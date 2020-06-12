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Саакашвілі назвав катастрофою можливе впровадження другого рівня пенсійної системи в Україні

Саакашвілі назвав катастрофою можливе впровадження другого рівня пенсійної системи в Україні

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розкритикував законопроєкт щодо впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи), який зараз розглядають у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час засідання Федерації роботодавців України (ФРУ), коментуючи слова глави Федерації металургів України Сергія Біленького.

"Те, що зараз активно лобіюється профільним комітетом Верховної Ради України, - це так звана пенсійна реформа, запровадження другого рівня пенсійного забезпечення. Тут багато говорили про те, що гроші забираються з реального сектору економіки, розподіляються в сектор фінансових послуг, банківський сектор. Що по суті робить цей другий рівень пенсійної реформи? Це загальнообов’язковий рівень, який передбачає на першому етапі на додаток до ЄСВ, до податку на доходи фізичних осіб приблизно по 2% як з робітників, так і з роботодавців. Це законопроєкт №2683 Галини Третякової, який був схвалений профільним комітетом Верховної Ради", - зауважив Біленький.

У відповідь на запитання Саакашвілі, чи передбачає це додаткове навантаження на фонд оплати праці, голова Федерації металургів України додав: "Так, зараз у нас навантаження на фонд оплати праці становить 41,5%, а на першому етапі воно збільшиться ще на 4%". "Катастрофа!" - відповів на це Саакашвілі.

"У грошах це буде близько 100 мільярдів гривень щороку збиратися. З огляду на те, що в нас немає фондового ринку взагалі, як і куди ці кошти будуть інвестовані, невідомо", - додав Біленький. "Навпаки, треба знижувати", - додав Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр економіки Петрашко не підтримує запровадження другого етапу пенсійної реформи в Україні

Автор: 

пенсіонери (888) пенсійна реформа (726) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+16
мертвий
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12.06.2020 19:53
+13
А потім виясниться що приватний фонд кудись зник в невідомому напрямку.
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12.06.2020 20:07
+9
для власти лучший пенсионер - нищий пенсионер
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12.06.2020 19:44
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для власти лучший пенсионер - нищий пенсионер
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12.06.2020 19:44 Відповісти
мертвий
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12.06.2020 19:53 Відповісти
мертвый не голосует , а нищие пенсионеры опора любой власти
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12.06.2020 20:26 Відповісти
"Голобородько" перекриє це серед молоді. І пофік, що воно стане Голохвастовим, зате не Порох і "па пріколу", бо буде весело!
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12.06.2020 21:06 Відповісти
А чем занимается этот политический гастарбайтер
- за зарплату пол миллиона гривен в месяц?
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12.06.2020 20:27 Відповісти
Его задача -- Пороха и ЕС валить. Славко уже отработанный материал, сдулся.
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12.06.2020 20:36 Відповісти
***
каждый доживший до пенсии является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
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12.06.2020 20:08 Відповісти
Саакашвілі назвав катастрофою можливе впровадження другого рівня пенсійної системи в Україні - Цензор.НЕТ 830
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12.06.2020 20:34 Відповісти
Михо здорово вляпався, почав брехати, значить скоро екстрадиція в Грузію.
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12.06.2020 21:11 Відповісти
Хинкали-совесть нации!
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12.06.2020 20:41 Відповісти
нет мертвый пенсионер для власти лучше
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13.06.2020 08:09 Відповісти
не в тему карлсона, но согласитесь, руцкая оброзовательная система самая передовая в мире.

https://www.facebook.com/sovdepia.ru/videos/673819733180937/UzpfSTEwMDAxMjQwMDk2MzUzMTo5NDA0OTE4NDk3MDc1MDU/
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12.06.2020 19:45 Відповісти
Я так собі думаю...оця вся турборежимобєсія пароаменту дає на виході якісь толкові закони ?
Як раніше приймалось, то і впроваджувалось. А це кліпають казна що...Де воно все ? Для чого ?
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12.06.2020 19:48 Відповісти
Шоу. Квартал-95 знає толк в шоу.
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12.06.2020 19:57 Відповісти
Получается, кто в лес, кто по дрова, кто-то умирает в 30 лет, кто-то в 70 и это для государства не выгодно. Выгодно когда будут умирать при выходе на пенсию.
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12.06.2020 19:50 Відповісти
Саакашвили играет в дудку олигархов . Готовится к выборам , где нужна денежка . Может сойти за очередного мессию(от олигархов), для разочарованных 73% , в своём кумире Зе .
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12.06.2020 19:52 Відповісти
Саакашвілі,за правду, скоро буде i цій владі кісткою в горлі.Чи не так,бариги?
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12.06.2020 19:57 Відповісти
Нет,не так.Что-то он притих.Сидит и не шевелится.
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12.06.2020 20:08 Відповісти
Вроде писали, что в Грузии вообще пенсий нет. Саакашвили хочет того же и для Украины?
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12.06.2020 19:58 Відповісти
в Грузии пенсии есть. Это в Китае пенсии получают только бюджетники.
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12.06.2020 20:08 Відповісти
Понятно. Спасибо.
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12.06.2020 21:34 Відповісти
Кто-то придумал, а кто-то повторил)) Пенсия в Грузии на начало года составляла коло $80.
https://www.ekhokavkaza.com/a/29687692.html

