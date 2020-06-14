У "слуги народа" Перебийниса подтвердили коронавирус, - замглавы фракции Кравчук
В Верховной Раде зафиксировали новый случай COVID-19. Заражение подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Максима Перебийниса.
Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, депутат чувствует себя нормально, находится на самоизоляции и лечится дома.
На этой неделе, по информации Кравчук, комитет, в который входит Перебийнис, проводил заседание в режиме видеоконференции. Однако на прошлой неделе он был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.
"На прошлой неделе (нардеп Перебийнис. - Ред.) был в зале. Аппарат ВР составляет список лиц, с которыми он контактировал", - рассказала Кравчук.
Напомним, по информации Офиса Президента, ни у кого из участников украинской делегации, членов Кабмина и представителей ОП, которые посетили 12 июня Париж в рамках рабочей поездки, коронавирус не обнаружен.
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на зеленую природу4- самоизоляцию
про сифилис тоже будут писать у слуг народа ?
- Ти ж синку там пильнуй. Дівчата зараз розбещені, хвороби різні мають. Будь обережним. Не дай Бог підхватиш якусь заразу. Приїдеш додому - заразиш жінку, невістка - мене, я - мамку. А ти ж нашу мамку знаєш - вимре все село...
- Panie profesorze, czy forma "porachuję" jest poprawna?
- W zasadzie tak, ale lepiej powiedzieć "już czas, panowie".
Зебил с Ленкой-сепаркой, две вонючки в Оман майнут....
И из их воры т.ж. мразота потянулась на моря!