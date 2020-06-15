Перелік осіб, зобов'язаних подавати декларації, може бути розширений цього тижня, - Стефанчук
В Україні цього тижня можуть розширити перелік осіб, які мають подавати декларації. Верховна Рада може ухвалити відповідний закон у другому читанні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук у ході засідання погоджувальної ради.
"Цього тижня заплановано в залі розгляд законопроєкту про розширення суб'єктів декларування. Ми давно говорили, що такі суб'єкти як керівники держкомпаній також мають підпадати декларуванню. Думаю, що воно буде підтримано в залі ВР", - сказав він.
Крім того, нардепи можуть розглянути перезапуск системи інтелектуальної власності в Україні.
"Ще один важливий законопроєкт стосується питання перезапуску системи інтелектуальної власності в Україні. Хочу підкреслити, що цей законопроєкт був одноголосно підтриманий на комітеті з економічної політики. Я теж попрошу підтримки його в залі", - заявив Стефанчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТАМ ГДЕ ВЕРОЯТНОСТЬ КОРРУПЦИИ ВЫСОКА - ТАМ СДАЮТ ДЕКЛАРАЦИЮ
Учителей с заплатой в 4000 уе можно освободить от этой обязанности 😀😀😀
....Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", договор с которой, как и положено обновлен на 01.01.2020 г. и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины.
Там зарезервированы несколько палат со всем необходимым оборудованием и условиями, включая и изоляционный бокс для лечения инфекционных заболеваний.
Так положено и это правильно.
Вопрос состоит только в том, что никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской слыхом не слыхивал. Как нет в учреждении документальных следов этого.
Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Кроме того сообщение самой Зеленской о "бессимптомном протекании болезни" - очень опасный сигнал. Обычно бессимптомное протекание заболевания характерно для людей с пониженным уровнем иммунного ответа, что чревато быстрым развитием ковидной пневмонии.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны-фотографы?
Мы уверенны, что о здоровье Елены Владимировны не стоит беспокоится, с ней все хорошо.
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. Сочувствие и добрые слова на фоне галопирующего кризиса важны для самого Зеленского.
Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Очевидно опасался взрыва бурной радости в стране. Да и мало ли ... Глядишь, а президент уже объявлен ВР недееспособным и Разумков там правит бал ...
Времена нынче такие ...
Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души.
Ось тільки прошу, усіх "чесних і порядних" громадян України" не треба мене відразу усім посилати! Бо вас "чесних" більше 40 лямів, сайт обвалите