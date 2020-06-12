КС скасував відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки

Конституційний суд України 11 червня виніс рішення у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів щодо відповідності Конституції України ст. 375 Кримінального кодексу ("Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови") і визнав оспорювану статтю неконституційною.

Про це повідомляє пресслужби КС, передає Цензор.НЕТ.

"Автори клопотання наголошували, що сполучення слів "завідомо неправосудного" є оцінним, його зміст законодавчо не визначений, що не забезпечує передбачності застосування оспорюваної норми Кодексу. На думку народних депутатів України, стаття 375 Кодексу суперечить принципу верховенства права, що порушує вимоги низки статей Основного Закону України", - вказується в повідомленні.

КС дійшов висновку, що в ст. 375 КК України не встановлено критерії, за якими можна встановити, який вирок, рішення або постанова є "несправедливим", а також не розкритий сенс словосполучення "свідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікація якого здійснюється за цією нормою.

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Судді також підкреслили, що кримінальний закон повинен відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності і прогнозованості. Юридична невизначеність ст. 375 нівелює конституційні приписи щодо незалежності суддів.

" З огляду на викладене, Конституційний Суд України встановив, що стаття 375 Кодексу суперечить принципові верховенства права, а саме такому його елементові, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов’язковості судового рішення, а отже, суперечить частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 126, частині першій, пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України.", - вказується в повідомленні.

Згідно з рішенням КС, втрата сили статті відкладається на шість місяців з дня ухвалення рішення. Верховна Рада повинна привести нормативне регулювання, встановлене цією статтею, у відповідність з Конституцією України та цим рішенням.

Рішення КС є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.