В Україні розроблено законопроєкт щодо ратифікації Стамбульської конвенції про насильство, який дозволяє не застосовувати окремі її положення, - Лазебна

Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт щодо ратифікації Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок та домашнього насильства в новій редакції із застереженнями, що Україна залишає за собою право не застосовувати окремі положення Конвенції та не змінювати своє законодавство щодо інститутів шлюбу та усиновлення.

Про це повідомила міністерка соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Насильство щодо жінок є порушенням прав людини, а також однією з форм дискримінації. І прояви домашнього насильства є загрозою для сімей та сімейних цінностей. Мінсоцполітики розробило законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції в новій редакції із застереженнями, що Україна залишає за собою право не застосовувати окремі положення Конвенції та не змінювати своє законодавство щодо інститутів шлюбу та усиновлення", - сказала Лазебна.

На уточнювальне запитання, чи прогнозує міністерка ухвалення цього документа, вона відповіла, що, крім противників ратифікації конвенції, є велика кількість і прихильників, зокрема й народних депутатів.

"Ми запропонували компромісний варіант з урахуванням інтересів українського суспільства. Тому сподіваємося на підтримку", - наголосила Лазебна.

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