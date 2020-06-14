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Новини Коронавірус і карантин
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У "слуги народу" Перебийноса підтвердили коронавірус, - заступник голови фракції Кравчук

У

У Верховній Раді зафіксували новий випадок COVID-19. Зараження підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Максима Перебийноса.

Про це LIGA.net повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, депутат почувається нормально, перебуває на самоізоляції і лікується вдома.

На цьому тижні, за інформацією Кравчук, комітет, в який входить Перебийніс, проводив засідання в режимі відеоконференції. Однак минулого тижня він був у залі, тому зараз апарат Ради становить список осіб, з якими контактував депутат.

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"Минулого тижня (нардеп Перебийніс. - Ред.) був у залі. Апарат ВР складає список осіб, з якими він контактував", - розповіла Кравчук.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, ні у кого з учасників української делегації, членів Кабміну і представників ОП, які відвідали 12 червня Париж в рамках робочої поїздки, коронавірус не виявлено.

ВР (14971) карантин (18172) Слуга народу (2812) Кравчук Євгенія (374) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Нормально так Ленка погудела
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14.06.2020 05:34
+12
Ещё месячишко коронабесия, и за упоминание этой белиберды - будут просто давать в торец.
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14.06.2020 02:25
+11
Думаешь, что они ее там всей партией того?
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14.06.2020 03:01
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ленка нашкодила
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14.06.2020 01:44 Відповісти
Думаешь, что они ее там всей партией того?
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14.06.2020 03:01 Відповісти
У "слуги народу" Перебийноса підтвердили коронавірус, - заступник голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 7750
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14.06.2020 13:11 Відповісти
У "слуги народу" Перебийноса підтвердили коронавірус, - заступник голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 3137
на зеленую природу4- самоизоляцию
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14.06.2020 14:01 Відповісти
нафига ето в новостях писать
про сифилис тоже будут писать у слуг народа ?
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14.06.2020 10:58 Відповісти
І не кажи. Топновость. У слуги знайшли герпес! У слуги знайшли глистів.
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14.06.2020 11:04 Відповісти
пишуть, бо за них всі переживають
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14.06.2020 14:02 Відповісти
но-но-но, це ж "наші люди". Ще https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00H7T6AzRLFM8Pu0C8e8RcwZIfdUQ:1592135012293&q=%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwipgN6OnYHqAhWhw6YKHZoLBIMQkeECKAB6BAgRECo ліпосакцію Сивосі зроблять і взагалі свято настане....
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14.06.2020 14:43 Відповісти
зелибобы пьющие кофию, - главный рассадник коронавируса
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14.06.2020 01:45 Відповісти
У "слуги народа" Перебийниса подтвердили коронавирус, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 2455
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14.06.2020 02:07 Відповісти
зелибобы - рпссадник коронавируса, потому что они тупые
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14.06.2020 01:50 Відповісти
😀😀😀
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14.06.2020 09:26 Відповісти
Ви зав кожного прислугу будете доповідати? Якщо здохне,на його місце інший прийде.
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14.06.2020 02:04 Відповісти
Але поки що,жоден керманич не здох.
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14.06.2020 02:05 Відповісти
У "слуги народа" Перебийниса подтвердили коронавирус, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 9083
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14.06.2020 02:13 Відповісти
Ещё месячишко коронабесия, и за упоминание этой белиберды - будут просто давать в торец.
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14.06.2020 02:25 Відповісти
Dobra, zwijaj się, klaunie
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14.06.2020 08:32 Відповісти
И сколько таких больных из обноруженых случаев ковида 19.Степаша сучий потрох чего молчишь. Набрали по обьявлению министров- шарлатанов мля.
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14.06.2020 04:38 Відповісти
Нормально так Ленка погудела
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14.06.2020 05:34 Відповісти
Вы збли опчть коньяк достатавать.желаю всем депутатам заразиться
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14.06.2020 06:55 Відповісти
Шо интересно не один из них не здох! А это настораживает! Может и не болеют вовсе?
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14.06.2020 07:15 Відповісти
Этот слуга тоже чпокал ленку, что подхватил короновирус?!
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14.06.2020 07:19 Відповісти
Клізьму Есмарха треба про всяк випадок. Три відра! У "слуги народа" Перебийниса подтвердили коронавирус, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 9492
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14.06.2020 07:21 Відповісти
Кожному...
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14.06.2020 09:20 Відповісти
Батько наставляє сина перед виїздом на курорт: -
- Ти ж синку там пильнуй. Дівчата зараз розбещені, хвороби різні мають. Будь обережним. Не дай Бог підхватиш якусь заразу. Приїдеш додому - заразиш жінку, невістка - мене, я - мамку. А ти ж нашу мамку знаєш - вимре все село...
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14.06.2020 07:40 Відповісти
Так у Блазня донька перепишить будь ласка!
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14.06.2020 07:44 Відповісти
які чудові новини останнім часом....
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14.06.2020 07:45 Відповісти
анекдот:
- Panie profesorze, czy forma "porachuję" jest poprawna?
- W zasadzie tak, ale lepiej powiedzieć "już czas, panowie".
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14.06.2020 08:56 Відповісти
властные дебилы. вы выпустили на улицы людей больных туберкулезом. большинство из них с открытой формой. а вы пугаете каким то сраным коронавирусом..
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14.06.2020 08:57 Відповісти
И самое интересное ,воно нэ сдохнэ,воно выживе. Сколько времени людей будут разводить эти слуги олигархов?Я бы понял -заболел зеленозадый и сдох -и это было бы правильно.А нет -зеленозадые они для того и созданы ,чтобы выживать и гадить людям .
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14.06.2020 09:36 Відповісти
от це погано
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14.06.2020 14:45 Відповісти
ахаха, походу Ленка контактирует не с мужем, а с Перебийносом. ))
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14.06.2020 10:54 Відповісти
Начался летний сезон - ублюдки потянулись отдыхать?
Зебил с Ленкой-сепаркой, две вонючки в Оман майнут....
И из их воры т.ж. мразота потянулась на моря!
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14.06.2020 12:35 Відповісти
Ну и что?
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14.06.2020 17:31 Відповісти
 
 