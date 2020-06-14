У "слуги народу" Перебийноса підтвердили коронавірус, - заступник голови фракції Кравчук
У Верховній Раді зафіксували новий випадок COVID-19. Зараження підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Максима Перебийноса.
Про це LIGA.net повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, депутат почувається нормально, перебуває на самоізоляції і лікується вдома.
На цьому тижні, за інформацією Кравчук, комітет, в який входить Перебийніс, проводив засідання в режимі відеоконференції. Однак минулого тижня він був у залі, тому зараз апарат Ради становить список осіб, з якими контактував депутат.
"Минулого тижня (нардеп Перебийніс. - Ред.) був у залі. Апарат ВР складає список осіб, з якими він контактував", - розповіла Кравчук.
Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, ні у кого з учасників української делегації, членів Кабміну і представників ОП, які відвідали 12 червня Париж в рамках робочої поїздки, коронавірус не виявлено.
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на зеленую природу4- самоизоляцию
про сифилис тоже будут писать у слуг народа ?
- Ти ж синку там пильнуй. Дівчата зараз розбещені, хвороби різні мають. Будь обережним. Не дай Бог підхватиш якусь заразу. Приїдеш додому - заразиш жінку, невістка - мене, я - мамку. А ти ж нашу мамку знаєш - вимре все село...
- Panie profesorze, czy forma "porachuję" jest poprawna?
- W zasadzie tak, ale lepiej powiedzieć "już czas, panowie".
Зебил с Ленкой-сепаркой, две вонючки в Оман майнут....
И из их воры т.ж. мразота потянулась на моря!