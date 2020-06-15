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Новости Агрессия России против Украины
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Нельзя ослаблять давление во время переговоров с Россией, - Турчинов

Нельзя ослаблять давление во время переговоров с Россией, - Турчинов

Нельзя ослаблять давление во время переговоров с Россией.

 Об этом сказал бывший председатель Верховной Рады Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только сильная украинская армия, мощное современное вооружение и военная техника - это то, с чем Путин будет считаться, - Турчинов

По его словам, переговорный процесс начался еще в 2014 году: "И если в военном плане нам не помогали, то на дипломатическом уровне Запад нас всегда мощно поддерживал".

Турчинов убежден, что переговоры с РФ необходимо вести, но в процессе нельзя ослаблять давление. "Никаких уговоров, никаких надежд на то, что однажды утром Путин проснется и скажет: что же мы делаем в Украине, у нас же в России достаточно проблем ... Пока Путин жив - этого никогда не будет", - отметил он, добавив, что Россия была и остается агрессором и только так ее нужно называть. Поэтому, по его мнению, нужен не поиск компромиссов, а усиление санкций против РФ, что чрезвычайно действенно в условиях современного кризиса, "когда Россия уже находится в экономической прострации".

"Если не ставить вопрос об усилении санкций, всегда будет подниматься противоположный вопрос об их отмене", - отметил Александр Турчинов.

Автор: 

переговоры (4936) Турчинов Александр (3336)


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Топ комментарии
+19
сходи подивись, Вася.

Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2601
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15.06.2020 13:15
+17
Ананируй в спаме, ЗЕбил
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15.06.2020 13:13
+16
Еще раз убеждаюсь, что для зелебобиков по-барабану, прав говорящий или не прав. Если это зебуин - это класный чувак. Если бубочкин враг/оппонент - обосрать его побыстрее. Только вот беда. Перед обсиранием часто штаны снять забываете...
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15.06.2020 13:16
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Капитан Очевидность, а где ж ты год назад был то?
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15.06.2020 13:12 Ответить
Ананируй в спаме, ЗЕбил
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15.06.2020 13:13 Ответить
сходи подивись, Вася.

Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2601
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15.06.2020 13:15 Ответить
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15.06.2020 13:38 Ответить
Еще раз убеждаюсь, что для зелебобиков по-барабану, прав говорящий или не прав. Если это зебуин - это класный чувак. Если бубочкин враг/оппонент - обосрать его побыстрее. Только вот беда. Перед обсиранием часто штаны снять забываете...
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15.06.2020 13:16 Ответить
Еще раз убеждаюсь, что для соевых идиотов есть только жеполизы святого Рошена (как они сами) и почитатели их горячо любимой "бубочки".Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1260
Иных вариантов в вашем "отом", где у людей мозг, не возникает, нет?
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15.06.2020 13:22 Ответить
А ведь можете когда захотите...
Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8845
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15.06.2020 13:33 Ответить
В клоуна давлєнія на першу блєді не вистачає, а тут бабушка зі статевими органами дєдушкі.
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15.06.2020 13:14 Ответить
Молчало бы уже, все помнят какая была твоя позиция давления при захвате Крыма.
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15.06.2020 13:15 Ответить
В спам, зеленое....
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15.06.2020 13:21 Ответить
он хотел давить, но как мы знаем с его слов - "Не с кем было.., предали все , все 40 млн населения"....

Поэтому он и не объявил ни воен.положения, ни мобилизации, - поэтому и не обратился к народу...
Чего не понятно то...?
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15.06.2020 13:24 Ответить
Кто давить-то будет?Наш млеющий?)
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15.06.2020 13:15 Ответить
Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2023
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15.06.2020 13:16 Ответить
Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6818
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15.06.2020 13:18 Ответить
"И если в военном плане нам не помогали, то на дипломатическом уровне Запад нас всегда мощно поддерживал".Источник: https://censor.net.ua/n3202018

Вот это поворот))))
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15.06.2020 13:31 Ответить
Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6715
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15.06.2020 13:40 Ответить
У Зели очень своеобразное "давление" на Ху*ла:
Переговоры с Россией необходимо вести с позиции давления, - Турчинов - Цензор.НЕТ 39
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15.06.2020 13:41 Ответить
Что-то Боевого Пластыря сегодня слишком уж много. Может в Израиль уже наконец-то уедет, этот прохиндей и балабол?
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15.06.2020 13:45 Ответить
Кто бы вякал. Это же ты гнида, сдал Крым. И Донбасс. Когда из под Луганска отозвали войска и не дали зайти в город.
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15.06.2020 14:23 Ответить
Пастор, вернись !!! )))
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15.06.2020 16:15 Ответить
 
 