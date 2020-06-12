УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8235 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
15 044 108

КС скасував відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки

КС скасував відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки

Конституційний суд України 11 червня виніс рішення у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів щодо відповідності Конституції України ст. 375 Кримінального кодексу ("Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови") і визнав оспорювану статтю неконституційною.

Про це повідомляє пресслужби КС, передає Цензор.НЕТ.

"Автори клопотання наголошували, що сполучення слів "завідомо неправосудного" є оцінним, його зміст законодавчо не визначений, що не забезпечує передбачності застосування оспорюваної норми Кодексу. На думку народних депутатів України, стаття 375 Кодексу суперечить принципу верховенства права, що порушує вимоги низки статей Основного Закону України", - вказується в повідомленні.

КС дійшов висновку, що в ст. 375 КК України не встановлено критерії, за якими можна встановити, який вирок, рішення або постанова є "несправедливим", а також не розкритий сенс словосполучення "свідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікація якого здійснюється за цією нормою.

Також читайте: КС продовжить розгляд подання щодо конституційності закону про люстрацію 23 червня

Судді також підкреслили, що кримінальний закон повинен відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності і прогнозованості. Юридична невизначеність ст. 375 нівелює конституційні приписи щодо незалежності суддів.

" З огляду на викладене, Конституційний Суд України встановив, що стаття 375 Кодексу суперечить принципові верховенства права, а саме такому його елементові, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов’язковості судового рішення, а отже, суперечить частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 126, частині першій, пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України.", - вказується в повідомленні.

Згідно з рішенням КС, втрата сили статті відкладається на шість місяців з дня ухвалення рішення. Верховна Рада повинна привести нормативне регулювання, встановлене цією статтею, у відповідність з Конституцією України та цим рішенням.

Рішення КС є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Автор: 

КС (1427) суддя (1583) юстиція (732)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
ВАРИАНТОВ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ....
КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры - Цензор.НЕТ 7944
показати весь коментар
12.06.2020 14:55
+40
Ну как же себя любимых..
показати весь коментар
12.06.2020 14:49
+34
Воры,взяточники и негодяи,себе подобных не сдают.
показати весь коментар
12.06.2020 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну, дети мои, они в этом случае правы. КТО и КАК определит "неправосудность" ?
Написали бы уж прямо - "нечестное решение"!
показати весь коментар
12.06.2020 20:13 Відповісти
Судова система в Україні здохла офіційно.
показати весь коментар
12.06.2020 20:31 Відповісти
та вже стільки здихала, що й це переживе, але що вважати судовою системою, як кожне чмо при владі хоче собі підпорядкувати, от і борються.
показати весь коментар
13.06.2020 07:13 Відповісти
Твари,.....
Когда этот судейский безпредел закончится.
Они доиграются, что их всех развесят по проспекту на каштанах.....
показати весь коментар
12.06.2020 22:02 Відповісти
Как вовремя для этих "решал в мантиях" не реформировали! Что хотят, то и принимают.
показати весь коментар
12.06.2020 23:19 Відповісти
Судьи совсем совесть и страх потеряли при новой власти, ни закона, ни гнева народного не боятся. Мало того, что зарплаты по 200 - 300 тыс. в месяц получают, так еще и отвечать за свои решения не хотят. Зачем народу такую касту неприкасаемых содержать?
показати весь коментар
13.06.2020 04:59 Відповісти
Что бы закончить В Украине это ******** надо сделать две вещи:
-убрать из криминального кодекса "судейские коррупционные вилки" типа 10 минимальных ИЛИ СЕМЬ ЛЕТ колонии;
- судей ВЫБИРАТЬ на ГОД( с возможным продлением срока,но через выборы);
НЕ НАЗНАЧАТЬ тех кто нас судит.ВЫБИРАТЬ( может хоть в этом случае,ВАЖНОМ для каждого ,в судьи пройдут честные В ТРЕТЬЕМ поколении люди,а не бизнесмены на юридическом поприще) на выборах!!!!
показати весь коментар
13.06.2020 06:16 Відповісти
ТОРЖЕСТВО ЗЕленой П#ЗДОТЫ.
В честь ЭТОГО - главная ЗЕленая МРАЗЬ сегодня вечером торжественно исполнит МУРКУ на ПИАНИНЕ.
показати весь коментар
13.06.2020 11:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 