Саакашвілі назвав катастрофою можливе впровадження другого рівня пенсійної системи в Україні
Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розкритикував законопроєкт щодо впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи), який зараз розглядають у Верховній Раді.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час засідання Федерації роботодавців України (ФРУ), коментуючи слова глави Федерації металургів України Сергія Біленького.
"Те, що зараз активно лобіюється профільним комітетом Верховної Ради України, - це так звана пенсійна реформа, запровадження другого рівня пенсійного забезпечення. Тут багато говорили про те, що гроші забираються з реального сектору економіки, розподіляються в сектор фінансових послуг, банківський сектор. Що по суті робить цей другий рівень пенсійної реформи? Це загальнообов’язковий рівень, який передбачає на першому етапі на додаток до ЄСВ, до податку на доходи фізичних осіб приблизно по 2% як з робітників, так і з роботодавців. Це законопроєкт №2683 Галини Третякової, який був схвалений профільним комітетом Верховної Ради", - зауважив Біленький.
У відповідь на запитання Саакашвілі, чи передбачає це додаткове навантаження на фонд оплати праці, голова Федерації металургів України додав: "Так, зараз у нас навантаження на фонд оплати праці становить 41,5%, а на першому етапі воно збільшиться ще на 4%". "Катастрофа!" - відповів на це Саакашвілі.
"У грошах це буде близько 100 мільярдів гривень щороку збиратися. З огляду на те, що в нас немає фондового ринку взагалі, як і куди ці кошти будуть інвестовані, невідомо", - додав Біленький. "Навпаки, треба знижувати", - додав Саакашвілі.
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- за зарплату пол миллиона гривен в месяц?
каждый доживший до пенсии является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
https://www.facebook.com/sovdepia.ru/videos/673819733180937/UzpfSTEwMDAxMjQwMDk2MzUzMTo5NDA0OTE4NDk3MDc1MDU/
Як раніше приймалось, то і впроваджувалось. А це кліпають казна що...Де воно все ? Для чого ?
https://www.ekhokavkaza.com/a/29687692.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/29687692.html
1. Обязательная общегосударственная
2. Обязательная частная пенсия
3. Добровольная частная пенсия.
Примечание: обязательная частная - это тупое население всё равно пропьёт зарплату до копейки, поэтому его обязывают выбрать частный пенсионный фонд и самому себе откладывать на старость.
Правда в том, что накопительная система нужна в любом случае. Вот только ныне продвигаемые законопроект 2683 - жалкое подобие отозванного 29.08.2019 законопроекта 6677, который мало того, что вводил накопительную систему, так ещё и железобетонно отбирал у чиновников право вообще как-либо влиять на деньги учасников Накопительной системы.
Как пример: новыми правками взносы в накопительную систему - это "увеличившийся ЕСВ", который должен платиться на счета наложки и оттуда уже будут переводиться на счета ПФУ, а потом уже на счета НПФ. А даже действующий закон говорит о прямом переводе от работодателя сразу на счет НПФ (законопроект 6677 это тоже предполагал).
Ещё: законопроект 6677 предполагал возожность траты накопленных в накопительной системе денег на: обучение, улучшение жилищных условий. Т.е. фактически накопительная система рассматривалась как принудительный механизм накопления каждым для серьезных трат, не ограниченных инвалидностью или пенсией. Ибо большинство даже 1000 баксов за всю жизнь не способны накопить.
В общем, саак - дебил. Да и ты не далеко от него ушел, раз не понимаешь важности внедрения накопительной системы.
и под матрацем или в 3-х литровой банке ...или в недвижимости ....или еще как-то...
главное условие - кто может финансово и хочет морально ))))
1) формируется фонд базового пособия по старости (это определенно рассчитаная сумма на человека - полуторный или двойной прожиточный минимум) отчисления не процентом, а фиксированной сумой с каждого работающего. И будут ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ, пусть каждый самостоятельно для себя решает, сколько откладывать на свой счет себе на старость или вообще этого не делать, но тогда будет получать после выхода на пенсию, только базовае пособие (минималку)!
Нє, ну, взали, дали мізер з травня - але лише за рахунок боргів.
А що далі?
Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис.
Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР.
Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)
Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны.
Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.
Чудес не бывает.
На одного врача появится N работников страховых фирм. Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг.
При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента.
Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).
Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?
Аналогично и обязательные многолетние накопления "в фонд" могут в любой момент также поделить на ту же "сотню тысяч"…