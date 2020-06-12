Супруга президента Зеленского заболела коронавирусом
Супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Офиса Президента.
При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении. Ее изолировали от других членов семьи.
Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.
Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.
Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".
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ШОУ НА ЖЕНЕ
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. ...и дурной..
Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно. Моральность ?
Зеленский просто проговорился о планах.
Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины
НО!!! никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской
слыхом не слыхивал. Как нет документальных следов этого.Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны ?
Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский не мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души...