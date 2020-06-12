Суд відмовився відновлювати Трубу на посаді директора ДБР
Касаційний адміністративний суд України відмовив екскерівнику ДБР Роману Трубі, який просив визнати недійсним грудневий указ Зеленського про своє звільнення.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбуВерховного Суду України.
"Таке рішення сьогодні, 12 червня 2020 року, прийняла колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Романа Труби до Президента України Володимира Зеленського, третя особа - Державне бюро розслідувань", - сказано в повідомленні.
Повний текст рішення суду обіцяють оприлюднити протягом 5 днів.
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