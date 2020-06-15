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Новини Агресія Росії проти України
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Не можна послаблювати тиск під час переговорів із Росією, - Турчинов

Не можна послаблювати тиск під час переговорів із Росією, - Турчинов

Не можна послаблювати тиск під час переговорів із Росією.

Про це сказав колишній голова Верховної Ради України, екссекретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі", повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

За його словами, переговорний процес почався ще в 2014 році: "І якщо у військовому плані нам не допомагали, то на дипломатичному рівні Захід нас завжди потужно підтримував".

Турчинов переконаний, що переговори з РФ необхідно вести, але в процесі не можна послаблювати тиск. "Жодних домовленостей, жодних надій на те, що одного ранку Путін прокинеться і скаже: що ж ми робимо в Україні, у нас же в Росії достатньо проблем ... Поки Путін живий - цього ніколи не буде", - зазначив він, додавши, що Росія була і залишається агресором і тільки так її потрібно називати. Тому, на його думку, потрібен не пошук компромісів, а посилення санкцій проти РФ, що надзвичайно дієво в умовах сучасної кризи, "коли Росія вже перебуває в економічній прострації".

Читайте: Тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися, - Турчинов

"Якщо не ставити питання про посилення санкцій, завжди порушуватиметься протилежне питання про їх скасування", - зазначив Олександр Турчинов.

Автор: 

перемовини (2873) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+19
сходи подивись, Вася.

Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2601
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15.06.2020 13:15
+17
Ананируй в спаме, ЗЕбил
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15.06.2020 13:13
+16
Еще раз убеждаюсь, что для зелебобиков по-барабану, прав говорящий или не прав. Если это зебуин - это класный чувак. Если бубочкин враг/оппонент - обосрать его побыстрее. Только вот беда. Перед обсиранием часто штаны снять забываете...
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15.06.2020 13:16
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Капитан Очевидность, а где ж ты год назад был то?
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15.06.2020 13:12 Відповісти
Ананируй в спаме, ЗЕбил
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15.06.2020 13:13 Відповісти
сходи подивись, Вася.

Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2601
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15.06.2020 13:15 Відповісти
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15.06.2020 13:38 Відповісти
Еще раз убеждаюсь, что для зелебобиков по-барабану, прав говорящий или не прав. Если это зебуин - это класный чувак. Если бубочкин враг/оппонент - обосрать его побыстрее. Только вот беда. Перед обсиранием часто штаны снять забываете...
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15.06.2020 13:16 Відповісти
Еще раз убеждаюсь, что для соевых идиотов есть только жеполизы святого Рошена (как они сами) и почитатели их горячо любимой "бубочки".Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1260
Иных вариантов в вашем "отом", где у людей мозг, не возникает, нет?
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15.06.2020 13:22 Відповісти
А ведь можете когда захотите...
Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8845
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15.06.2020 13:33 Відповісти
В клоуна давлєнія на першу блєді не вистачає, а тут бабушка зі статевими органами дєдушкі.
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15.06.2020 13:14 Відповісти
Молчало бы уже, все помнят какая была твоя позиция давления при захвате Крыма.
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15.06.2020 13:15 Відповісти
В спам, зеленое....
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15.06.2020 13:21 Відповісти
он хотел давить, но как мы знаем с его слов - "Не с кем было.., предали все , все 40 млн населения"....

Поэтому он и не объявил ни воен.положения, ни мобилизации, - поэтому и не обратился к народу...
Чего не понятно то...?
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15.06.2020 13:24 Відповісти
Кто давить-то будет?Наш млеющий?)
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15.06.2020 13:15 Відповісти
Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2023
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15.06.2020 13:16 Відповісти
Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6818
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15.06.2020 13:18 Відповісти
"И если в военном плане нам не помогали, то на дипломатическом уровне Запад нас всегда мощно поддерживал".Источник: https://censor.net.ua/n3202018

Вот это поворот))))
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15.06.2020 13:31 Відповісти
Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6715
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15.06.2020 13:40 Відповісти
У Зели очень своеобразное "давление" на Ху*ла:
Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 39
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15.06.2020 13:41 Відповісти
Что-то Боевого Пластыря сегодня слишком уж много. Может в Израиль уже наконец-то уедет, этот прохиндей и балабол?
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15.06.2020 13:45 Відповісти
Кто бы вякал. Это же ты гнида, сдал Крым. И Донбасс. Когда из под Луганска отозвали войска и не дали зайти в город.
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15.06.2020 14:23 Відповісти
Пастор, вернись !!! )))
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15.06.2020 16:15 Відповісти
 
 