РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7928 посетителей онлайн
Новости
1 433 6

Суд отказался восстанавливать Трубу в должности директора ГБР

Суд отказался восстанавливать Трубу в должности директора ГБР

Кассационный административный суд Украины отказал экс-руководителю ГБР Роману Трубе, которые просил признать недействительным декабрьский указ Зеленского о своем увольнении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда Украины.

"Такое решение сегодня, 12 июня 2020, приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Романа Трубы к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, третье лицо - Государственное бюро расследований", - сказано в сообщении.

Полный текст решения суда обещают обнародовать в течение 5 дней.

Также на Цензор.НЕТ: Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Верховный Суд (1097) суд (25092) Труба Роман (297)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трубі - труба
показать весь комментарий
12.06.2020 15:13 Ответить
Суд отказался восстанавливать Трубу в должности директора ГБР - Цензор.НЕТ 92
показать весь комментарий
12.06.2020 15:14 Ответить
Тот неловкий момент,когда тобой воспользовались как презервативом и брезгливо выбросили.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:15 Ответить
это нормально … интересно, дело на него завели ?????????? или все заняты "хулиганством" Порошенко ???????????
показать весь комментарий
12.06.2020 15:17 Ответить
Как прецедент - это хорошо: меньше всякие негодяи будут восстанавливаться через суд на свои должности и получать из бюджета огромные компенсации за вынужденный прогул.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:41 Ответить
 
 