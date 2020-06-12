Саакашвілі назвав катастрофою можливе впровадження другого рівня пенсійної системи в Україні

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розкритикував законопроєкт щодо впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи), який зараз розглядають у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час засідання Федерації роботодавців України (ФРУ), коментуючи слова глави Федерації металургів України Сергія Біленького.

"Те, що зараз активно лобіюється профільним комітетом Верховної Ради України, - це так звана пенсійна реформа, запровадження другого рівня пенсійного забезпечення. Тут багато говорили про те, що гроші забираються з реального сектору економіки, розподіляються в сектор фінансових послуг, банківський сектор. Що по суті робить цей другий рівень пенсійної реформи? Це загальнообов’язковий рівень, який передбачає на першому етапі на додаток до ЄСВ, до податку на доходи фізичних осіб приблизно по 2% як з робітників, так і з роботодавців. Це законопроєкт №2683 Галини Третякової, який був схвалений профільним комітетом Верховної Ради", - зауважив Біленький.

У відповідь на запитання Саакашвілі, чи передбачає це додаткове навантаження на фонд оплати праці, голова Федерації металургів України додав: "Так, зараз у нас навантаження на фонд оплати праці становить 41,5%, а на першому етапі воно збільшиться ще на 4%". "Катастрофа!" - відповів на це Саакашвілі.

"У грошах це буде близько 100 мільярдів гривень щороку збиратися. З огляду на те, що в нас немає фондового ринку взагалі, як і куди ці кошти будуть інвестовані, невідомо", - додав Біленький. "Навпаки, треба знижувати", - додав Саакашвілі.

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