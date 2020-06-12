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Новости Правосудие
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КС отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры

КС отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры

Конституционный суд Украины 11 июня принял решение по делу по конституционному представлению 55 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины ст. 375 Уголовного кодекса ("Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления") и признал оспариваемую статью неконституционной.

Об этом сообщает пресс-службы КС, передает Цензор.НЕТ.

"Авторы ходатайства отмечали, что сочетание слов "заведомо неправосудного" является оценочным, его содержание законодательно не определено, не обеспечивает прогнозируемость применения оспариваемой нормы Кодекса. По мнению народных депутатов Украины, статья 375 Кодекса противоречит принципу верховенства права, нарушает требования ряда статей Основного Закона Украины", - указывается в сообщении.

КС пришел к выводу, что в ст. 375 УК Украины не установлены критерии, по которым можно установить, какой приговор, решение или постановление является "неправосудным", а также не раскрыт смысл словосочетания "заведомо неправосудный", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификация которого осуществляется по этой норме.

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Судьи также подчеркнули, что уголовный закон должен соответствовать требованиям юридической определенности, ясности, недвусмысленности и прогнозируемости. Юридическая неопределенность ст. 375 нивелирует конституционные предписания касательно независимости судей.

"Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины установил, что статья 375 Кодекса противоречит принципу верховенства права, а именно такому его элементу, как юридическая определенность, и не согласуется с принципами независимости судей, обязательности судебного решения, а следовательно, противоречит ч. 1 ст. 8, ч. 1, 2 ст. 126, ч. 1, п. 9 ч. 2 ст. 129 Конституции Украины", - указывается в сообщении.

Согласно решению КС, утрата силы статьи откладывается на шесть месяцев со дня принятия решения. Верховная Рада должна привести нормативное регулирование, установленное этой статьей, в соответствие с Конституцией Украины и этим решением.

Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Автор: 

КС (2248) судья (2646) юстиция (758)


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Топ комментарии
+50
ВАРИАНТОВ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ....
КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры - Цензор.НЕТ 7944
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12.06.2020 14:55
+40
Ну как же себя любимых..
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12.06.2020 14:49
+34
Воры,взяточники и негодяи,себе подобных не сдают.
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12.06.2020 14:50
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Ну, дети мои, они в этом случае правы. КТО и КАК определит "неправосудность" ?
Написали бы уж прямо - "нечестное решение"!
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12.06.2020 20:13 Ответить
Судова система в Україні здохла офіційно.
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12.06.2020 20:31 Ответить
та вже стільки здихала, що й це переживе, але що вважати судовою системою, як кожне чмо при владі хоче собі підпорядкувати, от і борються.
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13.06.2020 07:13 Ответить
Твари,.....
Когда этот судейский безпредел закончится.
Они доиграются, что их всех развесят по проспекту на каштанах.....
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12.06.2020 22:02 Ответить
Как вовремя для этих "решал в мантиях" не реформировали! Что хотят, то и принимают.
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12.06.2020 23:19 Ответить
Судьи совсем совесть и страх потеряли при новой власти, ни закона, ни гнева народного не боятся. Мало того, что зарплаты по 200 - 300 тыс. в месяц получают, так еще и отвечать за свои решения не хотят. Зачем народу такую касту неприкасаемых содержать?
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13.06.2020 04:59 Ответить
Что бы закончить В Украине это ******** надо сделать две вещи:
-убрать из криминального кодекса "судейские коррупционные вилки" типа 10 минимальных ИЛИ СЕМЬ ЛЕТ колонии;
- судей ВЫБИРАТЬ на ГОД( с возможным продлением срока,но через выборы);
НЕ НАЗНАЧАТЬ тех кто нас судит.ВЫБИРАТЬ( может хоть в этом случае,ВАЖНОМ для каждого ,в судьи пройдут честные В ТРЕТЬЕМ поколении люди,а не бизнесмены на юридическом поприще) на выборах!!!!
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13.06.2020 06:16 Ответить
ТОРЖЕСТВО ЗЕленой П#ЗДОТЫ.
В честь ЭТОГО - главная ЗЕленая МРАЗЬ сегодня вечером торжественно исполнит МУРКУ на ПИАНИНЕ.
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13.06.2020 11:33 Ответить
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