Нельзя ослаблять давление во время переговоров с Россией, - Турчинов

Нельзя ослаблять давление во время переговоров с Россией.

Об этом сказал бывший председатель Верховной Рады Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.

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По его словам, переговорный процесс начался еще в 2014 году: "И если в военном плане нам не помогали, то на дипломатическом уровне Запад нас всегда мощно поддерживал".

Турчинов убежден, что переговоры с РФ необходимо вести, но в процессе нельзя ослаблять давление. "Никаких уговоров, никаких надежд на то, что однажды утром Путин проснется и скажет: что же мы делаем в Украине, у нас же в России достаточно проблем ... Пока Путин жив - этого никогда не будет", - отметил он, добавив, что Россия была и остается агрессором и только так ее нужно называть. Поэтому, по его мнению, нужен не поиск компромиссов, а усиление санкций против РФ, что чрезвычайно действенно в условиях современного кризиса, "когда Россия уже находится в экономической прострации".

"Если не ставить вопрос об усилении санкций, всегда будет подниматься противоположный вопрос об их отмене", - отметил Александр Турчинов.