https://www.ekhokavkaza.com/a/29687692.html
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12.06.2020 20:43 Відповісти
Стадо зеленых овец называет реформами обдираловку бизнеса новыми поборами ради интересов банковской мафии,гетьманович готов под носом у зельки разрушить экономику Украины полностью.
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12.06.2020 19:58 Відповісти
Саакашвілі назвав катастрофою можливе впровадження другого рівня пенсійної системи в Україні - Цензор.НЕТ 4441.
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12.06.2020 20:00 Відповісти
Накопичені кошти можуть зникнути разом з цією владою і большой прівєт лохам.
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12.06.2020 20:01 Відповісти
ну так Саакашвили об этом и говорит
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12.06.2020 20:09 Відповісти
Так, але ж лохів можуть змусити...
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12.06.2020 20:10 Відповісти
ТРи вида пенсии:
1. Обязательная общегосударственная
2. Обязательная частная пенсия
3. Добровольная частная пенсия.

Примечание: обязательная частная - это тупое население всё равно пропьёт зарплату до копейки, поэтому его обязывают выбрать частный пенсионный фонд и самому себе откладывать на старость.
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12.06.2020 20:03 Відповісти
А потім виясниться що приватний фонд кудись зник в невідомому напрямку.
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12.06.2020 20:07 Відповісти
для того они и появляются, чтоб регулярно исчезать уже 28 лет
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12.06.2020 21:17 Відповісти
Это не вопрос модели!
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13.06.2020 09:02 Відповісти
Самый лучший частный пенсионный фонд - это банка, стеклянная, и под кроватью (собственной). Не путать с судном.
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12.06.2020 21:37 Відповісти
Не без опасно под кроватью в шкафу и под матрасом деньги хранить, там всегда в первую очередь вор ищет
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13.06.2020 01:27 Відповісти
Всё равно в конце концов достанут и пропьют.
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13.06.2020 09:04 Відповісти
Для того, чтобы была нормальная накопительная пенсионная система - как в развитых экономиках - должны быть развитыми (конкурентные) фондовые рынки - в Украине нет и не будет с ближайшем будущем таких рынков - для этого должна расти экономика чтобы были доходы у бизнеса и населения. Тогда появится потребность вкладывать излишки денег в доходные активы, которые должны торговаться на ликвидных фондовых рынках. В западной пенсионной системе существуют ограничения даже для вложения пенсионных денег в рискованные активы и в бумаги фирмы нанимателя, не менее 10% должны быть безрисковые бумаги Минфина, и определенные условия к диверсификации портфеля вкладчика. Никаких условий - даже их следов - нет в Украине для этого нововведения. Делают это люди, которые сознательно хотят ограбить и так нищих людей - это хороший приём залезть в карман, отнять у вас будущие средства к существованию и дать вам сдохнуть от нищеты.
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12.06.2020 20:06 Відповісти
Чем тебе не нравятся наши доходные облигации минфина?

Правда в том, что накопительная система нужна в любом случае. Вот только ныне продвигаемые законопроект 2683 - жалкое подобие отозванного 29.08.2019 законопроекта 6677, который мало того, что вводил накопительную систему, так ещё и железобетонно отбирал у чиновников право вообще как-либо влиять на деньги учасников Накопительной системы.

Как пример: новыми правками взносы в накопительную систему - это "увеличившийся ЕСВ", который должен платиться на счета наложки и оттуда уже будут переводиться на счета ПФУ, а потом уже на счета НПФ. А даже действующий закон говорит о прямом переводе от работодателя сразу на счет НПФ (законопроект 6677 это тоже предполагал).

Ещё: законопроект 6677 предполагал возожность траты накопленных в накопительной системе денег на: обучение, улучшение жилищных условий. Т.е. фактически накопительная система рассматривалась как принудительный механизм накопления каждым для серьезных трат, не ограниченных инвалидностью или пенсией. Ибо большинство даже 1000 баксов за всю жизнь не способны накопить.

