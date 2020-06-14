У "слуги народу" Перебийноса підтвердили коронавірус, - заступник голови фракції Кравчук

У Верховній Раді зафіксували новий випадок COVID-19. Зараження підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Максима Перебийноса.

Про це LIGA.net повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, депутат почувається нормально, перебуває на самоізоляції і лікується вдома.

На цьому тижні, за інформацією Кравчук, комітет, в який входить Перебийніс, проводив засідання в режимі відеоконференції. Однак минулого тижня він був у залі, тому зараз апарат Ради становить список осіб, з якими контактував депутат.

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"Минулого тижня (нардеп Перебийніс. - Ред.) був у залі. Апарат ВР складає список осіб, з якими він контактував", - розповіла Кравчук.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, ні у кого з учасників української делегації, членів Кабміну і представників ОП, які відвідали 12 червня Париж в рамках робочої поїздки, коронавірус не виявлено.