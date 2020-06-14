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У "слуги народа" Перебийниса подтвердили коронавирус, - замглавы фракции Кравчук

У

В Верховной Раде зафиксировали новый случай COVID-19. Заражение подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Максима Перебийниса.

Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, депутат чувствует себя нормально, находится на самоизоляции и лечится дома.

На этой неделе, по информации Кравчук, комитет, в который входит Перебийнис, проводил заседание в режиме видеоконференции. Однако на прошлой неделе он был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.

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"На прошлой неделе (нардеп Перебийнис. - Ред.) был в зале. Аппарат ВР составляет список лиц, с которыми он контактировал", - рассказала Кравчук.

Напомним, по информации Офиса Президента, ни у кого из участников украинской делегации, членов Кабмина и представителей ОП, которые посетили 12 июня Париж в рамках рабочей поездки, коронавирус не обнаружен.

Автор: 
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Топ комментарии
+13
Нормально так Ленка погудела
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14.06.2020 05:34
+12
Ещё месячишко коронабесия, и за упоминание этой белиберды - будут просто давать в торец.
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14.06.2020 02:25
+11
Думаешь, что они ее там всей партией того?
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14.06.2020 03:01
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ленка нашкодила
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14.06.2020 01:44 Ответить
Думаешь, что они ее там всей партией того?
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14.06.2020 03:01 Ответить
У "слуги народу" Перебийноса підтвердили коронавірус, - заступник голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 7750
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14.06.2020 13:11 Ответить
У "слуги народу" Перебийноса підтвердили коронавірус, - заступник голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 3137
на зеленую природу4- самоизоляцию
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14.06.2020 14:01 Ответить
нафига ето в новостях писать
про сифилис тоже будут писать у слуг народа ?
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14.06.2020 10:58 Ответить
І не кажи. Топновость. У слуги знайшли герпес! У слуги знайшли глистів.
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14.06.2020 11:04 Ответить
пишуть, бо за них всі переживають
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14.06.2020 14:02 Ответить
но-но-но, це ж "наші люди". Ще https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00H7T6AzRLFM8Pu0C8e8RcwZIfdUQ:1592135012293&q=%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwipgN6OnYHqAhWhw6YKHZoLBIMQkeECKAB6BAgRECo ліпосакцію Сивосі зроблять і взагалі свято настане....
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14.06.2020 14:43 Ответить
зелибобы пьющие кофию, - главный рассадник коронавируса
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14.06.2020 01:45 Ответить
У "слуги народа" Перебийниса подтвердили коронавирус, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 2455
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14.06.2020 02:07 Ответить
зелибобы - рпссадник коронавируса, потому что они тупые
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14.06.2020 01:50 Ответить
😀😀😀
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14.06.2020 09:26 Ответить
Ви зав кожного прислугу будете доповідати? Якщо здохне,на його місце інший прийде.
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14.06.2020 02:04 Ответить
Але поки що,жоден керманич не здох.
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14.06.2020 02:05 Ответить
У "слуги народа" Перебийниса подтвердили коронавирус, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 9083
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14.06.2020 02:13 Ответить
Ещё месячишко коронабесия, и за упоминание этой белиберды - будут просто давать в торец.
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14.06.2020 02:25 Ответить
Dobra, zwijaj się, klaunie
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14.06.2020 08:32 Ответить
И сколько таких больных из обноруженых случаев ковида 19.Степаша сучий потрох чего молчишь. Набрали по обьявлению министров- шарлатанов мля.
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14.06.2020 04:38 Ответить
Нормально так Ленка погудела
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14.06.2020 05:34 Ответить
Вы збли опчть коньяк достатавать.желаю всем депутатам заразиться
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14.06.2020 06:55 Ответить
Шо интересно не один из них не здох! А это настораживает! Может и не болеют вовсе?
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14.06.2020 07:15 Ответить
Этот слуга тоже чпокал ленку, что подхватил короновирус?!
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14.06.2020 07:19 Ответить
Клізьму Есмарха треба про всяк випадок. Три відра! У "слуги народа" Перебийниса подтвердили коронавирус, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 9492
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14.06.2020 07:21 Ответить
Кожному...
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14.06.2020 09:20 Ответить
Батько наставляє сина перед виїздом на курорт: -
- Ти ж синку там пильнуй. Дівчата зараз розбещені, хвороби різні мають. Будь обережним. Не дай Бог підхватиш якусь заразу. Приїдеш додому - заразиш жінку, невістка - мене, я - мамку. А ти ж нашу мамку знаєш - вимре все село...
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14.06.2020 07:40 Ответить
Так у Блазня донька перепишить будь ласка!
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14.06.2020 07:44 Ответить
які чудові новини останнім часом....
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14.06.2020 07:45 Ответить
анекдот:
- Panie profesorze, czy forma "porachuję" jest poprawna?
- W zasadzie tak, ale lepiej powiedzieć "już czas, panowie".
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14.06.2020 08:56 Ответить
властные дебилы. вы выпустили на улицы людей больных туберкулезом. большинство из них с открытой формой. а вы пугаете каким то сраным коронавирусом..
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14.06.2020 08:57 Ответить
И самое интересное ,воно нэ сдохнэ,воно выживе. Сколько времени людей будут разводить эти слуги олигархов?Я бы понял -заболел зеленозадый и сдох -и это было бы правильно.А нет -зеленозадые они для того и созданы ,чтобы выживать и гадить людям .
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14.06.2020 09:36 Ответить
от це погано
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14.06.2020 14:45 Ответить
ахаха, походу Ленка контактирует не с мужем, а с Перебийносом. ))
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14.06.2020 10:54 Ответить
Начался летний сезон - ублюдки потянулись отдыхать?
Зебил с Ленкой-сепаркой, две вонючки в Оман майнут....
И из их воры т.ж. мразота потянулась на моря!
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14.06.2020 12:35 Ответить
Ну и что?
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14.06.2020 17:31 Ответить
 
 