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Новости Коронавирус и карантин
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Супруга президента Зеленского заболела коронавирусом

Супруга президента Зеленского заболела коронавирусом

Супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Офиса Президента.

При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении. Ее изолировали от других членов семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязанности первой леди должны быть закреплены в законодательстве, - Зеленский

Супруга президента Зеленского заболела коронавирусом 01

Автор: 

карантин (16729) Елена Зеленская (222) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+161
хай виздоравливает. Ей еще передачи в СИЗО носить.
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12.06.2020 14:06
+119
Зеленская получила положительный тест на COVID-19, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7252
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12.06.2020 14:14
+65
Не міг Порох вірус підкинути, він гуманна людина. Зебілам він лише в штани сере
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12.06.2020 14:16
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Дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 8
https://www.facebook.com/groups/856714704671344/?__cft__[0]=AZUWHhdabC-FwTDJ0qqMi55QGRl3IaqAkAZzfwXhhxC0RavTL37jVbpYMN9iP-2z3DlSfgdPfsJGsort6opCMx9I3zs_c1dsrRXCI6z2WhoIwSAjaiwfLvb1MMtTK-VPPAQl13i-2Pc82u1ASCuLRYsrcFmliiYAXjva-jKaNEREEw&__tn__=-UC%2CP-R Сьомий Президент
https://www.facebook.com/groups/856714704671344/permalink/1188952101447601/?__cft__[0]=AZUWHhdabC-FwTDJ0qqMi55QGRl3IaqAkAZzfwXhhxC0RavTL37jVbpYMN9iP-2z3DlSfgdPfsJGsort6opCMx9I3zs_c1dsrRXCI6z2WhoIwSAjaiwfLvb1MMtTK-VPPAQl13i-2Pc82u1ASCuLRYsrcFmliiYAXjva-jKaNEREEw&__tn__=%2CO%2CP-R 10 хв. ·

ШОУ НА ЖЕНЕДружина президента Зеленського захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 8Дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 8
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. ...и дурной..

Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно. Моральность ?
Зеленский просто проговорился о планах.
Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины
НО!!! никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской
слыхом не слыхивал. Как нет документальных следов этого.Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны ?
Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский не мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души...
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13.06.2020 12:54 Ответить
Девочке здоровья ! А её мужу - языком не ляпать! заразиться короновирусом он хотел... "не чіпай лихо, доки сидить тихо !"
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13.06.2020 13:49 Ответить
А чего она не предохранялась когда контачилась?
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13.06.2020 13:53 Ответить
это что флешмоб новый?
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18.06.2020 13:05 Ответить
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