Перелік осіб, зобов'язаних подавати декларації, може бути розширений цього тижня, - Стефанчук

В Україні цього тижня можуть розширити перелік осіб, які мають подавати декларації. Верховна Рада може ухвалити відповідний закон у другому читанні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук у ході засідання погоджувальної ради.

"Цього тижня заплановано в залі розгляд законопроєкту про розширення суб'єктів декларування. Ми давно говорили, що такі суб'єкти як керівники держкомпаній також мають підпадати декларуванню. Думаю, що воно буде підтримано в залі ВР", - сказав він.

Крім того, нардепи можуть розглянути перезапуск системи інтелектуальної власності в Україні.

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"Ще один важливий законопроєкт стосується питання перезапуску системи інтелектуальної власності в Україні. Хочу підкреслити, що цей законопроєкт був одноголосно підтриманий на комітеті з економічної політики. Я теж попрошу підтримки його в залі", - заявив Стефанчук.