В общем, саак - дебил. Да и ты не далеко от него ушел, раз не понимаешь важности внедрения накопительной системы.
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13.06.2020 11:01 Відповісти
все правильно он говорит. в наших условиях нельзя вводить накопительную пенсию
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12.06.2020 20:10 Відповісти
я думаю тот кто может и хочет накопительную пенсию...тот ее и так накопит )))
и под матрацем или в 3-х литровой банке ...или в недвижимости ....или еще как-то...
главное условие - кто может финансово и хочет морально ))))
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12.06.2020 20:11 Відповісти
Так в том то и цимес, чтоб выкурить такого "накопителя" из под матраса и произвести законное "изъятие под протокол"!
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12.06.2020 20:20 Відповісти
так и делаю . всегда знал . что пенсий может и не быть .и они в руках ворюжек .
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12.06.2020 20:33 Відповісти
Он прав в частном случае с Украиной, их попросту разворуют, а накопительные фонды обанкротят (и люди останутся без накоплений в старости), а "нагружка на фонд зарплаты" дело второе. Как должна быть выстроена справедливая пенсионная система:
1) формируется фонд базового пособия по старости (это определенно рассчитаная сумма на человека - полуторный или двойной прожиточный минимум) отчисления не процентом, а фиксированной сумой с каждого работающего. И будут ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ, пусть каждый самостоятельно для себя решает, сколько откладывать на свой счет себе на старость или вообще этого не делать, но тогда будет получать после выхода на пенсию, только базовае пособие (минималку)!
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12.06.2020 20:26 Відповісти
Саакашвили пообещал :"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. "/Процесс выполнения обещания пошёл.
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12.06.2020 20:31 Відповісти
А хто знав тодi за корону вiрус ?Хто знав що приповзе @лядська циркова труппа до влади ?
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12.06.2020 21:09 Відповісти
А хто знав / А кого это волнует. Пацан сказал-пацан сделал.
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12.06.2020 21:28 Відповісти
якщо "два місяці" - то навіть, якщо рахувати з 29.08.2019р (призначення 1-го уряду Зе), станом на 01.11.2019р. пенсії не збільшились; а до короновірусу було ще чотири місяці... Тим не менше, саме четвертий квартал 2019 і перший 2020 - показали мінус ВВП і промвиробництва. Звідки взяти збільшення пенсій в таких умовах?
Нє, ну, взали, дали мізер з травня - але лише за рахунок боргів.
А що далі?
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12.06.2020 21:57 Відповісти
Следует вспомнить, что дефицит Пфу начался после того, как гениальный Сеня Кролик уменьшил отчисления из фонда зарплаты в Пфу, которые платили работодатели якобы чтобы вывести зарплаты из тени. И теперь имеем катастрофический постоянный дефицит Пфу.
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12.06.2020 22:02 Відповісти
Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР.
Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис.
Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР.
Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)

Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.

Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.

И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны.
Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.
Чудес не бывает.
На одного врача появится N работников страховых фирм. Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг.
При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента.
Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).
Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?
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12.06.2020 20:40 Відповісти
Бред ! особенно "искренность его желания сделать полезное для страны. " его у популиста лже нерона никогда не было. Он даже не понимает понятие страна
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12.06.2020 21:51 Відповісти
Пример есть: для расчёта нынешних пенсий зарплаты времён СССР поделили на сто тысяч - то есть, например, за 1980 год моя зарплата старшего инженера составила аж 0,02482 грн (2,5 копейки) вместо 2482 советских рублей. А рубль тогда стоил пару долларов США.
Аналогично и обязательные многолетние накопления "в фонд" могут в любой момент также поделить на ту же "сотню тысяч"…
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12.06.2020 21:48 Відповісти
Какую зарплату из госбюджета клоун положил своему коллеге за то что он мочил проукраинскую власть ?
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12.06.2020 21:48 Відповісти
Второй этап реформы это афера.
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12.06.2020 21:59 Відповісти
И снова грузин прав....
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12.06.2020 22:11 Відповісти
Что то не слышно о достижениях генацвале? Уже придумал,что будет лепетать за отмазки и кто мешал ,,раформатору,,?
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12.06.2020 23:10 Відповісти
Галстук хоть не жевал холерик
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13.06.2020 01:28 Відповісти
Только дебил может рассуждать о "катастрофичности" внедрения накопительной системы.
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13.06.2020 11:03 Відповісти
Ще нічого не зібрали, а вже кричать, що невідомо куди інвестувати. Враження, що шукають причини, щоб нічого не робити.
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13.06.2020 15:46 Відповісти
 
 