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Дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус

Дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус

Дружина Президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Офісу Президента.

При цьому перша леді почувається добре і не має жодних симптомів хвороби. Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні. Її ізолювали від інших членів сім'ї.

Президент України Володимир Зеленський і діти також пройшли тестування, їхні результати негативні.

Під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов'язки першої леді мають бути закріплені в законодавстві, - Зеленський

Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хотів заразитися коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".

Дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус 01

Автор: 

карантин (18172) Олена Зеленська (252) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+161
хай виздоравливает. Ей еще передачи в СИЗО носить.
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12.06.2020 14:06
+119
Зеленская получила положительный тест на COVID-19, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7252
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12.06.2020 14:14
+65
Не міг Порох вірус підкинути, він гуманна людина. Зебілам він лише в штани сере
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12.06.2020 14:16
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Дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 8
https://www.facebook.com/groups/856714704671344/?__cft__[0]=AZUWHhdabC-FwTDJ0qqMi55QGRl3IaqAkAZzfwXhhxC0RavTL37jVbpYMN9iP-2z3DlSfgdPfsJGsort6opCMx9I3zs_c1dsrRXCI6z2WhoIwSAjaiwfLvb1MMtTK-VPPAQl13i-2Pc82u1ASCuLRYsrcFmliiYAXjva-jKaNEREEw&__tn__=-UC%2CP-R Сьомий Президент
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ШОУ НА ЖЕНЕДружина президента Зеленського захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 8Дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 8
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. ...и дурной..

Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно. Моральность ?
Зеленский просто проговорился о планах.
Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины
НО!!! никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской
слыхом не слыхивал. Как нет документальных следов этого.Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны ?
Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский не мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души...
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13.06.2020 12:54 Відповісти
Девочке здоровья ! А её мужу - языком не ляпать! заразиться короновирусом он хотел... "не чіпай лихо, доки сидить тихо !"
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13.06.2020 13:49 Відповісти
А чего она не предохранялась когда контачилась?
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13.06.2020 13:53 Відповісти
это что флешмоб новый?
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18.06.2020 13:05 Відповісти
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