Зеленський закликає нардепів невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт про підтримку культури і креативних індустрій
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням сприяти якнайшвидшому розгляду народними депутатами у другому читанні проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент направив відповідний лист Разумкову.
Проєкт закону № 3377, що його ініціювали народні депутати, парламент ухвалив за основу 13 травня 2020 року. Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики було доручено доопрацювати та внести документ на розгляд до сесійної зали у другому читанні.
У своєму листі Володимир Зеленський наголошує, що надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантинних обмежень через поширення коронавірусу потребує швидких і ефективних рішень.
"З огляду на зазначене і важливість підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму і щодо роботи яких встановлено суттєві обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою України рішення щодо згаданого проєкту закону України", – йдеться в листі Президента.
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На его месте, я бы еще перед отъездом на "лечение", записал пару видосиков где нибудь в резиденции (чтобы явно идентифицировалось, что я типа в Украине) на отстраненные темы "типа мол болею, но тружусь аки пчелка" или "инициирую закон в помощь труженикам соц труда".................. и где то раз в 3 дня выкладывал. Можно даже бумажки подписывать удаленно, поганять курьера на самолете (**** тех бюджетных денег жалеть)
клоуна интересует только очередной деребан бюджета - теперь путем "креативных индустрий" - выделения средств для квартал95 и финансирования его "фильмов" для последующего проката в рашке
Двойные,*****,стандарты.
Но баранам мозги ведь не для того чтобы думать, а тупо генерировать "идеи"
Господи, спаси нас від ініціативи дураків....
Він, своїм затуманеним зеленим майонезом, до сих пір не розуміє: де воно і що йому робити!
"в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений" Источник: https://censor.net/n3201996
Альо, гараж! Уже четвертый месяц карантина!
Срочно поддержать квартальных братков!
Пусть Лысые с Ленками продадут по одному своему мерсу.
Деньги из бюджета нужны на поддержку медработников, а не этих мудьетрясов.
Паяц робить шоу з усього! Навіть з "хвороби" дружини (про цю хворобу, чомусь (???) у "Феофанії", де, по закону, обслуговується сім'я президента, ніхто ні слухом, ні духом)