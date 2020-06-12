Дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус

Дружина Президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Офісу Президента.

При цьому перша леді почувається добре і не має жодних симптомів хвороби. Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні. Її ізолювали від інших членів сім'ї.

Президент України Володимир Зеленський і діти також пройшли тестування, їхні результати негативні.

Під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

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Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хотів заразитися коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".