Зеленский назначил Боговина главой Запорожской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации и назначил вместо него Виталия Боговина.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №221/2020 глава государства подписал сегодня.

"Назначить Боговина Виталия Викторовича председателем Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Другим указом №220/2020 Зеленский уволил Виталия Туринка с должности главы Запорожской ОГА.

Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78 округу от партии "Слуга народа".

Напомним, ранее правительство согласовало назначение Боговина на должность главы Запорожской ОГА.

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