такі дії є злочином проти країни.
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жую кого он там назначил... Но, народная мудрость гласит - что лучше не садиться не в свои сани!