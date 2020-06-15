Не можна послаблювати тиск під час переговорів із Росією, - Турчинов
Не можна послаблювати тиск під час переговорів із Росією.
Про це сказав колишній голова Верховної Ради України, екссекретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі", повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.
За його словами, переговорний процес почався ще в 2014 році: "І якщо у військовому плані нам не допомагали, то на дипломатичному рівні Захід нас завжди потужно підтримував".
Турчинов переконаний, що переговори з РФ необхідно вести, але в процесі не можна послаблювати тиск. "Жодних домовленостей, жодних надій на те, що одного ранку Путін прокинеться і скаже: що ж ми робимо в Україні, у нас же в Росії достатньо проблем ... Поки Путін живий - цього ніколи не буде", - зазначив він, додавши, що Росія була і залишається агресором і тільки так її потрібно називати. Тому, на його думку, потрібен не пошук компромісів, а посилення санкцій проти РФ, що надзвичайно дієво в умовах сучасної кризи, "коли Росія вже перебуває в економічній прострації".
"Якщо не ставити питання про посилення санкцій, завжди порушуватиметься протилежне питання про їх скасування", - зазначив Олександр Турчинов.
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Иных вариантов в вашем "отом", где у людей мозг, не возникает, нет?
Поэтому он и не объявил ни воен.положения, ни мобилизации, - поэтому и не обратился к народу...
Чего не понятно то...?
Вот это поворот))))