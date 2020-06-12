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Суд відмовився відновлювати Трубу на посаді директора ДБР

Суд відмовився відновлювати Трубу на посаді директора ДБР

Касаційний адміністративний суд України відмовив екскерівнику ДБР Роману Трубі, який просив визнати недійсним грудневий указ Зеленського про своє звільнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбуВерховного Суду України.

"Таке рішення сьогодні, 12 червня 2020 року, прийняла колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Романа Труби до Президента України Володимира Зеленського, третя особа - Державне бюро розслідувань", - сказано в повідомленні.

Повний текст рішення суду обіцяють оприлюднити протягом 5 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд відклав розгляд позову ексглави ДБР Труби до Зеленського

Автор: 

Верховний Суд (1189) суд (11674) Труба Роман (290)


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трубі - труба
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12.06.2020 15:13 Відповісти
Суд отказался восстанавливать Трубу в должности директора ГБР - Цензор.НЕТ 92
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12.06.2020 15:14 Відповісти
Тот неловкий момент,когда тобой воспользовались как презервативом и брезгливо выбросили.
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12.06.2020 15:15 Відповісти
это нормально … интересно, дело на него завели ?????????? или все заняты "хулиганством" Порошенко ???????????
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12.06.2020 15:17 Відповісти
Как прецедент - это хорошо: меньше всякие негодяи будут восстанавливаться через суд на свои должности и получать из бюджета огромные компенсации за вынужденный прогул.
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12.06.2020 15:41 Відповісти
 
 