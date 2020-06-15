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Новини
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Перелік осіб, зобов'язаних подавати декларації, може бути розширений цього тижня, - Стефанчук

Перелік осіб, зобов'язаних подавати декларації, може бути розширений цього тижня, - Стефанчук

В Україні цього тижня можуть розширити перелік осіб, які мають подавати декларації. Верховна Рада може ухвалити відповідний закон у другому читанні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук у ході засідання погоджувальної ради.

"Цього тижня заплановано в залі розгляд законопроєкту про розширення суб'єктів декларування. Ми давно говорили, що такі суб'єкти як керівники держкомпаній також мають підпадати декларуванню. Думаю, що воно буде підтримано в залі ВР", - сказав він.

Крім того, нардепи можуть розглянути перезапуск системи інтелектуальної власності в Україні.

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"Ще один важливий законопроєкт стосується питання перезапуску системи інтелектуальної власності в Україні. Хочу підкреслити, що цей законопроєкт був одноголосно підтриманий на комітеті з економічної політики. Я теж попрошу підтримки його в залі", - заявив Стефанчук.

Автор: 

ВР (14971) декларація (1416) електронне декларування (1468) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+5
І шо, туди знову не ввійдуть дяді з торбами по 6 мільйонів доларів кешем? Чи вони там є, але за деклараціями бідні як церковні миші, що доїдають держрезерв?
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15.06.2020 13:16
+4
Прокуроры и судьи , СБУ И министры - все должны сдавать декларации
ТАМ ГДЕ ВЕРОЯТНОСТЬ КОРРУПЦИИ ВЫСОКА - ТАМ СДАЮТ ДЕКЛАРАЦИЮ
Учителей с заплатой в 4000 уе можно освободить от этой обязанности 😀😀😀
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15.06.2020 13:15
+4
добавят дворников в ОП и ВР, но уберут кумовьев и друзей клоуна.. и конечно же - внебрачных детей))
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15.06.2020 13:15
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Прокуроры и судьи , СБУ И министры - все должны сдавать декларации
ТАМ ГДЕ ВЕРОЯТНОСТЬ КОРРУПЦИИ ВЫСОКА - ТАМ СДАЮТ ДЕКЛАРАЦИЮ
Учителей с заплатой в 4000 уе можно освободить от этой обязанности 😀😀😀
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15.06.2020 13:15 Відповісти
З дуба рухнув? Мєдікі і пєдікі ото стовпи корупції України! А суді і прокурори, то так, шушара.
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15.06.2020 13:17 Відповісти
Я думаю як би народ побачив декларації зазначених, особливо медиків що працюють в "безкоштовній медицині", світогляд багатьох би перевернувся. Не знаю як судді, але прокурори на їх фоні, були би дітвачнею.
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15.06.2020 13:43 Відповісти
Перелік осіб, зобов'язаних подавати декларації, може бути розширений цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7324
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15.06.2020 13:44 Відповісти
Усі перераховані подають її із 2015 року.
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15.06.2020 13:42 Відповісти
Не кричи, они уже давно подают
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15.06.2020 13:52 Відповісти
добавят дворников в ОП и ВР, но уберут кумовьев и друзей клоуна.. и конечно же - внебрачных детей))
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15.06.2020 13:15 Відповісти
в общем, "лена заболела коронавирусом" - это очередное ШОУ от клоуна:

....Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", договор с которой, как и положено обновлен на 01.01.2020 г. и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины.

Там зарезервированы несколько палат со всем необходимым оборудованием и условиями, включая и изоляционный бокс для лечения инфекционных заболеваний.
Так положено и это правильно.
Вопрос состоит только в том, что никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской слыхом не слыхивал. Как нет в учреждении документальных следов этого.
Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Кроме того сообщение самой Зеленской о "бессимптомном протекании болезни" - очень опасный сигнал. Обычно бессимптомное протекание заболевания характерно для людей с пониженным уровнем иммунного ответа, что чревато быстрым развитием ковидной пневмонии.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны-фотографы?
Мы уверенны, что о здоровье Елены Владимировны не стоит беспокоится, с ней все хорошо.
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. Сочувствие и добрые слова на фоне галопирующего кризиса важны для самого Зеленского.
Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Очевидно опасался взрыва бурной радости в стране. Да и мало ли ... Глядишь, а президент уже объявлен ВР недееспособным и Разумков там правит бал ...
Времена нынче такие ...
Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души.
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15.06.2020 13:24 Відповісти
Це ж шоумен, що ви від нього бажаєте? Якщо опитування покажуть, що рейтинги підніме відосик, де він козу пялить, повірте, ви це відео побачите в прайм-тайм.
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15.06.2020 13:45 Відповісти
Бред, особенно про безсимптомное течение. И абсолютное большинство в Украине проходят именно амбулаторное лечение ковидла
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15.06.2020 13:56 Відповісти
І шо, туди знову не ввійдуть дяді з торбами по 6 мільйонів доларів кешем? Чи вони там є, але за деклараціями бідні як церковні миші, що доїдають держрезерв?
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15.06.2020 13:16 Відповісти
Либертарианство наступает решительными шагами!
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15.06.2020 13:19 Відповісти
Я вважаю, що чесній людині, яка має білі прибутки, сплачує усі податки, нічого не краде, не має чого боятись е.декларування. Тому, пропоную його запровадити для.... усіх, 100% громадян України

Ось тільки прошу, усіх "чесних і порядних" громадян України" не треба мене відразу усім посилати! Бо вас "чесних" більше 40 лямів, сайт обвалите
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15.06.2020 13:41 Відповісти
да и пусть дворники жеков тоже подают...там самый олигархат прячется
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15.06.2020 14:09 Відповісти
все граждане страны должны заполнить эти декларации.
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15.06.2020 16:50 Відповісти
 
 