Суд отказался восстанавливать Трубу в должности директора ГБР
Кассационный административный суд Украины отказал экс-руководителю ГБР Роману Трубе, которые просил признать недействительным декабрьский указ Зеленского о своем увольнении.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда Украины.
"Такое решение сегодня, 12 июня 2020, приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Романа Трубы к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, третье лицо - Государственное бюро расследований", - сказано в сообщении.
Полный текст решения суда обещают обнародовать в течение 5 дней.
Также на Цензор.НЕТ: Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы. ДОКУМЕНТ
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