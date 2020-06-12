Суд отказался восстанавливать Трубу в должности директора ГБР

Кассационный административный суд Украины отказал экс-руководителю ГБР Роману Трубе, которые просил признать недействительным декабрьский указ Зеленского о своем увольнении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда Украины.

"Такое решение сегодня, 12 июня 2020, приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Романа Трубы к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, третье лицо - Государственное бюро расследований", - сказано в сообщении.

Полный текст решения суда обещают обнародовать в течение 5 дней.

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