У "слуги народа" Перебийниса подтвердили коронавирус, - замглавы фракции Кравчук

В Верховной Раде зафиксировали новый случай COVID-19. Заражение подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Максима Перебийниса.

Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, депутат чувствует себя нормально, находится на самоизоляции и лечится дома.

На этой неделе, по информации Кравчук, комитет, в который входит Перебийнис, проводил заседание в режиме видеоконференции. Однако на прошлой неделе он был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.

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"На прошлой неделе (нардеп Перебийнис. - Ред.) был в зале. Аппарат ВР составляет список лиц, с которыми он контактировал", - рассказала Кравчук.

Напомним, по информации Офиса Президента, ни у кого из участников украинской делегации, членов Кабмина и представителей ОП, которые посетили 12 июня Париж в рамках рабочей поездки, коронавирус не обнаружен.