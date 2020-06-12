Супруга президента Зеленского заболела коронавирусом

Супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Офиса Президента.

При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении. Ее изолировали от других членов семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязанности первой леди должны быть закреплены в законодательстве, - Зеленский